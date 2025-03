Doce buenos sitios para comer tostadas de cachuela extremeñas

Alba Baranda Jueves, 21 de abril 2022 | Actualizado 25/04/2022 12:34h. Comenta Compartir

Badajoz es la capital europea del desayuno en los bares. No hay estadística ni estudio sociológico que justifique científicamente esta proclama, pero basta salir a la calle entre las ocho y las once para entender el porqué del eslogan. Aunque lo importante no es desayunar fuera de casa, sino qué se desayuna y, en ese punto, Badajoz tiene una imagen de marca: la tostada de cachuela.

¿Se ha extendido la cachuela al norte de Extremadura? Buscando por Cáceres tostadas de cachuela, entramos en Zeri's Coffee, una cafetería de especialidad en la que dan máxima importancia al café y que acaba de abrir un local en la Plaza Mayor. Tiene otro, además, en Gil Cordero. Preguntamos por la cachuela, pero responden que no, que tienen once tipos de tostadas, pero nada de cachuela. La respuesta es semejante en varios locales cacereños. Solo a algunos (Charlotte, El Gran Café, Dallas Brunch...) ha llegado esta tostada 'typical pacense'.

Pero, antes de nada, dejemos las cosas claras: no se puede presumir de ser de la provincia de Badajoz si no se distingue entre caldillo y cachuela. En ambos casos, se mezclan hígado de cerdo, especias, manteca de cerdo y pimentón de la Vera. La diferencia estriba en que el caldillo lleva tropezones de hígado y la cachuela está más molida. Aclarado el concepto, vamos a recorrer bares y cafeterías para establecer un ranking de las mejores tostadas de cachuela, una clasificación que cuenta con el aval de nuestro crítico Turófilo.

En Badajoz, El Venero es toda una institución en desayunos. Quizás no tanto por su variedad, pero sí por haberse ganado el puesto de fin de fiesta. Bodas, ferias, carnavales, cumpleaños nocturnos... cualquier evento concluye bien si, paradójicamente, acaba empezando el día desayunando aquí. Son famosas sus migas, pero la cachuela no se queda atrás, ya que la elaboran ellos mismos. Cada dos semanas preparan a las seis de la mañana un perol de aproximadamente 40 kilos. Cuenta la leyenda que antiguamente se servía directamente de la propia olla.

Ampliar Cachuela casera de El Venero. CASIMIRO MORENO

Otras cafeterías que suele visitar Turófilo cuando le apetece un desayuno potente a base de rica cachuela son Tristana, Azabache y, por supuesto, La Corchuela. En cuanto a pueblos, esos lugares donde mejor se conservan la tradición y las recetas, destacan las de El Abuelo, en Almendralejo; la de Los Rodríguez, en Calzadilla de los Barros; las de Copacabana, en Villafranca de los Barros, y las del Mesón Los Cotos, en la carretera que va hasta Zafra. En algunos municipios de la provincia pacense se utiliza indistintamente cachuela que caldillo (de ahí proviene la confusión) y, además, hay un variopinto listado de sinónimos: menudillo, picadillo, refrito, molleja, pringue o manteca 'colorá'.

Cachuela que no se repite

La cachuela que untan en La Rosa de Alfre es casera. Es muy sabrosa y tiene una particularidad: apenas se repite. Esto es debido a que tiene muy poca grasa, así que es un bocado perfecto para cualquier época del año, verano incluido. Pero, además, en este local hay muchísimas posibilidades de desayuno, ya que cuentan con más de 40 ingredientes y los combinan a gusto del cliente. Una de sus tostadas que más impone es la 'SabRosa de Alfre', que lleva una base de salmorejo casero y, sobre él: huevos revueltos, queso fundido, crujiente de beicon y un toque de pimentón de la Vera.

Otro establecimiento en el que la creatividad no cesa cuando se trata de desayunar (y de comer en general) es Dallas Brunch. Tiene la cocina abierta prácticamente desde primera hora de la mañana, por lo que, si a alguien le apetece desayunar una tostada de torreznos o de oreja y rulo de cabra, se le hace. De hecho, su especial es la de cabezada. Dentro de estos desayunos con tanta personalidad, se encuentra la de cachuela, servida sobre un mollete y acompañada de un huevo frito, sal de escamas, aceite de oliva virgen extra y pimentón de la Vera. No podemos más que hacer una referencia y ponernos el babero ante tal combinación. Además, por si fuera poco, el café es 100% natural. Así sí que se comienza bien el día. ¡Buen provecho!

Ampliar

En cuanto a marcas, la pionera en trabajarla fue la montijana Jovira. Posteriormente apareció Farcedo en Hornachos, calificada por Turófilo como «fantástica». Después le siguieron Sierra de Monsalud en Nogales; «muy buena» la de Marabé en Valverde; la de Señorío de Porrino, etc. Sin embargo, fueron los de Iberitos los que, con su monodosis, pusieron la cachuela en los hoteles de media España.

Más información El Venero Avda. Santa Marina, 49B. Badajoz. 924958127

Tristana Avda. JuanCarlos I, 4. Badajoz. 924220954

Azabache C/ Sor Agustina, 3. Badajoz. 620341107

La Corchuela C/ Meléndez Valdés, 12. Badajoz. 924220081

La Rosa de Alfre C/ San Sisenando, 4. Badajoz. 633585191

Dallas Brunch C/ Obispo Segura Sáez, 9. Cáceres. 927042994

El Gran Café C/ San Pedro de Alcántara, 6. Cáceres. 927772917

Charlotte C/ Amberes, 2. Cáceres. 927235708

El Abuelo C/ Escribano, 24. Almendralejo. 924664103

Los Rodríguez C/ Real, 14. Calzadilla de los Barros. 924584808

Copacabana Plaza Corazón de Jesús, 11. Villafranca de los Barros. 924524354

Mesón Los Cotos Carretera Badajoz-Granada, Km 3'2. 678406197