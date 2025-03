La generación que avanza en igualdad

Álvaro Rubio Cáceres Sábado, 8 de marzo 2025, 07:54 | Actualizado 08:14h. Comenta Compartir

La generación de nacidos en el siglo XXI sigue enfrentándose a la desigualdad entre hombres y mujeres. Aunque han crecido en una sociedad mucho más concienciada todavía les tratan de modo diferente. Ellas suelen tener miedo cuando regresan a casa solas por la noche y les siguen piropeando por la calle. A ellos, por regla general, no les ha sucedido nada de esto. Pocas veces les han preguntado si quieren tener hijos o formar una familia.

Lo saben bien Andrea, Ángel, Marta, Jorge, Eva o Pablo, veinteañeros que estudian el ciclo de Promoción e Igualdad de Género en el instituto Al-Qázeres de la capital cacereña, Integración Social o formaciones que hasta hace muy poco solo las cursaban mujeres, como Atención a Personas Dependientes.

A ellos el diario HOY les ha planteado preguntas con el fin de visibilizar que la desigualdad sigue existiendo. Aunque aún les cuesta levantar la voz cuando reciben contenido sexista o se realizan comentarios machistas en un grupo de WhatsApp, son conscientes de ello e intentan cambiarlo. Pero también hay un sector que nada tiene que ver con ellos. De hecho, desde hace varios años la ola de antifeminismoha crecido en las aulas de los adolescentes. Se rebelan ante charlas impartidas por especialistas en igualdad o reproducen mensajes de 'influencers' con millones de seguidores que ensalzan el mito de la denuncia falsa y niegan la violencia machista.

Si antes lo revolucionario era manifestarse el 8-M, ahora hay quien aboga por todo lo contrario. Sin embargo, hay esperanza en la generación Z, nacidos en torno al año 2000 e inmersos en plena era digital.

«El problema está en lo que se observa en los cursos de Educación Secundaria Obligatoria. Tienen acceso continuo a las redes sociales, donde se topan con mensajes machistas de personas con miles de seguidores», lamenta Ana Latas, docente de Formación Profesional y coordinadora del ciclo formativo de Promoción de Igualdad de Género en el instituto Al-Qázeres, que alude a que estamos ante una sociedad cada vez más polarizada. Y eso se intensifica entre los jóvenes porque han crecido en medio de este debate.

Estudiantes del ciclo de Promoción en Igualdad de Género Eva: «La pregunta estrella que me hacen es si quiero tener hijos»; Pablo: «A mí no»

Ampliar Pablo Galán y Eva Moreno estudian el segundo curso del ciclo Promoción en Igualdad de Género. Jorge Rey

Pablo Galán, de 23 años, y Eva Moreno, de 20, estudian el segundo curso del ciclo Promoción en Igualdad de Género.

–¿Le han preguntado alguna vez si le gustaría tener hijos?

–Eva: En muchas ocasiones. Es la pregunta estrella de las mujeres mayores de mi pueblo. Me dicen si quiero ser madre o como esas chicas que solo quieren vivir para ellas. Si les dices uno, te preguntan que si solo uno.

–Pablo: A mí no. Saben que veo esas preguntas una tontería a estas alturas.

–¿Ha dejado o no ha intentado practicar algún deporte porque lo consideraba propio del sexo opuesto?

–Eva: Sí, jugaba al baloncesto en el instituto con las amigas y me solían decir que las chicas juegan peor. Ante la presión de hacerlo mal, lo dejé y me apunté a gimnasia rítmica.

–Pablo: Sigo haciendo lo mismo: ciclismo, natación y rutas de senderismo. El fútbol no me gusta.

–¿Alguno de sus compañeros de clase o amigos le ha explicado algo dando por hecho que no lo sabía por ser mujer?

–Eva: En mi caso bastantes veces. Tienen la predisposición de que no vas a saberlo y a lo mejor sabes mucho más que ellos.

–¿Y en su caso siendo hombre?

–Pablo: Me lo han hecho también otros hombres al considerar que no sabía hacer cosas como colgar un simple cuadro. Tampoco voy a aplaudir a otros hombres por fregar los platos; todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Para eso siempre he tenido un trato muy igualitario.

–¿Cómo es su rutina de 'skin care' para cuidar la piel y cuánto tiempo destina a ella?

–Eva: Me lavo la cara, me echo una crema para los granos porque ahora tengo un brote y, si algún día me tengo que maquillar, me maquillo un poco, pero normalmente lavado de cara y crema.

–Pablo: Yo poco, una crema Nivea normal y es lo que me echo.

–¿Cuánto tiempo dedica al cuidado del hogar?

–Eva: Unas dos horas. Antes más tiempo porque ayudaba a mi madre a poner lavadoras, doblar la ropa o cuidar a mi hermana pequeña.

