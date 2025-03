Una gala de reivindicaciones, datos y recuerdos

Alba Baranda Domingo, 9 de junio 2024 | Actualizado 10/06/2024 10:32h. Comenta Compartir

Si las galas de Extremeños de HOY –y con la que tuvo lugar el pasado jueves en el Museo Nacional de Arte Romano van XXXVI ediciones– tienen habitualmente al Diario HOY como hilo conductor, en la última este periódico tuvo aún más peso. El HOY fue el primer diario que Alexis Martín-Tamayo sostuvo en sus manos infantiles, mientras que Pilar García Ceballos-Zúñiga siempre acudía a comprarlo con su madre cuando regresaba al pueblo. «El HOY y el pan». Al menos por ese orden lo contó ella. En estas páginas siempre han tenido cabida las muchas hazañas deportivas de la emeritense Estefanía Fernández, que hemos sentido como nuestras, además de los premios Espiga, organizados por Caja Rural de Extremadura, a los que siempre hemos dado voz.

Fueron, por tanto, unos premios emotivos, calurosos –además de por la temperatura estival, por el calor humano de las más de 400 personas que hasta allí se desplazaron para apoyar a su gente– repletos de datos y artísticos, pues aunque ninguno de los premiados tuviera relación directa con el arte, el Museo Nacional de Arte Romano no solo alberga cientos de obras de arte, sino que él en sí ya es una obra perfecta y sublime. Con la solemnidad que aportaban al escenario las figuras de tres personajes ilustres de la antigua Roma, según explicó su directora, Trinidad Nogales, y la música ambiental del trío de cuerda Vounó, se creó un ambiente propicio para la celebración y el acogimiento del talento extremeño.

La gala, conducida por la periodista de HOY, Ana Belén Hernández, contó con el patrocinio principal de Iberdrola y con la colaboración de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. Aunque duró una hora y cuarto, ya en los primeros minutos de la misma, como buena anfitriona, subió Mar Domínguez al estrado para dar la bienvenida a la noche. La directora de este periódico reflexionó sobre el oficio y la presión a la que está sometida actualmente la libertad de prensa por los poderes. Aunque el acto era festivo, Domínguez no quiso perder la ocasión de hacer una reivindicación. «El periodismo debe ser independiente de los intereses políticos y económicos. Así se protege de la manipulación y se evita socavar nuestra credibilidad y poner en peligro la democracia».

«El HOY es unode los míos y a los tuyos nuncase les dice que no»

Y precisamente la veracidad se fundamenta, entre otros aspectos, en datos. Los datos y las estadísticas fueron lo que catapultaron a Alexis Martín-Tamayo –conocido como MisterChip– a su actual trabajo como comunicador deportivo, además de hacer que tres millones y medio de personas lo sigan en la red social X. La periodista Ángela Murillo fue la encargada de presentarlo y contar cómo este ingeniero de telecomunicaciones dio un giro a su trayectoria (con quince años de experiencia) para dedicarse por entero a la comunicación deportiva.

Cuando tenía ocho años, un amigo de su padre lo invitó a ver su primer partido de fútbol. Nada más y nada menos que un Atlético de Madrid-Real Madrid. Un mundo nuevo se abrió ante el pequeño Alexis, que comenzó a seguir los partidos con cuaderno en mano y anotando todo tipo de datos, según contó Murillo. Como tenía que irse a dormir pronto, no podía ver en muchas ocasiones el pitido final, así que lo primero que hacía nada más levantarse era abrir la puerta de casa, coger el Diario HOY en el que escribía y escribe su padre, Tomás Martín-Tamayo, y anotar en su libreta las estadísticas que publicaba este periódico.

Aunque Alexis estudió finalmente Telecomunicaciones, su destino estaba en las celdas de Excel y en los medios de comunicación, llegando a publicar en As, comentar partidos en Onda Cero y fichar por ESPN.Pero «el HOY es uno de los míos y a los tuyos nunca se les dice que no», comentó él tras recibir la encina cúbica que lo acreditó el jueves como Extremeño de HOY. Alexis reconoció así su gran emoción por el premio, se emocionó al mencionar a sus padres y recordó el famoso España-Malta del 83.

Y como la noche iba de datos, Ana Belén Hernández contó a los allí presentes que la estatuilla que acababa de llevarse Alexis, diseñada por José Luis Hinchado, era la número 151.

La encina número 152 fue a parar a manos de Pilar García Ceballos-Zúñiga. Se la entregó la periodista Rocío Romero, quien le realizó una «cariñosa introducción» como la propia Extremeña de HOY observó. Entre otras cosas, Romero ensalzó la capacidad de la premiada en acercar posturas entre los que están enfrentados. No en vano ha sido durante 32 años directiva de la multinacional IBM, quince de ellos en puestos de alta dirección europea y mundial.

