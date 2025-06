Violeta coge carrera desde la Siberia para ser la niña empoderada de la tele

J. López-Lago Domingo, 29 de junio 2025, 13:58 Comenta Compartir

Violeta va a un colegio de Esparragosa de Lares (854 habitantes, Badajoz). Ha sido dibujada con un pendiente diferente en cada oreja y un balón de fútbol bajo el brazo. Usa el lenguaje inclusivo y desde la Siberia aspira a ser la protagonista de una serie de dibujos animados que empodere a las niñas. Sus peripecias junto a su amigo Martín en un pueblo extremeño proyectan una imagen de igualdad a lo largo de una trama que contiene frases que hoy ya empiezan a chirriar, como «los niños no lloran» o «las niñas son peores que los niños haciendo deporte».

El cine de animación hecho en Extremadura sigue avanzando por un camino que empezó a desbrozar Maite Ruiz de Austri en 1999 con su goya para 'Qué vecinos tan animales', y que volvió a lo más alto en España con 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', cuando en 2020 el goya fue a parar a la productora de Almendralejo The Glow. Esta empresa también consiguió la nominación en 2023 con un relato feminista indio, 'El sueño de la sultana', cuyos coproductores han acabado relacionados con las aventuras de esta niña futbolista extremeña.

Uno de los alumnos aventajados de Glow, Pablo Ruiz, aprovecha de nuevo el trazo del artista cacereño Fermín Solís para que Violeta inicie su propio camino en la pantalla. Ruiz, 43 años, ingeniero y diseñador industrial reconvertido hacia la postproducción y el cine de animación, trata ahora mismo de lanzar desde su casa en Puebla de Alcocer una serie de 26 capítulos de 11 minutos cada uno sobre el día a día de Violeta, a la que el nuevo profesor de Educación Física, el señor Riera, no le deja jugar al fútbol. Pero ella es la capitana del equipo y no lo va a aceptar.

Todo empezó con unos cuentos para colegios que quieren convertirse en 26 capítulos de 11 minutos

El fútbol, masculinizado

Ruiz tampoco se conforma con lo que ve a su alrededor. Se queja de que en Extremadura hay pocas ayudas audiovisuales y hay que salir a financiarse, pero es optimista porque ve un hueco en el mercado. «La parrilla, aunque tenga series que hablen de igualdad, no tiene ninguna así. Usamos el fútbol, que está muy masculinizado, para romper esa barrera. Violeta servirá para hablar de muchos temas y atacar micromachismos. La serie es muy atractiva para España y Portugal con el Mundial de 2030 a la vista y también para Latinoamérica, donde el fútbol es una religión».

Ya existe un capítulo dirigido por Pablo Ruiz a modo de piloto titulado 'Violeta superestrella' que fue mostrado el pasado 12 de junio en el prestigioso Festival de Annecy (Francia). Ahora toca desarrollar el resto.

Aún no sabe cómo evolucionará su proyecto, pero de momento tiene el sello de La Siberia. «La niña va a un colegio en Esparragosa de Lares y hemos calcado la plaza de este pueblo. También sale el icónico Cerro Masatrigo o planos con castillos y embalses de la comarca», señala Pablo Ruiz, que cambia nombres por estrategia y cuando avance el proyecto ya no sabe qué margen tendrá para extremeñizar la serie.

Ahora toca acudir a festivales

De momento, necesitan cuatro millones de euros para formar un equipo que a este productor y director le gustaría iniciara el trabajo desde la Siberia. Y esto pasa por acudir al mayor número posible de festivales. «Allí –cuenta– presentas la serie ante un público de gente interesada, de cadenas de televisión de toda Europa para convencerles de que se sumen al proyecto». En Francia lo defendió Diego Herguera, de Sultana Films, uno de los tres productores junto a Fly Moustache (Portugal) y Pablo Ruiz, que dirige este primer capítulo basado en los cuentos infantiles de Fermín Solís. Al autor cacereño ya le han animado obras como la citada 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', 'Medea a la deriva' o 'La pandilla VHS'. «Fermín Solís es más conocido fuera de Extremadura que aquí, es un genio y muy generoso. No pone pegas si se respeta su creación y es un lujo contar con él», declara Ruiz.

Hay que saber que 'Violeta' nace de una idea del Consejo de las Mujeres de la Siberia y junto con la Oficina de Igualdad de la comarca, termina encargando a Fermín Solís unos cuentos sobre igualdad de género financiados por la Diputación de Badajoz, que en 2019 se convirtieron en material descargable para usarlos en colegios. Después, con fondos del Instituto de la Mujer de Extremadura se hizo una segunda edición. Y, a través de la Oficina de Igualdad, se consiguieron fondos del Ministerio de Igualdad para llevar estas historias a la gran pantalla, ambientadas donde él vive y convertirla en su ópera prima.

Presentaron es proyecto al Ministerio y al segundo intento, ya en 2022, consiguieron 25.000 euros para los once minutos que son 'Violeta superestrella'. En 2024 durante un festival en Valencia se les sumó Sultana Films. Eva Pérez Niza es la guionista, luego el ICEX España Exportación e Inversiones junto con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales los seleccionó para su programa de 'Women animation'. «En Valencia hablamos también con Paula Abreu, brasileña que será la directora de gran parte de la primera temporada», relata el extremeño.

Según explica, esperan cerrar acuerdos en 2026 para conseguir el dinero necesario. «La idea es hacer las primeras fases de producción desde la Siberia, no la animación en sí porque no podemos tener 40 artistas trabajando, pero al principio sí me gustaría tener aquí un equipo que aproveche este entorno tan creativo. Yo al menos pelearé para que sea así».

