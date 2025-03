La extremeña Ana Fernández, voz del PSOE nacional

Ana B. Hernández Domingo, 2 de marzo 2025, 12:20 Comenta Compartir

Su elección como secretaria de Educación de la Ejecutiva federal del PSOE causó sorpresa. Su nombre no era uno de los que se barajaba entre los socialistas extremeños para entrar a formar parte de la dirección nacional del partido. Sin embargo, fue finalmente el suyo el que se incluyó en la Ejecutiva federal frente a los de políticas consagradas en la federación extremeña que sí estaban en las quinielas, como la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; la secretaria de Estado, Begoña García Bernal; o la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez.

Ana Fernández (Llerena, 1985) llegó al congreso de Sevilla el pasado noviembre, en el que Pedro Sánchez revalidó su liderazgo al frente del PSOE, casi como una desconocida. Había sido concejala en su pueblo la pasada legislatura y en la actual, la que comenzó tras las elecciones de 2023 en las que el PSOE perdió el gobierno de la Junta, se había estrenado en la Asamblea. Primero como diputada rasa y después, tras la elección de Miguel Ángel Gallardo como secretario regional, pasó a ser portavoz de Educación y vocal en la dirección del grupo parlamentario.

Pero pese a su reducida trayectoria política, sin experiencia orgánica y de gestión, un año y medio después de iniciar su andadura como diputada fue la elegida para representar a Extremadura en la dirección nacional del PSOE, junto con el expresidente Guillermo Fernández Vara.

«Soy una jornalera, trabajo mucho», aseguró tras su elección en una entrevista en HOY, en la que reivindicó su capacidad para ser la secretaria de Educación en la Ejecutiva federal.

Ahora, apenas dos meses después de entrar en la dirección nacional, la política llerenense se ha convertido en la voz extremeña del PSOE nacional. En una nueva estrategia de comunicación, el partido ha optado por crear una portavocía coral, integrada por cuatro mujeres, en la que además de la portavoz actual, Esther Peña, se ha incluido a la madrileña Enma López, a la vasca Nora Abete y a la política extremeña.

«Estoy muy contenta, es cierto que me da un poco de vértigo, como cualquier nueva responsabilidad me genera inquietud, pero que cuenten conmigo para esta labor es para mí un orgullo», asegura Ana Fernández.

Con los pies en la tierra

Valora la decisión de elegir a cuatro mujeres para la portavocía, «el PSOE es un partido feminista», y la apuesta por una coralidad que amplifique la voz del partido. Maestra de profesión, cree que en los tiempos convulsos que se viven dentro y fuera del país, «con el avance de la ultraderecha, es preciso que el PSOE salga a defenderse y que traslademos con claridad nuestro mensaje». Para ello ya se está preparando. «Me gusta estudiar cada asunto, conocerlo en profundidad y estoy en eso ahora. Repito que trabajo mucho y creo que por eso han confiando en mí».

Seguirá viviendo a caballo entre Llerena, Mérida y Madrid, «de momento lo conjugo bien», y con los pies en la tierra pese a las responsabilidades y protagonismo que va adquiriendo. «No sé si soy una figura emergente del PSOE extremeño, yo solo intento hacer bien mi trabajo», afirma. «Soy consciente de que en política un día se sube y otro se baja, pero yo no tengo expectativas. Ahora estoy aquí y aprovecharé la oportunidad; pero si mañana ya no estoy, no pasa nada».

