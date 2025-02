Los 5 correos que unen a David Sánchez con Moncloa

Rocío Romero Badajoz Domingo, 16 de febrero 2025, 08:52 Comenta Compartir

De 4.494 correos electrónicos incautados al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, hay cinco que han llamado la atención de la jueza Beatriz Biedma hasta el punto de ordenar a la UCO que analice los mensajes. Podrían probar que Sánchez acomodó su puesto a sus preferencias personales hasta el punto de poder fichar a personas conocidas para este puesto en la institución provincial antes incluso de que se convocara la plaza. Esa es al menos la tesis a la que apunta la magistrada.

En su último auto del 10 de febrero, Biedma repara en que el exasesor de Moncloa Luis Carrero ha colaborado con él en temas profesionales mucho antes de la incorporación de este último a la Diputación de Badajoz. La más antigua de esas comunicaciones se remonta al 21 de junio de 2022, aunque Carrero se incorporó a la institución el 1 de enero de 2024.

La jueza hace una cronología de la sección de la coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas, creada en 2023. La plaza de jefe de esa sección se creó en septiembre de 2023, se aprobó inicialmente por el pleno el 5 de octubre y definitivamente el día 14 de noviembre. La solicitud para cubrir la plaza es del 16 de octubre, las bases para su cobertura se autorizaron el 22 de noviembre y se publicaron en el portal del personal dos días más tarde. Luis Carrero se presentó el 27 de noviembre como único aspirante y su nombramiento tuvo lugar el 26 de diciembre de 2023.

Tomó posesión el 1 de enero de 2024 en comisión de servicio con un máximo de dos años.

Pero la jueza advierte que Luis Carrero y David Sánchez se intercambiaron mensajes relacionados con el programa Ópera Joven desde 2022. Esto es, dos años antes de incorporarse. Además, el 30 de octubre de 2023 hablan de la incorporación de Carrero a la Diputación «antes de que se hubieran publicado las bases para la provisión del puesto», dice el auto.

David Sánchez envió un mensaje ese día en el que le dijo expresamente: «en cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo». Y Carrero le contesta: «De la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me dijo Candalija (director del área de Cultura) fue a lo largo de noviembre». La jueza en su auto subraya que fue efectivamente ese mes de noviembre cuando se publicaron y Carrero registró su participación.

La jueza hace también hincapié en que de estos mensajes se deriva «una relación personal muy cercana entre ambos, ya que Luis Carrero se dirige a David Sánchez como 'hermanito'».

Los mensajes más relevantes para la instructora son los del 30 de octubre. Ese día, a las 1.14 horas, Luis Carrero le mandó un correo a David Sánchez que comenzaba: «Caro irmaozinho, he corrido para liquidar hoy lo del programa de mano porque me temo que a partir de mañana me vienen curvas y estaré missing in combat», comienza.

«Está en unas 360 palabras. Si son muy estrictos con la extensión, quita lo que veas más superfluo. Comprueba que los mensajes son correctos, please, y por supuesto cambia a discreción lo que te dé la gana!!», continúa.

Además, le advierte: «Una cosa: esto debería ir firmado por alguien. Lo he redactado para que valga un poco para cualquier contingencia, pero he asumido que serás tú, como director del proyecto desde los inicios, y por los detalles de los contenidos. Una alternativa sería Ricardo (Cabezas, diputado de Cultura), aunque más forzada. Miguel Ángel (el presidente) podría hacer un saluda, pero no una nota de programa, no tendría sentido», concluye.

Azagra le respondió ese día 30 de octubre. «El día 6 es el acto de presentación de Ópera Joven. Yo llegaré el 5 por la noche y marcho el 6. En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo». A las 11.03 le replica Luis Carrero. «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia. Lo último que me dijo Candalija (director del área de Cultura) fue a lo largo de noviembre. Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo... En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».

Le pregunta si ya le pasaron el presupuesto. Continúa hablando del proyecto Ópera Joven y haciendo referencia a Juan Mayorga, que es Premio Princesa de Asturias de las Letras de 2022 y autor del libreto de 'La Paz Perpetua' que estrenaron en Badajoz en noviembre de 2023.

En otros mensajes también se preocupan por la difusión de las actividades. «Sería estupendo que pudiera hacer una breve (entrevista) Radio Nacional, tipo Francino en la Ser, pero eso ya no sé cómo moverlo. Y entiendo que esa semana habrá prensa local». Aquí cita a HOY.

Son este tipo de correos los que resultan «muy sospechosos en tanto que el señor Carrero haya ocupado posteriormente un puesto en la Diputación donde trabaja directamente con el señor Sánchez», dice la jueza.

Por eso ha reclamado a la Diputación que le envíe toda la información relativa a su contratación, que ya le remitió hace días, y a Presidencia del Gobierno que le remita también la relación de cargos que ha podido desempeñar en Moncloa. Esta también se la ha enviado ya.

En sus correos de 2023 hace alusiones a su trabajo en Presidencia del Gobierno como: «Te dejo, que atacan los monclovitas» el mismo 30 de octubre o, el 9 de julio de 2022: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

Operegrina, al que se refiere ese mensaje, fue un proyecto que no llegó a desarrollarse porque no lograron los fondos europeos que solicitaron. Pero, aún así, promovieron un acuerdo con la Junta de Extremadura, el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Universidades Populares.

