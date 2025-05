Una extremeña en la élite internacional de las Ciencias

Antonio J. Armero Cáceres Domingo, 7 de enero 2024, 07:52 Comenta Compartir

Lourdes Vega habla español, catalán, francés e inglés, entiende el portugués, ha estudiado chino y ahora está aprendiendo árabe, vive en Emiratos Árabes Unidos y es una referencia internacional en lo suyo, pero seguramente nada de esto existiría sin Villanueva del Freno, su pueblo extremeño, en el que pasó la última Navidad y donde empezó a escribir la historia de su vida, de la mano de su madre y su padre, claro, y de sus ocho hermanos, pero también de doña Ramonita, la directora del colegio, y de don Paco Pepe, su profesor de Física de segundo de BUP. En ese hábitat rural y familiar está el germen de un currículum imponente al que esta extremeña de mente lucida acaba de añadir una línea más: su ingreso en la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España.

«Crecer en una familia numerosa es el mejor entrenamiento para la vida, porque convives con gente de edades y caracteres diferentes, aprendes desde pequeño a negociar, a compartir, a obedecer a los que son mayores que tú y un poco también a mandar sobre los que son más chicos, y al final, todo esto te ayuda a crecer como persona». Lo cuenta ella por videollamada desde su despacho en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde vive desde hace siete años. Allí está la Universidad Khalifa, que tiene un Centro de Investigación e Innovación sobre dióxido de carbono e hidrógeno. Lo fundó y lo dirige ella.

Ampliar La extremeña, en el palacio presidencia en la capital de Emiratos Árabes Unidos. Hoy

Lourdes Vega Fernández (58 años) estudió hasta octavo curso de EGB en el colegio Francisco Rodríguez Perera de su pueblo, después en el instituto Bárbara de Braganza de Badajoz, y marchó a Sevilla a hacer el COU. Hoy es doctora en Física Teórica por la Universidad de Sevilla y catedrática de Ingeniería Química por la Universidad de Khalifa, y está reconocida como una de las mayores expertas del mundo en dióxido de carbono.

Ha trabajado en el grupo Air Products como directora global de Tecnologías en agroalimentación, tratamiento de aguas y uso de CO2; en Carburos Métalicos como directora de I+D; y en la Universidad Rovira i Virgili; y en la Autónoma de Barcelona, dirigiendo el centro de I+D MATGAS. Aprobó dos oposiciones de funcionaria (una de profesora y otra de investigadora), de las que está en excedencia.

Varios premios

Hay bastante más: es Premio Física, Innovación y Tecnología de la Fundación BBVA y la Real Sociedad Española de Física; Medalla de excelencia científica de Emiratos Árabes Unidos –fue la primera persona no árabe en lograrlo–; miembro de la Academia de las Ciencias de Granada; de la Academia de Ciencias Mohammed Bin Rashid en EAU; presidenta de la Asociación de Científicos e Investigadores españoles en EAU; consejera independiente de Ercros y de Canal de Isabel II; miembro del comité asesor de la ministra emiratí de Tecnología Avanzada, colaboradora del premio Nobel de Física André Geim...

«Es que yo tengo un problema: no sé decir que no», se sincera Vega, que tiene entre sus méritos uno que no aparece en su currículum pero es quizás más importante que cualquier cargo. Y que ayuda a explicar una carrera tan brillante. Se trata de su capacidad para hacer de las Ciencias en general y de la Física en particular algo accesible a cualquiera. Sabe tanto de las disciplinas de su competencia que es capaz de explicarlo con un lenguaje sencillo, de forma que lo entienda cualquiera, sin tecnicismos ni requiebros argumentales, con tono pedagógico y finalidad divulgativa. Y además, tiene la habilidad de trasladar las investigaciones al ámbito empresarial, en forma de soluciones que mejoran la vida de la gente.

Ampliar Recogiendo la medalla al mérito científico en Emiratos Árabes Unidos. Hoy

«Si dices que sabes mucho pero no eres capaz de explicarlo a alguien que no sabe casi nada, igual es que no sabes tanto como crees», reflexiona la extremeña, que antes de decantarse por la Física pensó en estudiar Arquitectura. «Porque me encantan el arte y el diseño», explica. En realidad, de cría le gustaba todo, ya fueran ciencias o letras.

Aquel profesor del colegio del pueblo

«Lo cual es un problema, porque no sabes por dónde tirar». Y ahí aparece Paco Pepe, su profesor de Física en segundo de BUP. «Era muy severo pero muy racional, sistemático en la forma de hacer las cosas y muy divulgativo en sus clases. Con él descubrí que si alguien te explica la Física bien, la puedes entender. Él lo hacía de forma que comprendías que la Física está detrás de muchas de las cosas que nos pasan cada día, y que tiene muchas aplicaciones en la vida. Esto hizo que me decidiera a estudiarla, por la curiosidad de entender el porqué de las cosas».

Antes, en el colegio, había aprendido también de doña Ramonita, la directora, una profesora tan severa como sabia. Algunas de sus frases en el aula del colegio de Villanueva del Fresno aún están en la memoria de Lourdes Vega, que a veces se las repite a sus alumnos. «Ella decía que lo importante no son los talentos que tengas, porque no has hecho nada para tenerlos, sino lo que te esfuerzas para que esos dones fructifiquen y puedas hacer cosas que ayuden a otras personas».

Ampliar En Cáceres, en la inauguración del Centro ibérico de almacenamiento energético, en cuya gestación participó. Hoy

Y guarda también lecciones de su madre y su padre. «Mi madre iba en esa línea de sabiduría de doña Ramonita, y mi padre –cuenta la extremeña– era una mente privilegiada para las matemáticas. Fue la primera persona en España en acabar la carrera de Química por la UNED. Y lo consiguió sacando adelante a la vez a nueve hijos». De hecho, debe haber algo genético en los Vega Fernández, porque entre los nueve hermanos suman 17 titulaciones universitarias.

Además de estudiar y sacar buenas notas, la niña Lourdes tocaba la bandurria y jugaba al balonmano. Con 17 años se fue de casa, a Sevilla. Y más tarde viajó a Estados Unidos. Se marchó sin saber inglés, porque hasta entonces solo había estudiado francés, pero en unos meses ya lo hablaba con fluidez y lo entendía. «Es que tengo facilidad para los idiomas», relativiza Vega, que empezó a recibir ofertas de trabajo antes de terminar la carrera.

En el año 2016, la Universidad Khalifa fue a buscarla, y ella, que era reticente al principio, acabó aceptando y está feliz de haberlo hecho. «He acabado aquí por la misma razón que tantas otras veces en mi vida, por estar en el sitio adecuado en el momento oportuno», resume Lourdes Vega, que tomó por bandera una frase de su padre que aún hoy forma parte de su ideario vital. 'Nunca dejes de elegir una cosa porque te parezca difícil', le dijo él. Y ella se lo tomó en serio.

