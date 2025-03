María Escudero, científica: «Buscaré un sitio especial para el premio; estoy súper agradecida»

María José Torrejón Cáceres Domingo, 12 de noviembre 2023 | Actualizado 13/11/2023 09:53h. Comenta Compartir

La entrega de los galardones Extremeños de HOY permitió a María Escudero Escribano (Cáceres, 1983) reencontrarse el pasado jueves con viejos amigos y conocidos en el Palacio de Congresos de su ciudad. Acompañada por sus padres y su hermana, la científica vivió con emoción una noche única en la que sintió el calor y el reconocimiento de su tierra. Este sábado cogió el tren de vuelta a Barcelona, donde reside en la actualidad.

–¿Qué supone para usted ser reconocida como Extremeña de HOY?

–Para mí es un reconocimiento muy especial por ser un premio para extremeños y, además, haberlo recibido en Cáceres. Es un honor y estoy súper agradecida al Diario HOY y a todos los periodistas que han hecho que esté aquí como premiada. Además, al ser en Cáceres estoy viendo a mucha gente conocida y eso también me está haciendo mucha ilusión.

–¿Quién la ha acompañado?

–Mis padres, por supuesto, y mi hermana. Me hace mucha ilusión tenerlos a los tres aquí porque mi hermana, igual que yo, ha estado más diez años fuera de España. Ella ha estado 13 años en Londres. Y también ha venido mi prima Jara.

Reivindicativa

–En su discurso se ha dirigido a los gobernantes para reclamar su implicación y toma de conciencia sobre la emergencia climática.

–Los científicos tenemos muy claro que esto es urgente y que no tenemos tiempo que perder. Pero solos no podemos hacer el cambio. Hay que revolucionar y descarbonizar todo, la manera que tenemos de producir los materiales, la energía, los combustibles, los productos que utilizamos en nuestro día a día y hacerlo a través de renovables en lugar de combustibles fósiles, y eso necesita un cambio del modelo de sociedad y de todos los sectores brutal.. Y sin que los que están en el poder realmente se apunten a hacer el cambio y apuesten y apoyen la inversión en ciencia, no lo vamos a conseguir.

–¿Dónde colocará el premio, la encina cúbica?

–No lo sé. Mi madre me dice que tengo que poner en mi casa, en Barcelona, una estantería para los premios. La mayoría están en casa de mis padres todavía porque no me los llevé nunca a Copenhague –ciudad en la que residió varios años hasta su regreso a España–. No los he movido de aquí. Pero, sin duda, buscaré un sitio especial.

