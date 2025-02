Llega el cuarto contenedor a nuestras vidas

J. López-Lago Domingo, 25 de septiembre 2022, 19:59 Comenta Compartir

Un nuevo contenedor está a punto de irrumpir en nuestras calles, y por extensión, en las cocinas de las casas, o sea en nuestras vidas. Sirve, sobre todo, para restos de comida y de podas menores y en Extremadura la campaña que lo divulga emplea el término 'marrón' en sus dos acepciones: 'De este marrón me encargo yo'. A grandes rasgos, descarga el contenedor verde de orgánicos, a menudo saturado de una basura demasiado variada, lo que complica el tratamiento posterior en los ecoparques.

Los promotores obedecen directrices europeas y son conscientes de que supone un esfuerzo doméstico más, pero aseguran que «es cuestión de crear el hábito porque esto ha venido para quedarse», afirma Tomi Pinilla, gestora de proyectos europeos en Promedio, el consorcio Medioambiental de la Diputación de Badajoz que asiste a pequeños municipios.

El contenedor marrón está ya muy extendido en España. De momento, en Extremadura solo se ven en las localidades pacenses de La Albuera y Entrín Bajo, poblaciones que suman 2.700 habitantes y donde prácticamente todos los vecinos tienen una de las 700 cestitas que se han repartido por las casas. Los bares y restaurantes disponen de un pequeño contenedor de 180 litros de capacidad y por las calles ya hay desde diciembre del año pasado 49 contenedores en total colocados junto al azul de papel y cartón, el amarillo de los envases y el verde, usado para restos orgánicos y que a partir de ahora comparte misión con el marrón.

Diez meses después de este proyecto piloto, tanto en La Albuera como en Promedio han detectado que algunos ya hacían esta separación de antes, y que los vecinos se han relajado en sus casas.

Por un lado, siendo los bares y restaurantes los principales generadores de restos de comidas, algunos han rechazado el nuevo contenedor alegando que ellos ya separaban estos residuos, los cuales se usan en entornos rurales para dar de comer a gallinas, cerdos, perros y otros animales que hay en parcelas y cortijos, una vieja costumbre que ahora se denomina 'separar la fracción orgánica'.

Por otro, el entusiasmo con que se acogió la novedad ha decrecido. Si en el primer mes –diciembre de 2021– se recogieron 6,9 toneladas de esta fracción de residuos orgánicos, el siguiente mes bajó a 4,6 y desde entonces ha ido en declive hasta las 2,3 toneladas registradas en julio de este año. Además, el porcentaje de impropios que inicialmente era solo del 5,8% casi se ha triplicado en los meses posteriores. El 'film' de envolver es el más presente con mucha diferencia en estos nuevos contenedores marrones. «Lo que haremos será reactivar la campaña de concienciación, que en los pueblos suele ser más sencilla porque prácticamente vas casa por casa», indica Juan Francisco Díaz, concejal e Medio ambiente.

Tanto en la provincia de Cáceres como en la principales ciudades ya hay disposición de los ayuntamientos para captar subvenciones europeas con el fin de desplegar esta nueva red de recipientes marrones cuyo contenido está destinado a conseguir compostaje que sirva de abono. Solo la Junta de Extremadura ha recibido 75 solicitudes por valor de 5,7 millones que podrá atender porque el dinero disponible de los fondos europeos Feder para este fin es de 6,4 millones.

Exigencia europea

Juan y Juan Manuel son los operarios del camión de Promedio que cada martes, jueves y sábado vacían los contenedores y llevan el camión al Ecoparque de Badajoz. Dicen que los contenedores suelen estar al 25% y en total calcula que se llevan unos mil kilos a la semana entre restos de comida y de podas.

A pocos metros, Rosi Villalba, una vecina, cuenta mostrando el cesto marrón que le facilitó hace diez meses el Ayuntamiento, que si tiene bolsa lo usa, pero últimamente no tiene y su ánimo inicial ha decaído. Hay que saber que para fomentar su uso, tanto desde Promedio como desde la concejalía de Medio Ambiente de La Albuera realizaron una campaña informativa, además de repartir los cestitos puerta por puerta, un rollo de bolsas biodegradables avisando de que pueden conseguir más en el Ayuntamiento de manera gratuita, y una llave.

Esto último es una novedad importante que dio no pocos quebraderos de cabeza en Promedio al evaluar las ventajas e inconvenientes. Cada vecino tiene una llave maestra de extremo triangular para abrir el contenedor que ocupa la palma de la mano con el fin de que no se pierda fácilmente. La finalidad es doble: por un lado que al estar cerrado el contenedor no incite a a depositar otro tipo de basura, y por otro que los animales no lo vuelquen en busca de restos de alimentos.

Hasta aquí los detalles y primeras reacciones de esta novedad en el marco de un proyecto piloto. En cuanto a las cifras que lo justifican, desde Promedio indican que la Unión Europea exige que los ciudadanos reciclen como mínimo la mitad de los residuos que generan a diario. Por ello, ordena que en 2024 sea obligatorio que las poblaciones de más de 5.000 habitantes gestionen sus residuos biológicos, los cuales suponen casi una tercera parte de nuestra bolsa de la basura.

De conseguir los objetivos, además de las ventajas para el medio ambiente, se reduciría la factura que pagan los ayuntamientos a los ecoparques para que gestionen nuestros residuos. Se debe a que estos llegarían con menos impropios y prácticamente listos para ser reaprovechados, en el caso del contenedor marrón para abono después de un tratamiento no demasiado complejo. Dicho de otro modo, «a mayor colaboración del ciudadano más barato saldrá el servicio de recogida de basuras», concluye Pinilla.

Contenedor Marrón Qué podrás tirar Restos de frutas y verduras, cáscaras de marisco, restos de jardinería, posos de café, restos de carne y pescado, cáscaras de huevo y frutos secos, infusiones y papel de cocina sucio.

Qué se tirará al verde de orgánicos Todo lo demás que no sean ni envases ni cartón ni papel ni aceite ni aquello susceptible de ir al punto limpio.

Cuándo se desplegarán más y dónde Tras la experiencia piloto de La Albuera y Entrín (se prorrogará), Promedio tiene previsto a través de la convocatoria de la Consejería de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura repartir más contenedores a finales de año en Guareña, Azuaga y Llerena; y para la siguiente convocatoria se han presentado Jerez de los Caballeros, Fuente del Maestre, Campanario y Aceuchal. En la provincia de Cáceres han pedido subvenciones Cáceres, Casar de Cáceres y Miajadas y actualmente, el Consorcio MásMedio estudia la forma más óptima de realizar el tratamiento de esta fracción orgánica para municipios de todos los tamaños.

