Nochevieja entre ratas y muertos

«Imaginen cómo miramos a quien busca excusas para no luchar»

En el frente se leen atentamente las noticias sobre el nuevo proyecto de ley de movilización, que rebaja a 25 los años para ser convocado a filas, establece penas duras para los ucranianos que intentan zafarse del alistamiento y reduce los motivos físicos o de otro tipo para no ir a la guerra. Al francotirador Andriy Rybalko le resulta «muy triste que mucha gente no tenga idea de quién está en el frente. La contusión está presente en todos los que luchan durante mucho tiempo y nadie han ido en busca de bajas. Ninguno era soldado profesional. Pero esta gente lleva casi dos años luchando. Imaginen lo cansados que están y cómo miran a quienes encuentran excusas para no ir a defender su tierra», se lamenta.