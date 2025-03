«Estoy feliz de romper moldes y ser referente para otras niñas»

Miriam F. Rua Badajoz Domingo, 10 de abril 2022, 07:32 Comenta Compartir

No ha tenido que esperar para celebrar con su familia y amigos su elección como académica. Asunción Gómez Pérez está ya en Azuaga, donde viven sus padres y su hermana, para pasar las vacaciones de Semana Santa. No es raro. La mujer que el jueves se convirtió en la primera extremeña, y en la primera informática, que ocupará una silla en los 309 años de historia de la RAE vive en Madrid, pero cada vez que puede se viene a Extremadura.

«La tierra me da la vida, yo soy de las que cada vez que tengo un puente o me dan vacaciones me voy a Badajoz. Me muevo entre Zafra, Azuaga y Peñalsordo, que son los tres sitios donde tenemos familia y muchos amigos».

La profesora extremeña de 54 años reconoce que las horas antes de que el pleno de la RAE votase su candidatura las vivió con un nerviosismo, que se transformó en alegría cuando se hizo público que había sido la elegida. «Estoy muy feliz y agradecida a Luis Mateo, Pedro R. García y Salvador Gutiérrez –los tres académicos– por presentar mi candidatura y defender mis méritos. Es un honor ocupar la letra 'q', que previamente fue la silla de un experto en Lexicografía como Gregorio Salvador», cuenta a HOY apenas unas horas después de saberse dentro de una institución en la que será, después de Margarita Salas, la segunda mujer del ámbito científico.

Más concretamente, la experta en Inteligencia Artificial es la primera mujer del ámbito de conocimiento de la Ingeniería y la Informática que entra en la Academia. Avales no le faltan, la informática y catedrática en Inteligencia Artificial es actualmente vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Su trayectoria la posiciona como una de las tres mujeres investigadoras más exitosas e influyentes en web semántica a nivel mundial y su nombre aparece en la lista del 2% de los científicos más citados del mundo en todas las áreas del conocimiento publicada anualmente por la Universidad de Stanford (Estados Unidos).

«No se puede renunciar al 50% del talento, los equipos tienen que ser lo más equilibrados posible en género»

Apabullada, aún está digiriendo lo que su elección significa más allá de darle más brillo a su trayectoria profesional. «La primera ingeniera, la primera mujer de Extremadura... Estoy muy orgullosa. Yo he desarrollado mi carrera siempre con mucha intensidad, mucha dedicación y mucho esfuerzo y con un gran equipo detrás que he liderado. Estoy feliz de romper moldes y ser referente para otras niñas que quieran estudiar carreras de ciencias o ingenierías».

Lo de romper moldes no es la primera vez que lo hace. En el año 1985 comenzó a estudiar Informática, una carrera que por entonces solo se impartía en tres universidades españolas y con la que accedió a un mercado laboral que, aún hoy, está muy masculinizado. «En aquellos momentos –se refiere a cuando estudiaba la carrera– había más mujeres que estudiaban Informática que a fecha de hoy. En el plano profesional, hay más hombres en todo lo que tiene que ver con la Informática y la Ingeniería».

Ella ha conseguido liderar un buen número de investigaciones, fundó y está al frente del Grupo de Ingeniería Ontológica y tiene voz en los principales foros científicos como miembro de la Academia Europea de Ciencias, del Consejo de Informáticos Europeos o del Consejo Asesor en Inteligencia Artificial del Gobierno de España.

«Hay que romper barreras. No se puede renunciar el 50% del talento, los equipos tienen que ser lo más equilibrados posible en género y, por eso, animo a las niñas a que estudien carreras de ciencias y de ingenierías».

Sus retos

Asunción Gómez accederá oficialmente a la academia española cuando lea su discurso de ingreso, para lo que tiene un plazo de dos años. A partir de entonces, su sillón será vitalicio lo que le abre un horizonte amplio de trabajo, en el que se propone enseñar a las máquinas a hablar bien el español.

«Actualmente la lengua afecta a todo lo que supone el proceso de digitalización en el que estamos inmersos, especialmente acelerado con la pandemia. Afecta a los sistemas que utilizan las empresas, a todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el móvil y, desde esa perspectiva, la inteligencia artificial lo que hace es desarrollar sistemas y aplicaciones capaces de leer, entender, hablar y razonar en español».

Precisamente, la extremeña lleva trabajando desde finales de la década de los 90 en lograr que las máquinas sean capaces de entender un párrafo escrito de la misma manera que lo hace el cerebro humano.

En el corto plazo, Gómez Pérez se implicará en el desarrollo del proyecto de la Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), en el que van de la mano la Real Academia Española y el Gobierno de España y que, casualmente, se presentó el mismo día que la extremeña salió elegida.

«Uno de los objetivos en los que me involucraré con este proyecto es que el español que utilicen los dispositivos inteligentes sea correcto. Las máquinas y sistemas deben hablar y escribir en correcto español, con independencia de la ubicación geográfica, el país, la cultura e incluso el acento».

Una de las doce académicas en tres siglos de historia De los 486 académicos numerarios que ha tenido la Real Academia Española en sus más de tres siglos de historia, solo once mujeres –doce con la incorporación de Asunción Gómez– han tenido el honor de ocupar uno de sus 46 sillones. La paridad en la institución que vela por el buen uso del español está lejos de alcanzarse. Hasta la elección el pasado jueves de la catedrática extremeña, el ámbito científico tecnológico solo había contado con la única representación femenina de la química Margarita Salas. Escritoras como Soledad Puértolas, Clara Janés o Paloma Díaz, filólogas como Aurora Egido, Paz Battaner e Inés Fernández-Ordóñez, la escritora Carme Riera y la historiadora Carmen Iglesias son las únicas mujeres académicas que en la actualidad tienen silla en la academia española.

