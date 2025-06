Emilio de Justo: «Dedico este premio a la afición de Extremadura»

María José Torrejón Cáceres Viernes, 6 de junio 2025 | Actualizado 08/06/2025 08:21h. Comenta Compartir

Emilio de Justo no escatimó en 'selfis' el pasado miércoles durante la entrega de premios Extremeños de HOY. El diestro de Torrejoncillo, de 42 años, fue uno de los galardonados de la noche y muchos asistentes querían llevarse de recuerdo una foto junto al torero. Tras la gala, celebrada en la iglesia de Santo Domingo de Plasencia, puso rumbo a Huesca, donde un día después recogió otro galardón, en este caso como triunfador de la feria de 2024 por firmar la mejor faena durante la pasada temporada. Vive un momento dulce, pero no olvida los años difíciles en los que luchaba por su gran sueño: ser la figura en la que se ha convertido en la actualidad. Lo suyo ha sido una carrera de fondo.

–¿Qué supone recibir la encina cúbica que concede cada año este diario?

–Estoy muy orgulloso y muy contento porque es un premio para mí muy especial de un medio de comunicación tan importante en nuestra región como es HOY. Me ha costado muchos años de lucha y sacrificio conseguir mi sueño de llegar a ser un torero importante y estar en las grandes ferias. También quiero agradecer mucho a la afición de Extremadura, que en los momentos difíciles siempre me he sentido muy querido y muy apoyado. A esa afición le quiero dedicar este premio.

Era de los Mártires

–Acaba de salir por la puerta grande de la Era de los Mártires, la plaza de toros de Cáceres, durante la Feria de San Fernando. ¿Cómo se presenta esta temporada?

–Estoy muy contento por haber triunfado otra vez en mi tierra, en Cáceres, donde tanto me quiere la gente. Es una plaza muy especial para mí porque en ella debuté de luces, debuté con picadores, tomé la alternativa y es donde he entrenado toda mi vida. Pisar su albero vestido de luces siempre es emocionante. La temporada se presenta muy bien. Voy a estar presente en muchas grandes ferias. Me encuentro en un momento muy bonito, consiguiendo triunfos importantes en este inicio de temporada. Voy a intentar seguir esa senda, mejorando, porque creo que siempre hay que ser autocrítico y tratar de mejorar muchas cosas, pero sobre todo con la ilusión de crecer y de seguir el camino que llevo.

–¿Dónde colocará este galardón?

–Lo pondré en mi casa. Le buscaré un sitio bonito. No sé todavía dónde. Pero va a tener un sitio importante y especial porque para mí es un premio al que tengo mucho respeto y mucho cariño.