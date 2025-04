Jordan Bardella, el 'ciborg' de la extrema derecha francesa

BEATRIZ JUEZ Domingo, 20 de noviembre 2022, 00:16 Comenta Compartir

Dos mujeres han marcado la vida del eurodiputado Jordan Bardella, nuevo presidente de Reagrupación Nacional, el principal partido de la extrema derecha francesa, fundado hace 50 años con el nombre de Frente Nacional por el ultraderechista Jean-Marie Le Pen y dirigido desde hace una década por su hija, Marine Le Pen. «Hay dos mujeres a las que debo todo lo que soy: mi madre y Marine Le Pen», ha confesado Bardella, elegido presidente del partido ultraderechista en un congreso celebrado en París hace dos semanas. Obtuvo el 85% de los votos de los militantes, frente al 15% de Louis Alliot, alcalde de Perpiñán y expareja de Marine Le Pen.

Bardella, de 27 años, presume de sus orígenes humildes. Creció en Seine-Saint-Denis (noreste de París), el departamento más pobre de la Francia metropolitana. La tasa de desempleo (15,8%) es en ese departamento el doble que la media del país (7,4%) y el 30,7% de sus habitantes son inmigrantes. El eurodiputado ultraderechista es también de origen extranjero. Su padre, Olivier Bardella, es hijo de un inmigrante italiano. Tiene una pequeña empresa de máquinas distribuidoras de bebidas. Su madre, Luisa, nació en Turín (Italia) y se nacionalizó francesa. Sus padres se separaron cuando tenía un año y medio. Le crió su madre, maestra de preescolar, y sólo veía a su padre los fines de semana.

«La segunda persona a quien debo lo que soy es Marine Le Pen. Ella me hizo descubrir la política. Ella me transmitió el gusto del compromiso y la pasión de este pueblo maravilloso que es el nuestro», añadió Bardella, que agradeció públicamente a la líder ultraderechista por haber confiado en él. El cachorro de Marine Le Pen ha tenido un ascenso meteórico en el partido, pese a no haber acabado sus estudios universitarios. A los 16 años se afilió al Frente Nacional. Asegura que lo hizo «más por Marine Le Pen que por el partido».

A los 19 años, se convirtió en secretario departamental del Frente Nacional de Seine-Saint Denis, siendo el responsable más joven del partido en el cargo. A los 20 años, fue elegido consejero regional de Île de France (la región parisina), puesto que todavía ocupa. Cuando Marine Le Pen tomó las riendas del Frente Nacional en 2011, buscaba renovar la imagen del partido que fundó su padre y darle un aire más fresco y moderno, de forma que pasara de ser un partido contestatario, con fama de racista y antisemita, a uno preparado para gobernar y que no diera miedo a los franceses.

Marine Le Pen supo ver el potencial de Bardella: joven, atractivo, buen orador, con buen porte y un discurso ultraderechista bien aprendido sobre inmigración, inseguridad e islamismo. Le Pen encontró un diamante en bruto, que supo modelar a lo largo de los años hasta confiarle ahora la dirección del Reagrupación Nacional. Bardella, sonriente y encorbatado, es el yerno ideal de la extrema derecha. Era la cara que buscaba Le Pen para mostrar la 'desdiabolización' del partido.

Afán perfeccionista

A Bardella le pusieron en su propio partido el apodo de 'ciborg' por su afán perfeccionista, su excesiva preocupación por su apariencia y su tendencia a repetir los elementos de lenguaje de Marine Le Pen. En 2017, fue nombrado, junto a Sébastien Chenu y Julien Sanchez, portavoz de Reagrupación Nacional y director nacional de Génération Nation, las juventudes del partido. Formó parte del equipo de campaña de Marine Le Pen para las elecciones presidenciales de 2017. Ha sido director nacional de las juventudes del partido (FNJ) y vicepresidente de Reagrupación Nacional.

A los 23 años fue elegido eurodiputado, puesto que todavía ocupa, aunque se le ve más por los platós de las televisiones francesas que por el Parlamento Europeo. En septiembre de 2021, fue designado presidente interino del partido para que Le Pen pudiera concentrarse en la campaña para las elecciones presidenciales de abril de 2022.

Por primera vez en 50 años de historia del partido, su presidente no se apellida Le Pen. Sin embargo, Bardella es íntimo del clan. Sale con Nolwenn Olivier, sobrina de Marine Le Pen e hija de Philippe Olivier y Marie-Caroline Le Pen. Bardella cuenta incluso con la bendición del patriarca de la familia: «Bravo a Jordan», tuiteó Jean-Marie Le Pen. Su nombramiento como jefe no ha gustado a todos. El alcalde ultraderechista de Hénin-Beaumont, Steeve Briois, criticó la tendencia identitaria y radical de Bardella y denunció «una purga» de los defensores, como él, de una línea más social en el partido. Briois, que teme que se produzca «una rerradicalización» del partido con Bardella, ha sido excluido de la ejecutiva de Reagrupación Nacional.

Bardella es, según la prensa francesa, cercano a Fréderic Chatillon y Alex Loustau, figuras radicales del movimiento GUD, un sindicato de estudiantes de extrema derecha. Aunque es fiel a Marine Le Pen, es considerado más a la derecha que ella. El joven político podría atraer a los votantes del ultraderechista Éric Zemmour, presidente de Reconquista.

Liberada de las cargas de la gestión del día a día del partido, Le Pen podrá concentrarse ahora en hacer oposición al Gobierno con el grupo de Reagrupación Nacional, que tiene 89 diputados en la Asamblea Nacional, y comenzar a preparar la campaña presidencial de 2027. Si finalmente Le Pen decide no presentarse, el ambicioso y calculador Bardella podría ser el candidato de la extrema derecha en esos comicios. Tendría 32 años. Emmanuel Macron, el presidente más joven de la historia de la Quinta República, conquistó el Elíseo con 39 años.

Comenta Reporta un error