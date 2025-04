Platos preparados: alta cocina en tu mesa

Alba Baranda Viernes, 8 de diciembre 2023, 21:04 Comenta Compartir

Se acerca la época de las comidas o cenas navideñas en casa, con todo lo que ello supone: limpiar, planificar, comprar, cocinar, servir... y un sinfín de tareas más que engrosan la carga mental y física. Por eso, algunos chefs extremeños cuentan en su oferta con una línea de productos ya cocinados para llevar, de tal forma que solo que haya que calentarlos y disfrutarlos. «Toda la parafernalia de una cena de Nochebuena o Navidad produce estrés y a nosotros, los cocineros, nos resulta relativamente fácil porque tenemos todos los medios. Es una forma de ayudar a la gente», indica Javier Martín.

Él, en su restaurante homónimo, ofrece cabrito y cochinillo asados al horno de leña; ensalada de bogavante con yogurt y azafrán; carpaccio de solomillo ibérico con vinagre balsámico de Almendralejo; perdiz escabechada; callos extremeños, y gallina en pepitoria. «Son todos platos de la carta. Los solemos elegir porque se transportan bien», explica el cocinero cacereño. Además, con los callos, la perdiz y la gallina ha dado un paso más allá, ya que ha elaborado un paquete y los envía a toda España durante todo el año.

Los callos los elabora siguiendo la receta tradicional, cocinándolos durante cinco horas a baja temperatura para que queden gelatinosos. Al guiso clásico, con mucha cebolla, un majado de ajo, perejil y pimentón de la Vera, Javier le añade jamón ibérico de bellota, que le aporta consistencia y sabor. «Es un paquete de un kilo envasado al vacío, solo hay que abrir la bolsa y calentarlo, eso sí, recomiendo hacerlo al fuego». Igual sucede con su gallina en pepitoria con almendras, un plato tradicional que suelen recuperar muchas familias durante estas fechas.

Ampliar Perdiz escabechada del restaurante Javier Martín, lista para calentar al fuego y comer.

También en Cáceres el restaurante Borona Bistró ha elaborado una pequeña carta con cuatro propuestas para estas fechas, siendo el cochinillo (que lo venden en cuartos) su plato estrella. «Lo confitamos durante ocho horas. El cliente lo único que tiene que hacer es darle un golpe de calor para tostarle la piel y tomárselo como recién hecho. De todas formas, al venir envasado al vacío, aguanta muchísimo tiempo en buen estado», comenta Víctor Corchado, su cocinero. También tienen solomillo Wellington ibérico y, en pescados, dos nuevas propuestas para este 2023: merluza rellena de setas y gratinada, y crema de marisco con mejillones y gambas.

En Badajoz, como cada año, la carnicería Donoso lanza una propuesta de platos navideños para llevar, que va desde tablas de ibéricos y quesos, hasta tataki de presa ibérica, carpaccio de buey, carrilleras estofadas, bacalao a la nata, lomo trufado, solomillo Wellington... Pero, sin duda, tal y como asevera su propietaria, lo más vendido son los rellenos de carne. Los tienen de pularda, de pollo de corral, de capón, etcétera. Con varias salsas y guarniciones a elegir.

«Hemos observado que, cada vez más, la tendencia es pasar unas navidades tranquilas, dedicando el tiempo a poner una mesa bonita y a disfrutar de la familia», cuenta María Sanjuan. «La mayoría de personas que recurren a nuestros platos son mujeres de 40 a 70 años que quieren liberarse de horas en la cocina. Buscan cenas completas y nosotros nos encargamos de todo, desde los entrantes hasta los platos principales».

Ampliar Solomillo Wellington de Donoso.

Además de la tranquilidad y del ahorro de estrés y tiempo, los platos preparados ofrecen la posibilidad de degustar recetas de alta cocina en nuestra propia casa. De hecho, hace tan solo unos días, el extremeño Quique Dacosta dio a conocer A Fuego, una línea con tres tipos de arroces. La caja trae una bolsa hermética de arroz ahumado al sarmiento y dos latas: una con el caldo y el sofrito, y otra con los ingredientes. Hay tres variedades:paella valenciana clásica, arroz negro con sepia, ajetes tiernos y pulpitos, y arroz con costillas, setas y verduras. Solo hay que seguir las instrucciones y, en tan solo 20 minutos, tendremos una paella para cuatro personas, 'elaborada' por el mismísimo Quique Dacosta en nuestro propio domicilio.

Ampliar El chef extremeño Quique Dacosta envías sus arroces a toda la península.

Y no todo va a ser sofisticación. Hay quien disfruta más hincándole el colmillo a una buena hamburguesa que con cualquier canapé. Por eso, Origen Bouquets ha preparado una cajita en la que vienen dos carnes de vaca gallega maduradas durante 90 días, dos panes, dos quesos, cecina, mayonesa de chorizo Joselito y mayonesa de trufa. Todo ello, envasado al vacío para que no pierda la textura y calidad que este establecimiento pacense da en su local. «Ya que no tenemos reparto a domicilio, hemos pensado por primera vez en este pack para que la gente lo prepare en su casa, solo tienen que hacer la carne y darle el punto que ellos quieran», asegura David Ramos, su propietario.

Ampliar La Bistrológica lleva tres años elaborando 'bistro-turrones'.

Por último, pero no menos importante, también es posiblegolosear con un turrón gourmet elaborado en la cocina de un restaurante. En este caso, en la de La Bistrológica. Su chef Antonio Caro ha preparado uno que recuerda a los Snickers, ya que lleva chocolate con leche, cacahuete caramelizado, sal y una cobertura de chocolate negro que le aporta un amargor que contrasta con el dulce y el salado. «Da mucho trabajo, pero lo tenemos en carta y cuando la gente lo prueba, es raro que no se lleven uno para su casa, ya que, además, dura muchísimo», dice Antonio. Además, las Navidad sin turrón ni es Navidad ni es nada, así que ¡buen provecho!