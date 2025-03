Agosto llena los cámpines de Extremadura

Antonio J. Armero Cáceres Viernes, 4 de agosto 2023, 20:55 Comenta Compartir

Cuatrocientas personas llenan estos días el campin Río Jerte, en Navaconcejo, en el valle del cerezo en flor. Y algo parecido ocurre en los demás alojamientos de este tipo que hay en la comunidad, que están viviendo un mes tan bueno que quien no ha colgado ya el cartel de completo, seguramente lo hará en los próximos días. «Agosto va como un tiro», resume Víctor Carrón, propietario este alojamiento del norte extremeño y presidente de la Asociación regional de cámpines, que representa a un sector que vive ahora sus horas más altas del año.

«Abril y mayo fueron muy buenos, junio y julio han sido más flojos de lo normal, y agosto, que normalmente es nuestro mejor mes, está yendo muy bien», resume el empresario, que cree que «en general, está siendo un buen verano». «En bungalós estamos ahora aproximadamente al ochenta por ciento de ocupación para el mes de agosto, y en parcelas al aire libre sobre algo más del cincuenta por ciento, que son cifras buenas, probablemente al acabar el mes muchos habrán llenado».

«Tras los confinamientos, gente acostumbrada a ir a hoteles o apartamentos probó esta fórmula y le gustó tanto que repite» Víctor Carrón Presidente de la Asociación de cámpines de Extremadura

A día de hoy quedan plazas para este mes, pero pocas, y según las fechas, la zona y el establecimiento. Y más difícil es reservar un bungaló, porque van camino de convertirse en la opción mayoritaria y porque hay muchos menos que parcelas en las que levantar la tienda de campaña.

Aunque ya hay alojamientos en los que esto último no hay que hacerlo, porque el cliente a su llegada se la encuentra ya desplegada, equipada y lista para ocupar. Es lo usual en aquellos que se denominan'glamping', el término acuñado para referirse a los camping con glamour. Empezaron a surgir en España hace unos años, y a cada verano ganan presencia en el mercado.

«Es cierto que están cada vez más de moda», confirma Carrón, que no obstante, advierte sobre una «cierta confusión» en torno a esta palabra. «La están usando establecimientos que no son cámpines, y no se puede ser 'glamping' sin ser camping», explica el presidente de la asociación regional, que cifra en algo menos de treinta los alojamientos de esta categoría que hay abiertos en la región en estos momentos. La mayoría están en la provincia de Cáceres y más concretamente en las comarcas del norte (La Vera, Valle del Jerte, Sierra de Gata, Las Hurdes o Valle del Ambroz) y también en la de Alcántara.

La aparición del 'glamping' ha ayudado a popularizar los cámpines como opción vacacional, pero hay otros motivos de mucho más peso, indica Carrón. Uno de ellos es el surgimiento de un nuevo cliente, aparecido en el contexto de la pandemia de covid que azotó el mundo a partir de marzo de 2020.

Las razones del aumento

Los confinamientos domiciliarios decretados para intentar contener la expansión del coronavirus obligaron a millones de personas a no salir de casa durante meses, y facilitaron que una legión de ciudadanos ansiara pasar pasar tiempo al aire libre. Se puso en valor el ámbito rural, los pueblos, la naturaleza, y por extensión, también propuestas turísticas como los cámpines.

«Hubo entonces mucha gente que no había contemplado la opción de alojarse en nuestros establecimientos y que de pronto decidió probar y le gustó tanto que ha seguido haciéndolo», explica Víctor Carrón, que lleva en el sector más de 25 años. «Eran en muchos casos personas acostumbradas a viajar a destinos de costa y hospedarse en hoteles o apartamentos, y que con la pandemia descubrieron que al aire libre se puede estar mejor que metido en un edificio».

Otro factor que está incrementando el número de campistas es el auge de las autocaravanas, si bien el presidente de la asociación advierte de la competencia que suponen los espacios públicos que muchos ayuntamientos están habilitando, y donde todo es gratis.

Entre la pandemia, las autocaravanas y el 'glamping' se ha ampliado la base de clientes potenciales de los cámpines, una opción que cuenta con adeptos desde hace décadas y que se ha ido renovando con el paso de los años. «Los cámpines de ahora no son como los que mucha gente que hace tiempo que no visita uno tiene todavía en la cabeza», apunta el empresario. «En la mayoría de los casos –amplía–, cuidamos mucho más la restauración, con cafeterías y restaurantes donde se pude comer muy bien, y completamos nuestra instalaciones con servicios como la piscina, la animación y otros».

Fuente de generación de empleo

Y esto, añade, tiene otra consecuencia: el empleo. «En nuestros establecimientos hay camareros, cocineros, personal de limpieza, de seguridad, recepcionistas, animadores...», comenta Carrón, que en su negocio emplea en estos días a 24 personas. «Lo que sí hemos notado claramente –apunta– es un descenso del gasto en cafetería, seguramente debido a que ha subido el precio de la vida y se han encarecido las hipotecas, y mucha gente ha recortado gastos por esa vía».

En la actualidad, la tarifa base (parcela para autocaravana o vehículo y tienda, con electricidad, para dos personas) en un campin con unos servicios de calidad media-alta está entre los 30 y los 40 euros por día, aproximadamente. Y los bungalós pueden rondar los cien euros por noche. La mayoría opta por reservar «un mes si es en agosto y tres o cuatro días durante el resto del año», explica el presidente de la asociación extremeña, que añade que madrileños y andaluces son los principales clientes de los cámpines de la región, aunque en estas fechas hay veraneantes de casi cualquier lugar del país.