Actualmente es consejera independiente de Amadeus y de Renta 4, además de ejercer como presidenta de la Asociación Española de Fundaciones y de la Fundación Caja Extremadura, donde desarrolla con empeño su labor de hacer crecer a los empresarios extremeños.

Jerez de los Caballeros es su pueblo, el sitio al que siempre regresa. Pilar contó que a pesar de lo mucho que ha viajado por el mundo y de que se marchó con 16 años de casa, en cuanto cruzaba el puerto de Miravete la invadía la emoción de saber que estaba cerca de su casa. Rememoró también una frase de su abuelo que la animaba a ser intrépida:«La suerte no viene a buscarte». Pero Pilar aseguró que la suerte sí había llamado a su puerta cuando la nombraron presidenta de la Fundación Caja Extremadura. De hecho, hasta se le empañó un poco la voz al recordar a su equipo.

«Hace años, Claudio Mateos me hizo la mejor entrevista que me han hecho nunca»

«El Diario HOY siempre me hace ponerme frente al espejo», aseveró nada más subir al escenario. «Hace años, Claudio Mateos me hizo una entrevista muy personal. Puede que para él fuera una entrevista más, pero a mí nunca me habían preguntado quién era yo y qué había hecho en la vida». Seguramente ese fragmento de papel lo recortaría con esmero y ojos de orgullo su madre, a quien Pilar le dedicó el premio.

Referente de calidad

Un cuarto de siglo lleva Caja Rural de Extremadura promocionando a través de los Premios Espiga los productos agroalimentarios de calidad de Extremadura, así como las cualidades y habilidades de los restauradores. «No se trata solo de ser excelente, sino de ser conocido por esa excelencia.Y eso es posible gracias a estos galardones», indicó Celestino J. Vinagre.

El periodista de HOY otorgó el distintivo a Urbano Caballo, presidente de la entidad. Acostumbrado a dar premios, este se confesó «algo raro» recibiendo uno, pero a cambio regaló una exclusiva. El próximo octubre, Caja Rural organizará en Ifeba, en Badajoz, la primera feria agroalimentaria con todas las DO de la región y otros productos extremeños de nivel. «No tenemos otro objetivo que aportar a Extremadura», recalcó.

Quien también lleva la bandera de Extremadura literalmente encima es Estefanía Fernández. La piragüista emeritense, que tiene plaza en los Juegos Olímpicos de este verano en París, fue presentada por el también periodista de este diario Antonio Gilgado. Contó cómo ganó el Mundial por solo un segundo y la definió como «una inspiración para los que vendrán y el mejor reclamo para los que estuvieron».

Ampliar Antonio Rodríguez Osuna, José Luis Quintana, Mar Domínguez, Blanca Martín, Álvaro Rodríguez Guitart, María Guardiola e Ignacio Ybarra. J. M. ROMERO

La niña que empezó con algo de miedo a remar en el Guadiana y que no para ya de ganar medallas, aseguró estar en su mejor estado de forma y recogió la encina cúbica «como llave de la condecoración olímpica».

Nadie en aquel recinto dudó que Estefanía se va a dejar la piel sobre la piragua, pero el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, se mostró convencidísimo de que «se va a traer la medalla a casa». Además de repasar la crispación política, el primer edil aseguró que Mérida es el «motor turístico de Extremadura».

Por último, subió a las tablas improvisadas sobre este espacio de cultura y arte la presidenta de la Junta de Extremadura,María Guardiola, quien confesó que este espacio le traía muy buenos recuerdos, pues hace un año tomó posesión en el mismo lugar.

Guardiola citó a Almudena Grandes y, a colación de un párrafo de la autora madrileña en 'Los besos en el pan', habló de la felicidad como forma de rebeldía.«Me aferro a la felicidad de trabajar juntos». Así mismo destacó que «los cuatro premiados de trazan un mapa por nuestras inquietudes y por ese carácter del que presumimos».

«No se trata solo de ser excelente, sino de ser conocido por esa excelencia. Esto es posible gracias a los Premios Espiga»

También quiso opinar sobre uno de los temas de la noche: el periodismo. «Jamás me escucharán atacar a un periodista por hacer su trabajo de forma honesta y rigurosa porque la democracia encuentra en el periodismo uno de sus pilares», comentó antes de mostrarse abiertamente orgullosa del periodismo que se hace en la tierra.

Entre sonrisas finales y una gran ovación al trío musical, los asistentes disfrutaron de un cóctel en el peristilo del Teatro Romano de Mérida.Así culminó una noche mágica y cálida en la que no faltaron los ibéricos ni otras delicias extremeñas para brindar por estos nuevos Extremeños de HOY.

Temas

Extremeños de HOY