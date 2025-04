El agua respeta un emotivo lunes de pasión

Juan Carlos Ramos Martes, 26 de marzo 2024, 08:30 | Actualizado 10:12h. Comenta Compartir

No las tenían todas consigo a causa de las nubes. El que más y el que menos se acordaba de hace dos años, cuando la lluvia impidió a la hermandad de la Pasión procesionar con el Jesús de la Pasión y la María Santísima del Rosario. Sin embargo, a eso de las 21.01, las puertas de la iglesia de Santo Domingo se abrieron de par en par ante una plaza de San Vicente Ferrer donde había pocos rincones sin rastro humano. Quizás, los files, ante los pronósticos de la Aemet, quisieron salir en masa a la calle por si no pueden hacerlo a partir de este martes. El primer paso, el de Jesús, apareció a las 21.15. El segundo, el de María, no lo hizo casi hasta las 10 de la noche. Debajo de ellos, casi 40 cofrades por cada talla. Ambos empredieron rumbo a la Plaza Mayor y, desde allí, volver al lugar de salida previo paso por la plaza de la Catedral.

Ataviados con túnica y hábito verde y capa, cíngulo y guantes blancos, cerca de 700 cofrades, de los más del millar con los que cuenta esta hermandad, acompañaron a sus dos tallas titulares en la salida de este Lunes Santo. Ambas, obra del sevillano Antonio Dubé de Luque.

El paso de Jesús de la Pasión desfiló, en el paso del misterio, junto a cuatro figuras secundarias: Herodes, dos romanos y un sanedrita. Y la Virgen, un paso de palio, veistió saya azul y manto de terciopelo rojo.

Las dos bandas que se ocuparon del acompañamiento musical contribuyeron a engrandecer una procesión solemne y cuidada. Fueron la agrupación musical de la Sagrada Cena de Plasencia, que marchó detrás de Jesús y cuyos 70 músicos (de 12 años los más jóvenes) abrieron con el espectacular 'Rey de Reyes', y la banda Ciudad del Tormes, de Salamanca, tras el paso de la Virgen. Alrededor de 65 costaleros por turnos cargaron el paso de Cristo y otras tantas costaleras el de su madre. Unos y otros, recibieron aplausos y vítores por parte del numeroso público congregado. Quizás más que el que hubo en las calles el año pasado.

Esa concentración, si el tiempo lo vuelve a permitir, será aún mayor posiblemente el Domingo de Resurrección en la Plaza Mayor, donde se producirá el Encuentro entre la madre y el hijo. Ambos pasos saldrán también entonces de Santo Domingo pero, a diferencia de lo que ha ocurrido este Lunes Santo, llegarán a la plaza por caminos separados para encontrarse allí y después regresar juntos hasta el templo cofrade.

