La madre de un rehén asesinado, al soldado israelí que le disparó: «Nadie te juzgará, hiciste lo correcto»

Iris Haim conversa con el soldado, a quien no se ve el rostro, del batallón que mató a su hijo en un vídeo del ejército.

Miguel Pérez Viernes, 22 de diciembre 2023, 21:52 Comenta Compartir

Iris Haim lloró amargamente el 15 de diciembre cuando las Fuerzas de Defensa le comunicaron que su hijo Yotam, de 28 años, secuestrado desde el 7 de octubre por Hamás, había sido abatido a tiros por el propio ejército israelí. La suya fue la conmoción de todo un país, abrumado por la tremenda tragedia de tres jóvenes secuestrados violentamente, sometidos al cautiverio yihadista durante diez semanas y asesinados por los suyos cuando al final alcanzaban la libertad.

El peso del drama solo ha empezado a aliviarse desde el pasado jueves cuando Iris decidió reunirse con un miembro del batallón que mató a su hijo. Las Fuerzas de Defensa no han detallado si se trata de uno de los dos soldados que abrieron fuego por error contra los rehenes, o un compañero que ha querido encarnar la responsabilidad colectiva de toda la brigada. Representa, en cualquier caso, a un batallón que se ha confesado atenazado por los remordimientos y un profundo sentimiento de culpa, que, solo después de la entrevista dice que «podemos volver a la actividad».

El emotivo encuentro quedó plasmado en una serie de fotografías donde no aparece el rostro del militar. Iris se muestra serena. Previamente había difundido un mensaje donde exoneraba al autor del disparó contra su hijo. «Nadie te juzgará ni se enojará. Ni yo, ni mi marido o mi hija o el hermano de Yotam. Lo que hiciste, por más duro que sea decirlo y triste, aparentemente fue lo correcto en ese momento», apostilla con una entereza inusual.

La investigación militar ha revelado un trágico cúmulo de miedo, desconfianza, errores y mala suerte que acabó con la vida de Yotam y otros dos jóvenes, el estudiante Alon Shamriz y el granjero Samar Talalka, secuestrados por los milicianos en 7 de octubre. Según el informe preliminar, una unidad de reconocimiento israelí se topó en el barrio gazatí de Shejaiya con un comando islamista. Los dos bandos se dispararon durante horas desde sendos edificios en ruinas. Sin que la patrulla lo supiera, los terroristas mantenían atrapados en el suyo a los tres jóvenes rehenes. Cuando el ejército logró al fin abatir a los yihadistas, los secuestrados trataron de escapar y cayeron en el 'fuego amigo'.

Es demasiado temprano para llorar 😢



Yotam Haim Z’L fue uno de los 3 rehenes asesinados por error por soldados de las FDI.

Su madre, Iris, envió un mensaje de voz hoy a los soldados que dispararon a su hijo:



"Quiero decirles que los quiero mucho.

Sé que lo que pasó no fue… pic.twitter.com/jcdJlcpMvl — Doron (@plexaleOK) December 21, 2023

Yotam, Shamriz y Talalka temían ser confundidos con combatientes palestinos. Por eso tomaron todas las precauciones posibles. Salieron del edificio sin camisa, para que los militares vieran que no portaban bombas ocultas, y una bandera blanca. Pero ya antes habían alertado de su presencia. Las Fuerzas de Defensa suelen enviar perros adiestrados y equipados con cámaras para revisar túneles, localizar enemigos o detectar trampas explosivas. Durante el enfrentamiento mandaron un can a la casa desde la que disparaban los terroristas. En el dispositivo que llevaba en el arnés quedó grabada la voz de Shamriz pidiendo ayuda en hebreo y de un cautivo gritando su nombre. Pero el perro nunca volvió. Los yihadistas le mataron a tiros. Los soldados no pudieron escuchar el audio.

Los exploradores israelíes también descubrieron una sábana colgada en otro edificio a modo de pancarta con la frase 'SOS. Tres rehenes' escrita en hebreo con restos de comida. Pero supusieron que se trataba de una emboscada, como otras en los últimos días. Cuando los rehenes aparecieron entre las ruinas caminando hacia ellos, el miedo se apropió de las tropas y los acribillaron.

Ampliar Iris Haim y su hijo Yotam, que tenía 28 años.

El gesto de Iris Haim es demostrativo de los sentimientos encontrados que siente una gran parte de la sociedad israelí: culpa al Gobierno de Benjamín Netanyahu por la gestión de la guerra y de los obstáculos en la liberación de los rehenes, pero muestra un respeto escrupuloso por los soldados que combaten a Hamás. «No puedo culpar a los militares», dijo el guitarrista Lidor Kalai durante el funeral de Yotam, compañero suyo en una banda de heavy.

En su vídeo, la madre de Yotam también se dirige al asesino de su hijo para tranquilizarse. «Te abrazo. Sé que todo lo que pasó no es en absoluto culpa tuya, y de nadie excepto de Hamás». Iris se dirige asimismo al resto del batallón: «Quiero que se cuiden y piensen que están haciendo lo mejor del mundo. Todo el pueblo de Israel y todos nosotros os necesitamos sanos. Tenéis que cuidaros porque solo así podéis cuidar de nosotros». Y concluye emplazando al soldado: «No dudes ni un segundo si ves a un terrorista».

Ampliar Samer Talalka, Yotam Haim y Alon Shamriz, los tres rehenes muertos por fuego amigo.

Gallant, sin descanso

Iris Haim no es la única familiar de los jóvenes abatidos que ha manifestado sus emociones públicamente. Yonatan, el hermano de Alon Shamriz, quien le llamó el día de la masacre para comunicarle que le era imposible huir de su residencia de estudiantes porque «los terroristas ya están dentro», fue entrevistado el jueves en un canal israelí.

Denunció que su familia «está rota» y exigió la dimisión del Gobierno de Netanyahu. Yonatan recordó las palabras que le dirigió al ministro de Defensa, el ultra Yoav Gallant, trs recibir la noticia de la muerte de Alon: «Le dije que lo cazaría, a él y todos los que estaban sentados allí (en referencia al gabinete gubernamental). Que son responsables de lo que pasó. A Gallant le dije que no descansaría, que cuando se durmiera vería una foto de mi hermano. Estaba seguro de que el Shin Bet me arrestaría en media hora».

La ONU exige la entrega «inmediata y segura» de ayuda a Gaza El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó ayer una resolución para facilitar la «entrega inmediata y segura» de ayuda humanitaria a Gaza e impulsar la liberación de los rehenes. El texto contó con 13 votos a favor y las abstenciones de EE UU y Rusia después de tres días de negociaciones en las que los socios no lograron ponerse de acuerdo para firmar una declaración a favor de una tregua. La resolución deja fuera la petición de un alto el fuego «urgente y sostenible» en el enclave palestino. También evita las reticencias de Washington sobre la forma de controlar la entrada de ayuda. Finalmente, pide «pausas y corredores humanitarios urgentes durante un número suficiente de días para permitir el acceso pleno, rápido, seguro y sin obstáculos» a Gaza.

Comenta Reporta un error