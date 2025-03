A Elvas para comprar leche, aceite y mantequilla

José M. Martín Badajoz Lunes, 24 de abril 2023, 07:30 Comenta Compartir

De los seis primeros coches aparcados en batería ante la puerta del supermercado, tres tenían matrícula española. «Solemos venir desde Badajoz a comprar a Elvas todos los domingos», afirmaba ayer cerca del mediodía, hora española, el conductor de uno de los vehículos mientras su acompañante depositaba una pequeña bolsa en el asiento trasero.

En el aparcamiento, las matrículas españolas eran numerosas. Aunque no mayoría. «Ahora hay menos, pero sobre las cuatro de la tarde, cuando la gente acaba de comer, esto está lleno de gente de Badajoz, porque en función de lo que compres sí se nota y se puede ahorrar bastante dinero», aseguraba el mismo conductor ya con el coche en marcha.

«Compramos, sobre todo, pañales, que siempre han tenido un IVA más reducido que en España» Rafael Núñez

«No suelo hacer la compra en Portugal, lo hago porque he visto lo de la rebaja de impuestos» Dolores Almeida

«Hay veces que vengo solo a por café para el negocio de hostelería de mi hijo, si compras mucho se nota el ahorro» Juan Manuel Paloma

Es habitual que ciudadanos extremeños crucen la Raya los fines de semana para pasar el día y hacer la compra. La apertura de los comercios portugueses los domingos hacen posible esa costumbre. Sin embargo, en los últimos días se está detectando una mayor presencia de extremeños en estos negocios. Muchos lo hacen en busca de productos de alimentación más baratos que en España.

La pasada semana, el Gobierno portugués decidió eliminar el IVA de 46 alimentos que se consideran básicos. «Por eso vengo, porque le han quitado el IVA a todos los lácteos», reconocía Dolores Almeida, empujando un carro de la compra en el que había varias cajas de leche. «Aquí está a 0,81 euros el litro y en España no la encuentro por menos de 0,89; tengo dos hijos adolescentes y consumimos mucha, así que ahorro viniendo hasta aquí», añadía esta vecina de Badajoz.

No todos los productos están más baratos que en las tiendas extremeñas. Un simple paseo por los pasillos de los establecimientos en Elvas sirve para darse cuente de que el agua, la pasta o ciertos pescados están igual de precio o más caros que en España. «Los huevos no tienen IVA, pero aun así están más caros que en Badajoz», según Almeida.

Frutas, legumbres, varias carnes y algunos pescados están en la lista considerada esencial en el país luso

Ella no es una clienta habitual de los supermercados lusos, si no fuera por la eliminación del IVA no se desplazaría hasta Elvas a comprar. Eso sí, ya que se había desplazado tenía pensado visitar junto a dos amigas más de un establecimiento.

Amplia variedad

La variedad de alimentos que se incluyen en la rebaja de impuestos es amplia. «Son los considerados esenciales, como aceite, carne de cerdo, algunos pescados, diversas frutas y legumbres», cita una de las trabajadoras de un supermercado portugués, que añadía que los clientes extremeños suelen comprar de todo.

Los cereales, el pan, la pasta el arroz, varias verduras, el pollo, la mantequilla o el atún en conserva tampoco tienen IVA en los comercios lusos desde el martes pasado. Son productos que se podían ver en las cestas de los clientes extremeños que se dirigían a sus coches. «Venimos mucho, sobre todo a comprar pañales, porque siempre han tenido un IVA más reducido que en España y están más baratos», comentaba Rafael Núñez mientras cargaba el maletero y su pareja acomodaba a sus dos hijos en las sillas adaptadas. «Tienen dos años y diez meses», puntualizaba.

Ya que realiza el viaje, esta pareja aprovecha para comprar más cosas aunque no porque estén más baratas. «Nos gustan los fiambres, el queso, la mantequilla o el pan», detallaba Núñez antes de abandonar el aparcamiento.

También Juan Manuel Paloma suele desplazarse hasta Elvas algunos fines de semana para comprar productos concretos. Todos de alimentación. «Sabía lo del IVA, porque como vengo mucho pues estaba informado, pero no es el motivo», explicaba antes de entrar a la tienda.

Eso sí, pese a que la rebaja de impuestos no sea la causa, sí busca en Portugal precios más reducidos. «Compraré pan, dulces y mantequilla», recordaba mentalmente la lista. Él se ha dedicado muchos años a la hostelería en Badajoz con un negocio en Valdepasillas: la cafetería La Paloma. «Ahora lo tiene mi hijo y muchas de las veces vengo para comprarle café, porque si compras mucho se nota el ahorro», puntualizaba.

Otros extremeños menos informados también estaban ayer en Elvas y se acercaban a los supermercados. «No sabía lo del IVA; la verdad es que no he venido nunca a comprar aquí, hoy hemos venido a pasar el día», señalaba José Luis Gómez al salir de su coche.

«A juntarnos y a comer», exponían con una sonrisa el motivo de su presencia en Portugal dos personas que se habían desplazado desde Olivenza. «Ya nos hemos acercado hasta el supermercado pero no venimos a por nada en concreto», concluían.

