Extremadura se prepara para los cortes de agua

La región ya se prepara para las consecuencias que acarrean las sequías, como son las restricciones en el consumo o los cortes en el suministro de agua.

Son muchas las zonas extremeñas en las que ya se han comenzado a notar sus efectos, pero quizás donde está más fuertemente está azotando la falta de agua es en la comarca de Tentudía, al sur de Badajoz.

La presa que recibe el mismo nombre y que abastece a unos 21.000 vecinos (que ahora aumentan con la llegada de turistas) se encuentra a tan solo el 13% de su capacidad con 0,63 hectómetros cúbicos, del total de cinco que puede almacenar, y sus habitantes hace ya tiempo que comenzaron a usar el agua de pozos en su día a día.

«Pienso en toda la gente que pasa sed y me siento una privilegiada, por eso los cortes no me afectan»

Fue a las 23.00 horas de este lunes, 10 de julio, cuando comenzaron de forma oficial los cortes en el suministro de agua en una de las localidades de Tentudía: Calera de León (933 habitantes). Estos se prolongarán a modo de prueba hasta las 6.00 horas de la mañana durante varios días.

En torno a las diez y media de la noche eran ya muchos los vecinos de esta localidad del sur pacense que se apresuraban en irse a casa para poder darse una ducha antes de que comenzasen los cortes.

Es el caso de Jesús o de Mónica, la hija de Tori Domínguez, una ama de casa que ya lo tenía todo a punto para pasar la primera noche sin agua con sus correspondientes recipientes llenos «por lo que pueda suceder durante la noche». Tori cuenta a HOY que, dada la sequía en la que nos encontramos, lo fundamental es tener agua para poder vivir bien.

«Pienso en toda la gente que pasa sed y que no tiene ni para beber y me siento una privilegiada, por eso estos cortes no me afectan mucho y nos apañaremos como podamos», reflexiona a la vez que muestra un baño en el que deposita el agua para lavar los utensilios de cocina y no malgastarla.

La interrupción del suministro también fue la noche del lunes uno de los temas principales en corrillos de establecimientos como el bar Centaurea Tentudaica, gestionado por Rafael Gata.

«He almacenado varias botellas de agua por si los clientes me piden, y también tengo llenos los baños del fregadero para poder lavar vasos y platos», explicaba el dueño del bar. «El fin de semana creo que se complicará más la situación con las comidas y la afluencia de más clientes», destacó.

Precisamente fue en este establecimiento donde HOY pudo comprobar a las 23.50 horas de este lunes que si los vecinos accionaban un grifo, aún había suministro. Eso sí, con menos presión. Esto se debe a que el técnico encargado desactivó el sistema de bombeo que alimentan los depósitos de abastecimiento del municipio. Por lo tanto, hay que esperar un tiempo para que el agua existente en el circuito se agote.

Tal y como ya informó HOY, la Mancomunidad de Tentudía pretendía comenzar con las pruebas de interrupción del servicio el 5 de julio, tras la declaración del paso a la Fase III del Plan de Emergencia por Sequía, pero no fue posible. La recién electa alcaldesa de la localidad, Joaquina Rebollo (PP), acompañada por su grupo de concejales y algunos vecinos del pueblo se personaron en el lugar que se encuentran los depósitos e impidieron que se llevaran a cabo.

Aplazamiento

El propio Consistorio informó esa misma noche en una nota que, tras dialogar con los trabajadores de la empresa concesionaria del suministro de agua y trasmitirle la negativa por parte de la Alcaldía de realizar los cortes «se han tenido en cuenta nuestras propuestas y objeciones y no se van a llevar a cabo hasta que se produzca la reunión, donde se tomará la mejor decisión en beneficio de todos los vecinos».

El encuentro al que se referían se produjo la tarde del día siguiente, el jueves 6 de julio. A él asistieron todos los alcaldes de la zona y en él se les informó de las medidas contempladas en el Plan de Emergencia por Sequía (PES), así como de las actuaciones establecidas en el Decreto de Presidencia de la Declaración del paso a la Fase III.

Este último, según ha explicado la propia Mancomunidad, contempla una serie de pruebas pilotos en distintos municipios seleccionados técnicamente para recabar información necesaria para la toma de decisiones a corto plazo.

También se acordó retomar las pruebas pilotos de cortes nocturnos en el municipio de Calera de León (primero) y en Segura de León (después), en cumplimiento de este Decreto de Presidencia de la Declaración de la Fase III. Esta medida se llevará a cabo bien con la disminución de la presión del agua o con cortes nocturnos, además de campañas de control de fugas en el resto de municipios de la Mancomunidad.

El plan también incluye que los ciudadanos de las citadas localidades serán informados con la debida antelación sobre las medidas.