–Pablo: Siempre le he dedicado tiempo porque me he criado con gente que me ha enseñado que todo el mundo tenía que hacer cosas en casa. No lo vi nunca de ciertos roles, hasta que fui creciendo y descubrí que era lo común en los demás. Ahora llevo siete años viviendo fuera de casa de mis padres, así que el tiempo que se necesite. Dos horas, el fin de semana o lo que sea.

Alumnos en el instituto cacereño Al-Qázeres Marta: «Me han piropeado e insultado por la calle»; Jorge: «A mí solo me miran»

Ampliar Jorge Tena estudia el ciclo de Atención a Personas Dependientes y, Marta Casado, el segundo curso de Promoción en Igualdad de Género. Jorge Rey

Jorge Tena tiene 19 años, estudia el ciclo de Formación Profesional de Atención a Personas Dependientes, y Marta Casado, de 20, el segundo curso de Promoción en Igualdad de Género. Ambos viven con sus padres.

–¿Le han piropeado por la calle alguna vez?

–Marta: Sí y algún insulto. Lo he ignorado. He tirado para adelante o he llamado a alguien para no sentirme incómoda. Es algo que no busco, paso e intento olvidarlo la ante posible.

–Jorge: No me han piropeado, pero sí me han mirado. Solo me miran.

–¿Ha sentido que le observan en el transporte público?

–Marta: Sí, en la calle y también en el transporte público sobre todo por hombres.

–Jorge: Sí me he sentido observado pero no le doy importancia.

–¿Qué hace cuando en un grupo de WhatsApp se manda contenido sexista?

–Jorge: En algún grupo sí han mandado algo, algún 'stickers', pero poco más. No suelo decir nada. Paso del tema.

–Marta: Sí lo he visto, pero no estaba y lo he leído luego. Cuando lo he visto, he comentado algo, pero no se me ha tenido en cuenta. Al ver que ha caído en saco roto, he pasado del asunto.

–¿Cuánto dinero se suele gastar en los productos de estética?

–Jorge: Poco. El champú y alguna crema para quitar los granos. Diez o 15 euros como mucho. Sí conozco sobre todo a mujeres que se gastan mucho en maquillaje para verse más guapas.

–Marta: Bastante poco. Alguna crema guardada desde hace tiempo. No soy de comprar compulsivamente y mis amigas tampoco.

Estudiantes de 22 y 23 años Andrea: «He sentido miedo al regresar sola a casa»; Ángel: «Yo en pocas ocasiones»

Ampliar Ángel Parra estudia Integración Social y Andrea Clemente Promoción en Igualdad de Género. Jorge Rey

Ángel Parra, de 23 años, estudia Integración Social tras cursar Promoción en Igualdad de Género, el ciclo formativo que Andrea Clemente, de 22, finalizará este año en el instituto Al-Qázeres.

–¿Alguna vez ha sentido miedo al regresar a casa sin compañía por la noche?

–Andrea: Alguna que otra vez he sentido un poco de miedo. En alguna ocasión me han seguido a casa y ha sido un momento incómodo y he tenido que llamar a mi madre para ir más segura.

–Ángel: Ha habido pocas ocasiones en las que sí, pero el causante ha sido la forma en la que iba vestido o salir de locales determinados.

–Está tomando algo en un bar con una persona de su sexo opuesto. Ella pide una cerveza y él un refresco. ¿El camarero le ha servido la cerveza a él y el refresco a ella?

–Andrea: A mí me ha pasado. Es algo que sucede en muchos bares y en fiestas.

–Ángel: Me ha pasado bastante con amigas y con mi pareja, que es una persona más masculina que yo. A él no le gusta la cerveza y siempre se la sirven. Lo llevo viendo toda la vida con mi madre y con mi abuela.

–¿Alguna vez ha sentido incomodidad en un espacio porque estaba lleno de personas del sexo opuesto?

–Andrea: Cuando estoy con mis amigos no me siento incómoda, porque sé que es un espacio seguro, pero sí se da en una fiesta en la que apenas hay presencia de chicas, sí me he sentido más intimidada e insegura.

–Ángel: El espacio con mujeres lo percibo mucho más seguro. Puedo expresarme libremente y lo que hago no va a ser condenado. En grupos que son solo de chicos me suelo sentir muy cohibido, pero esa razón es por mi orientación sexual y no por el motivo que cuenta Andrea, que en su caso tiene que ver directamente con la desigualdad que existe entre hombres y mujeres.

–¿Regala juguetes de niños y de niñas?

–Andrea: Para mí no hay un juguete que asigne a chico o chica. Yo ya jugaba con los de mi hermano y ahora hago los regalos en función de los gustos independientemente de su sexo.

–Ángel: Si regalo algún juguete, prefiero que sea genérico hasta que pueda decidir que le gusta.

