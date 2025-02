Monesterio, un pueblo marcado por el crimen de Manuela Chavero

Eugenio Delgado, un joven «raro que no tenía amigos»

Cuando en 2020 en Monesterio supieron que el detenido por la muerte de Manuela era Eugenio Delgado hubo conmoción, pero no tanta sorpresa. La palabra que más repiten sobre él es «raro». Este joven de Monesterio «de toda la vida» apenas tiene amigos y no se le ha conocido novia en su pueblo. Trabajaba en el campo y le gustaban los caballos. Es lo poco que saben sus vecinos. La UCO descubrió las actividades que no conocían, los pequeños robos y el consumo de prostitución pidiendo a las mujeres prácticas extremas. Nada más terminar su adolescencia Eugenio vivió como sus padres se separaron. Su madre se marchó fuera de Extremadura con su hermana pequeña y él se quedó con su padre, que estaba muy enfadado con su exmujer. «Siempre ha estado muy dominado por su padre», dicen sus vecinos. Los perfiladores de la Guardia Civil relacionan esa situación, los reproches que escuchó contra su madre, con su comportamiento con las mujeres. Entrevistaron a una con la que tuvo relaciones y aseguró que solo pudo excitarse cuando la tiró del pelo. En su pueblo sospecharon de Delgado por algún que otro robo y también creían que observaba a las mujeres, por ejemplo cuando estaban en la piscina. Respecto a Manuela, aunque les separaban 20 años, señalan que estaba obsesionado con ella.