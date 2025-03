«Una sociedad desinformada es el caldo de cultivo de los populismos»

Mar Domínguez Domingo, 9 de junio 2024 | Actualizado 10/06/2024 10:33h. Comenta Compartir

Bienvenidos un año más, y son ya 36, a la fiesta de los Extremeños de HOY, unos galardones que nacieron con el propósito de reconocer el talento y el compromiso de los extremeños que llevan el nombre de esta comunidad hacia el éxito.

Con este acto, HOY afianza su apuesta por la sociedad extremeña que esta noche la representan la piragüista olímpica Estefanía Fernández, la alta ejecutiva empresarial Pilar García Ceballos-Zúñiga, el reconocido comunicador Alexis Martín-Tamayo (MisterChip) y los Premios Espiga, que cumplen su 25 aniversario como embajadores de la calidad de los productos de nuestra tierra.

Esta noche será festiva y de disfrute, como no puede ser de otra manera en este magnífico entorno, y con este elenco de premiados; pero antes de ello, permítanme unas reflexiones sobre mi oficio, el periodismo, y los ataques a los que debe enfrentarse en el clima sociopolítico actual.

Internet ha permitido la creación de un montón de medios. No hay casi ningún obstáculo. Pueden difundir información falsa porque la polarización es un modelo de negocio, una manera de enganchar lectores, de provocar furia y de crear tensiones entre la audiencia. Dice Martin Baron, director de 'The Washington Post' durante la presidencia de Donald Trump, que ahora hay una oportunidad de difundir teorías de conspiración y desinformación que hacen perder la confianza en la prensa y socavar su credibilidad. Pero por mucho altavoz que se utilice para meternos a todos en el mismo saco, no, no todos somos pseudomedios.

A esto se suman las presiones a las que está sometida actualmente la libertad de prensa por los poderes, con propuestas extemporáneas como crear una ley para controlar a los medios de comunicación y a los periodistas.

Todos ustedes deben saber que ya estamos controlados por nuestro estado de Derecho, defendidos por la Constitución y autorregulados por la ética profesional y deontológica. HOY tiene 91 años de vida y a lo largo de su historia como Diario de Extremadura ha convivido con sistemas políticos de todo signo: desde la segunda república hasta la democracia actual, pasando por una dictadura.

El diario ha sobrevivido a todo tipo de ataques y así seguirá siendo porque el «periodismo es una herramienta fundamental para la construcción de la democracia», como decía Kapuscinski. El cronista polaco, considerado uno de los grandes maestros del periodismo moderno, añadía que este oficio «es una lucha constante por la justicia y la igualdad, un medio para transformar la sociedad y un servicio público».

Independencia

Por eso, el periodismo debe ser independiente de los intereses políticos y económicos para protegerlo de la manipulación de la información, de mensajes tendenciosos, para evitar socavar nuestra credibilidad y poner en peligro la democracia.

El periodista Emilio García-Ruiz, director del 'San Francisco Chronicle', nos comentaba hace unas semanas a los directores de Vocento que el cierre de periódicos locales y regionales en Estados Unidos debido a las consecuencias de la pandemia, la crisis del papel y la falta de apoyos, entre otras causas, había creado un déficit democrático abrumador: la gente no sabía ni qué candidatos se presentaban a sus elecciones locales. Y una sociedad desinformada es el caldo de cultivo de los populismos y los extremos.

Por suerte, en HOY trabajamos por afianzar y aumentar el vínculo con nuestros lectores y anunciantes en toda la región. HOY es el único diario que nació con vocación regional. El subtítulo 'Diario de Extremadura' que figura junto a la cabecera de HOY no es un mero recurso estético para la portada.

El notorio rótulo es el subrayado de una expresión que es a la vez vínculo y compromiso. Diario de Extremadura quiere decir tanto que HOY es de toda Extremadura como que HOY está entregado a Extremadura. Y esa entrega se traduce en que vendemos cinco veces más en los kioscos de la región que nuestro siguiente competidor y seguimos liderando la audiencia en Internet en Extremadura, pese a que casi el 50% de nuestros contenidos están cerrados solo para suscriptores de pago.

Concluyo: gracias a todos por seguir confiando en este diario y en nuestro grupo, Vocento, y extiendo los agradecimientos al patrocinador de esta gala, Iberdrola, y a la colaboración de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Mérida por apoyar estos premios que nos enorgullecen. Disfrútenlos.