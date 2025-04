Tren Ruta de la Plata: la lucha continúa 40 años después

J. C. R.

El pasado 31 de diciembre se cumplieron 40 años de un evento que cambió para siempre la conexión ferroviaria de Extremadura. Ese día se produjo el último viaje del tren que recorría la línea Plasencia-Astorga y la región quedó desconectada del norte de España. Aquella Nochevieja, mientras en muchas partes de la Comunidad el cierre pasó desapercibido, Hervás, en el corazón del Valle del Ambroz, vivió una jornada de protesta y resistencia que quedó grabada en la memoria colectiva.

Este sábado, cuatro décadas después, este municipio volvió a ser el epicentro de las reivindicaciones por la reapertura de la línea ferroviaria conocida como la Ruta de la Plata. Alrededor de 400 personas se congregaron en la antigua estación de Hervás para iniciar una marcha que recorrió varias calles hasta desembocar en la plaza de La Corredera. El evento, cargado de emotividad y memoria, reunió a vecinos, activistas y portavoces de distintas plataformas de todo el Estado que exigieron un ferrocarril que vertebre el territorio y que contribuya a mitigar el cambio climático.

«Hace 40 años, aquí estuvimos todos para luchar contra el desmantelamiento de una infraestructura vital. Hoy seguimos diciendo que no vamos a esperar otros 40 años más», decía Chema Mazón, representante de la plataforma 'Extremadura por un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta', antes de que la manifestación echara a caminar.

Su discurso también apuntó hacia el Ministerio de Transportes, que ha encargado un estudio de viabilidad sobre la reapertura de la línea. Subrayó la falta de transparencia en estos procesos y exigió resultados tangibles: «No nos conformaremos con brindis al sol. Queremos un compromiso real, escrito, y una participación activa de la población».

Juan Mena, portavoz del movimiento Tren Ruta de la Plata y natural de Llerena, enfatizó que la reapertura de los 347 kilómetros entre Plasencia y Astorga es una cuestión de justicia social para los pueblos del oeste peninsular y reclamó agilidad al estudio de viabilidad: «Es inadmisible que se hayan gastado 900.000 euros en un estudio del que no sabemos nada.». Pidió también que «la traza que se determine como viable dentro de las opciones, debe ser la traza antigua, que ya está amortizada ambientalmente».

El evento también contó con la participación de colectivos del resto de España, como 'Asturias por Clima', cuyo portavoz, Sixto Armán, subrayó que «el tren es la respuesta para reducir emisiones y reactivar económica y socialmente regiones golpeadas por la despoblación».

«Vida a la comarca»

Francisco Javier Garrido, miembro de la coordinadora de Hervás, compartió recuerdos de la época en que la estación era un punto neurálgico para el transporte de mercancías. «Por aquí pasaban toneles, madera, muebles… Era una red que daba vida a la comarca», contó con nostalgia. Sin embargo, también hizo una llamada a seguir luchando por el futuro: «No podemos permitir que esta lucha caiga en el olvido. Es una cuestión de dignidad para nuestras comunidades».

En este sentido, Joaquín Macías, diputado de Unidas por Extremadura, destacó la importancia de conectar el oeste peninsular de manera sostenible. «El tren electrificado es el futuro. Es hora de rectificar los errores de los últimos 40 años y dar a nuestras comarcas la oportunidad de prosperar», insistió Macías, que estuvo acompañado por Mavi Mata como única representante del Ayuntamiento de Plasencia.

La alcaldesa de Hervás, Gloria de los Santos, cerró el acto con un discurso apasionado desde la plaza de La Corredera. «En 1984 nos dijeron que este tren no era rentable, ignorando el impacto que su cierre tendría en nuestras vidas. Hoy, 40 años después, no estamos aquí para pedir, sino para exigir. La reapertura de la Ruta de la Plata no puede esperar al 2030 o al 2040. Es ahora o nunca», exclamó.

