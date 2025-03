Fernando Palacios, presidente de Cajalmendralejo: «Hay que trabajar en beneficio de la sociedad y buscar el bien común»

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Domingo, 12 de noviembre 2023 | Actualizado 13/11/2023 09:53h. Comenta Compartir

Orgulloso de ser extremeño y de trabajar por la tierra en la que vive, Fernando Palacios (Almendralejo, 1960) recibió el premio Extremeño de HOY con infinita gratitud. Amante de la normalidad y convencido de que «no hay que ser importante, sino útil a la sociedad», el hombre que ha guiado a Cajalmendralejo durante las últimas tres décadas dedicó el reconocimiento a las 450 personas que conforman este grupo financiero.

–¿Qué siente al recoger la encina cúbica?

–Para mí es una satisfacción inmensa que el premio se conceda al presidente de una entida en la que las cosas se hacen de una forma diferente. En Cajalmendralejo nuestro código genético es el mandato que recibimos en 1903: trabajar exclusivamente en favor del interés general de nuestra sociedad.

–¿Qué diferencia hoy a Cajalmendralejo de la Caja Rural que se encontró en 1994 ?

–Ese código genético del que hablo es el mismo, pero en estos años hemos pasado de ser una caja local con 18 millones de euros en activos a convertirnos en una caja de ámbito nacional, con un grupo financiero propio y unos activos que rondan los 4.000 millones de euros.

–¿Dónde está la clave para conseguir un crecimiento así?

–Si algo debo destacar es que todo esto se ha hecho desde Extremadura, sin ayudas de nadie, solo con nuestros socios y clientes. En unos años de máxima dificultad social y económica en los que ha desaparecido más de la mitad del sector financiero, ha sido posible hacer todo esto porque todas las personas que trabajan por y para la caja han dedicado sus esfuerzos a una misión compartida. Esa es nuestra fortaleza y nuestro legado para Extremadura.

–¿Hay algo que distinga a Cajalmendralejo de otras entidades?

–Los números son importantes, pero es mucho más importante explicar que no todo vale para conseguir un fin, que no todo vale para cumplir los objetivos comerciales. Por encima de la rentabilidad debe estar la responsabilidad social corporativa que pone a las personas en el centro absoluto de todo y de todos. En Cajalmendralejo creemos que hay que trabajar en beneficio de nuestra sociedad buscando el bien común. Nada es tuyo, lo tuyo está en el todo. En Cajalmendralejo siempre he itentando transmitir que debemos trabajar para las personas que nunca vamos a conocer, en esos consiste para nosotros la verdadera trascendencia.

