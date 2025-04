Cinco menús del día para acertar en Badajoz

Alba Baranda Jueves, 5 de mayo 2022, 20:59 | Actualizado 21:22h. Comenta Compartir

Cuando alguien acude a la llamada del menú del día suele ser buscando un plato lo más parecido posible al que se comería en su casa. Es decir: económico, equilibrado y que no empache demasiado, pues luego hay que seguir con la fragosa tarea de trabajar.

En todas las ciudades abundan los locales que proponen macarrones con tomate y atún o ensalada de primero, y pollo con patatas o merluza en salsa verde de segundo. Y de postre, naranja o yogur. Todos nuestros respetos a estos templos de la cocina de batalla, pero hoy hemos reservado mesa en los restaurantes que proponen un menú del día elaborado con creatividad y celo.

En Salsa ha preguntado a cinco establecimientos de diferentes barrios Badajoz que ofrecen esta opción y nos han chivado que quienes más la solicitan son los comerciales o trabajadores de la zona.

Brilongo abrió hace justo un año en Las Vaguadas con una propuesta que llenó de colorido y elegancia esta barriada pacense. Los hijos del mítico Paso del Agua no dudaron en incluir menú del día desde sus inicios. Para elaborarlo, se basan en la meteorología y en los productos de temporada. Además, intentan que esté equilibrado nutricionalmente. Con estas premisas, después del trajín de los desayunos, se ponen a pensar qué van a servir ese día. Para ello, hablan con un compañero que se encuentra en el mercado y les va cantando lo que hay. Con esto, cocinan dos primeros y dos segundos elaborados, que no se salen demasiado del recetario tradicional, pero que siempre llevan el sello Brilongo: una estética muy mimada.

Está pensado para que una persona vaya varios días seguidos y no repita. De primero suelen tener un guiso tradicional o una ensalada diferente y con muchos matices, ya que una de sus cocineras es árabe. De segundo, algún pescado fresco al horno, lasañas... Algunos de los más exitosos son el codillo o las berenjenas rellenas de carne con bechamel. También existe la opción de encargarlo para llevar. De hecho, hay más de un parroquiano que, sin saber, qué ofrecen, lo demandan con varios días de antelación.

En Abuela Justa proponen tres primeros y tres segundos. La seña de esta casa de comidas situada en el Casco Antiguo de Badajoz capital es un guiso a fuego lento. Véase: lentejas, coles, patatas con bacalao, judiones, sopa de tomate y un largo etcétera. Y es que, por algo llevan la palabra 'abuela' en su nombre, porque aquí se pueden degustar platos que solo las abuelinas extremeñas saben hacer con tino y casi sin mirar. Además, los jueves elaboran su cocido completo, con absolutamente todos sus avíos. De segundo, si es que hay hueco después de tal enjundia, siempre proponen algo proteico: huevo, pescado o carne.

Sin abandonar el casco histórico pacense, de cocina extremeña, pasamos a Cocina Portuguesa. Justo así se llama el negocio regentado por Carlos Alejandro Soares. En su menú del día ofrece platos tradicionales lusos, como caldos verdes, bacalao à braz o carnes al estilo portugués. Tienen, además, bastante variedad en postres, aunque destaca su baba de camello.

De camino hacia la Urbanización Guadiana se encuentra Casa Azcona, que ofrece en torno a 16 platos, a elegir dos. De primero suele tener algo de cuchara: garbanzos con presa, alubión con chorizo y presa, menestra de verduras, ensalada, gazpacho o sopa de pescado. En cuanto al segundo, sacan el máximo partido a su parrilla, la cual alimentan con leña de encina. Aquí doran numerosos pescados, siempre frescos del día. También asan un estupendo pollo a la brasa, que tiene cabida como segundo plato, así como el redondo o el bistec de ternera. Asimismo, trabajan la casquería: riñones al jerez y mollejas en salsa. De postre fruta, macedonia o tarta de galletas casera. Este menú premium atrae diariamente a viajantes, empresas e incluso a familias.

¡No puedo más!

En nuestras casas no solemos comer primer plato, segundo y postre. Por eso hay cada vez más restaurantes que se animan con un solo plato del día. Las ventajas son evidentes: es más barato y no hay que desabrocharse el primer botón del pantalón. La cervecería Dieci9 delTesso anuncia diariamente en sus redes su elaboración del día. Mamen Cano, la encargada de los fogones, cuenta cómo hace para no repetir el mismo plato en, al menos, un par de semanas. «Los domingos por la tarde cojo papel y lápiz y me pongo a plasmar ideas para toda la semana. Es el lunes cuando hago el pedido», indica. Además, mira las previsiones meteorológicas y habla con los proveedores. De esta forma, ofrece de lunes a viernes un plato variado, contundente y sabroso. Uno de los más demandados es el mexicano. A veces hace quesadillas, burritos, enchilada... Mamen también elabora un croissant relleno, calabacín dorado, ensaladas diferentes (esta semana había una con sardinillas en conserva) y buenos arroces. Los viernes prepara los estómagos para el fin de semana con un surtido de tapas divertidas y variadas.

Más información Brilongo Plaza Rafael Mingarro, 1. 924041404

Abuela Justa C/ Virgen de la Soledad, 25. 615392321

Cocina Portuguesa Calle Muñoz Torrero, 7. 924224150

Casa Azcona Avenida Adolfo Díaz Ambrona, 36. 924961618

Dieci9 del Tesso Paseo Condes de Barcelona, 19. 697121883

