El cine y el fútbol como excusa para hablar de la vida y de la actualidad

José M. Martín Martes, 13 de junio 2023, 23:08

William Holden, Vittorio de Sica, Sofía Loren, Martin Scorsese, Ben Kingsley, Humphrey Bogart, Luis García Berlanga, Billy Wilder, Quentin Tarantino. En menos de veinte minutos José Luis Garci y Luis Enríquez, consejero delegado de Vocento, ya habían saltado por la historia del cine con una habilidad asombrosa.

Ambos protagonizaron la sesión dedicada al arte enmarcada en los actos del 90 aniversario del diario HOY que este martes se celebró en Badajoz. No se quedaron en citas ajenas. Ante el público que acudió al Teatro López de Ayala, Garci desgranó anécdotas con Walter Salles, Woddy Allen, Paul Newman, Jack Lemmon o Robert Wise.

La presentación de ambos corrió a cargo de Mar Domínguez, directora de HOY. «Un columnista de periódico que emociona con lo que dice y con cómo lo dice», se refirió a Garci. «Encargado de pilotar la transformación digital (...) y que siempre ha defendido el periodistmo como vehículo de vigilancia del poder», expuso sobre Enríquez. Ambos, al subir al escenario agradecieron repetidamente las palabras de la directora de HOY.

Domínguez dio la bienvenida a los asistentes, que llenaron el patio de butacas, recordando que este acto dentro de la conmemoración del 90 aniversario del nacimiento de HOY «es el primero que se celebra en Badajoz, la ciudad que vio nacer el periódico en 1933».

Mucho cine

«Sabíamos que íbamos a ganar», afirmó Garci sobre el Oscar a mejor película extranjera de 'Volver a empezar'. Ese galardón y las vivencias de la ceremonia en la que salió triunfante, y de otras en las que no se alzó con la estatuilla, dieron paso a que ambos interlocutores repasaran sus filias cinematográficas.

Alfred Hitchcock, como su director favorito; John Ford, como creador –pero sin olvidar citar a otros como Mankiewicz o, de nuevo, Billey Wilder–; Cary Grant, como actor, y Katharine Hepburn, como acttiz fueron las elecciones de Garci. Enríquez, más conciso en su lista, eligió a Naomi Watts y Marlon Brando como intérpretes.

«Creo que en España no nos queremos, que no ha fraguado el cariño entre los territorios » José Luis Garci Director de cine

Aunque esas elecciones que le pidió Enríquez fueron utilizadas por Garci como apoyo para defender el trabajo en equipo en el mundo del cine: «Nunca he firmado como 'una película de...'; una película también la forman la fotografía, el vestuario, los actores, el guion...».

El director, de nuevo obligado a elegir por su compañero de conversación, se quedó con 'El crack cero' como la película preferida de su filmografía. Una saga de la que Enríquez se declaró admirador. Incluso sus primeras palabras sobre el escenario fueron para citar la primera cinta de la tres que componen la trilogía protagonizada por Alfredo Landa.

En cuanto a su carrera, Garci no tuvo reparos en plantear que: «No he hecho una obra maestra». Sí puso en ese escalón a 'Plácido' o 'El verdugo', ambas de Berlanga.

Ampliar Álvaro Rodríguez Guitart, Luis Enríquez, Mar Domínguez, José Luis Garci, Guillermo Fernández Vara, Miguel Ángel Gallardo y Juan Carlos Rodríguez Ibarra

Deporte

Del cine, conversando como los dos buenos amigos que son y ante un patio de butacas que no perdía detalle del diálogo, pasaron a la relación de Garci con los medios de comunicación, en concreto con el proyecto de Antena 3 radio en el que participó y al deporte. «Me ha gustado más el fútbol que el cine», reconoció el director, que se sirvió del deporte para hacer un símil con la sociedad actual. «Nunca nadie del Madrid va a reconocer que el Barcelona ha jugado bien», dijo para ejemplificar lo que sucede en España con la política y las relaciones entre los territorios. «Creo que no nos queremos, que no ha fraguado el cariño», explicó.

Aficionado del Atlético de Madrid, el director y guionista de cine reivindicó la moderación. «Nunca he gritado en un campo de fútbol», aseguró.

En la misma línea, el consejero delegado de Vocento hizo autocrítica y puso el foco en el papel de los medios de comunicación. «No lo estamos haciendo bien para mitigar la confrontación que hay en la sociedad y en la política», expuso Enríquez.

«Este es un país de prensa regional; en Extremadura el HOY es el New York Times» Luis Enríquez Consejero delegado de Vocento

Eso sí, defendió con vehemencia el papel de la prensa regional y de su capacidad para estar cerca de los lectores y para marcar agenda. «Ninguno de los grandes periódicos son líderes en las provincias», aportó el dato el directivo de Vocento, para añadir que: «Este es un país de prensa regional (...) en Extremadura el HOY es el New York Times».

La vertiente de Garci como cronista deportivo –«hiciste el Mundial entero de Estados Unidos», rememoró Enríquez– llevó la conversación hacia Manuel Alcántara y a David Gistau, también cronistas. Ambos periodistas, ya fallecidos, protagonizaron varias de las anécdotas que los protagonistas de la velada compartieron con los asistentes.

A Alcántara, durante muchos años columnista de los periódicos regionales de Vocento (por supuesto HOY entre ellos), se refirió Garci como «un filósofo andaluz». «Nunca he visto beber a nadie como a Manolo (...), que definía el Martini como un cuchillo disuelto».

Antitecnología

En varios momentos de la charla insistió el director de cine en su aversión por la tecnología. «No tiene ordenador, ni tablet, ni móvil», dijo sobre él Enríquez. «Pero vivo bien», respondió Garci para provocar las risas del público.

Esa actitud vital del ganador de un Oscar fue el pretexto para hablar sobre los cambios tan grandes que se han producido en la sociedad a lo largo de las últimas décadas. «Creo que estoy en un mundo un poco extraño», declaró Garci, cerca de cumplir los 80 años. «El cine (como sala de proyección) ha desaparecido; ahora está en las plataformas», indicó Garci, que también hizo alusión a la inteligencia artificial. No dejaron pasar la oportunidad para relacionar esa nueva realidad con el cine. «Como 'Minority Report'», apostilló Enríquez.

El público que llenó el Teatro López de Ayala de Badajoz no perdió detalle de la conversación de estos dos buenos amigos

Al final, el cine, el fútbol y las anécdotas personales como excusa para hablar de la vida y de la actualidad.

Antes del aplauso final que les brindaron los presentes, Enríquez expuso la posibilidad de hacer una encuesta para saber si tenían opciones de repetir el formato en diferentes escenarios y cobrar por ello. «Pero en sitios como París», pidió Garci.