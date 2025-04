Macedonia 'made in Extremadura'

IRENE RODRÍGUEZ Lunes, 22 de agosto 2022 | Actualizado 24/10/2022 11:12h. Comenta Compartir

Con el calor del verano siempre se antoja algo refrescante y una pieza de fruta de la región es buena opción para estos días asfixiantes de agosto. La zona de las Vegas del Guadiana produce el mayor volumen de fruta de hueso: ciruelas, melocotones, nectarinas y sobre todo las cerezas.

Los extremeños consumen una gran cantidad de fruta, alrededor de 60 kilos al año. Es por ello que en el año 92 la ciudad de Don Benito decidió hacer la macedonia más grande conocida hasta el momento. Se consiguió con un total de 800 kilos de fruta volcados sobre un bol de una capacidad de 2.000 litros que tendría que dar para 3.000 raciones de frutas, solo así se podría conseguir batir el récord Guiness.

Era el año 1992, el año en que se celebraba la Expo de Sevilla. El simpático Curro era la mascota y protagonista del verano, su pico y cresta de colores se encontraban en muchos carteles, gorras y camisetas de España. En la Expo, Extremadura tenía un pabellón entero dedicado a la cultura, costumbres y curiosidades de la tierra y la ciudad de Don Benito se atrevió con este desafío: hacer la mayor macedonia de frutas del mundo. Por primera vez, Extremadura estaba bajo el foco con miles de visitantes curiosos, españoles y extranjeros, que se pasaron a comprobar si la región superaría este reto.

Todo comenzó una mañana abrasadora de agosto, con diecisiete profesionales de la hostelería reunidos a las puertas del pabellón. El grupo de espectadores no hacía más que crecer a medida que pasaba el tiempo. Los hosteleros se dedicaron a pelar y picar fruta durante horas, una vez terminaban su trabajo guardaban las piezas en cámaras frigoríficas para mantenerlas frescas y no que no se oxidaran. Además, también hacían un vino dulce como acompañamiento. Los trabajadores estaban obligados a llevar consigo sus carnets de manipuladores de alimentos para trabajar con incontables kilos de manzanas, peras, kiwis, dos variedades distintas de melón y otras tantas de sandía que iban echando poco a poco en un bol enorme que se encontraba en el centro de la exposición, el cual terminaron de llenar a las siete y media de la tarde.

Objetivo conseguido

El público observaba mientras se les hacía la boca agua, pues en pleno verano deseaban poder probar algunas de las raciones de fruta que se repartirían al final de la jornada tras conseguir ese récord. Para amenizar la espera, el grupo folklórico de los Caramanchos bailó unas danzas tradicionales al son de la banda municipal de música de Don Benito. Poco después llegó el momento de repartir las raciones, para superar el antiguo récord tenían que conseguir hacer al menos 3.000 de ellas, objetivo que la gente de Don Benito desplazada a Sevilla supo superar con creces. Horas más tarde, su récord fue confirmado por el notario Rafael Leña Fernández, del Ilustre Colegio de Notarios de Sevilla.

Voces extremeñas

Ya solo faltaba la aparición de los políticos. El alcalde de Don Benito se presentó en la rueda de prensa que hubo tras el acontecimiento, ya que tanto él como el ayuntamiento habían organizado y participado para conseguir este logro. Según explicó el regidor, «queríamos Ilamar la atención en la Expo y pensamos que lo más noble y sincero era mostrar lo que tiene esta tierra y por lo que destaca: su potencialidad agrícola», declaró ante los micrófonos.

También fue testigo de aquel éxito extremeño el catedrático de la Universidad de Extremadura, Julian Mora, quien dedicó unas palabras a la ciudad de Don Benito y al crecimiento de la misma. «Don Benito mantiene su población y además confiamos que en los próximos años crezca. Hay que tener en cuenta que hablamos de una población muy joven, porque sólo el diez por ciento de los habitantes de Don Benito tiene más de sesenta y cinco años, frente a la media regional que está en el quince por ciento».

En el presente Don Benito sigue creciendo, tanto es así que ahora está en proceso de fusión con su población vecina, Villanueva de la Serena, esta vez para afrontar juntos los siguientes desafíos que vayan surgiendo.

