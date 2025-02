Quince conventos de monjas donde comprar dulces a través de un torno

Alba Baranda Sábado, 11 de diciembre 2021, 08:51 Comenta Compartir

Cáceres. Plaza de San Mateo. El punto más alto de la ciudad. Anochece. Suenan las campanas de la iglesia que da nombre a la plaza. Donde ahora está el templo, se levantaba hace 800 años la mezquita árabe. No hay nadie. El silencio de la parte antigua cacereña solo es roto por el tañer que llega del campanario. Enfrente de la iglesia parroquial, un convento humilde invita a entrar en un sencillo vestíbulo. Dentro, una butaca de madera, un torno con una celosía y un escudo con el nombre del lugar: Convento de San Pablo.

En la entrada, en un cartel de metacrilato, se anuncia que allí dentro se venden dulces artesanos de las hermanas clarisas. En una pared del vestíbulo, un papel anuncia la deliciosa mercancía: corazones de almendra, tocinitos de cielo, cortaditos de cidra… Cidra es como llaman las monjas al cabello de ángel. Llamamos a un timbre y al instante se escucha movimiento al otro lado del torno y la voz de una monja saluda: «Ave María purísima». Empleamos la respuesta canónica: «Sin pecado concebida». Y a continuación, compramos: «Buenas tardes, hermana, quería una caja de yemas de San Pablo». Gira el torno, vienen las yemas y va el dinero. Ha sido una transacción diferente a cualquier otra. Del repartidor de Amazon al torno de las Clarisas.

En Extremadura resisten todavía 15 hornos con torno y Ave María Purísima. Nuestra región es una potencia nacional en dulces conventuales. En santos obradores de Garrovillas y Siruela, de Coria y Campanario, las monjas de clausura siguen amasando merengues, sultanas, trufas y trenzas. La repostería artesana de clarisas, jerónimas, agustinas, dominicas o franciscanas puede convertirse en la gran sorpresa de las sobremesas navideñas.

EN SALSA ha recorrido la región, de convento en convento, de torno en torno, probando tocinillos de cielo, tortas milanesas, bizcochos de soletilla, amarguillos y eustoquitos y les ofrece esta dulce guía para llenar de originalidad los postres de Navidad.

Las Clarisas de Badajoz llevan quince años haciendo dulces 100% artesanales. En este convento, el de Santa Ana, no tenían tradición de amasar, pero cuando se fusionaron con las hermanas de Jerez de los Caballeros, estas les enseñaron sus recetas ancestrales. Dulces que habían pasado de generación en generación desde que se fundó el convento en la localidad templaria, allá por 1492. Son, por tanto, bocados con más de 500 años de antigüedad. Entre ellos destacan las perrunillas y magdalenas, dos de los más vendidos. Pero también elaboran durante todo el año tejas de almendra, galletas rizadas, bizcochos, yemitas de Santa Clara, sultanas...

Sin dejar nunca de lado la tradición, este año, las Clarisas de Badajoz han innovado y han sacado al mercado cuatro productos nuevos. Se trata de unos nevaditos de limón; unas galletas inglesas bañadas en avena, cuya receta original era de la madre de una hermana clarisa anglosajona; unos suspiros de almendra, y unas delicias también de almendra, que consisten en yema de huevo, azúcar y almendra molida tostada. Se deshacen al morderlas y perduran un buen rato en el paladar.

Normalmente por estas fechas, los dulces del convento de Santa Ana se podían conseguir en el mercadillo navideño de San Francisco, pero hace dos inviernos que no acuden por miedo a la covid, ya que hay muchas hermanas de la comunidad que son mayores de 65 años. Para compensar, han ampliado el horario del torno y lo han igualado al de este mercado pacense. Ahora está abierto todos los días de 09.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

Este año, según explica sor Carolina, la responsable del obrador, han comprado más materia prima que el pasado, ya que se quedaron un poco justas. Sin embargo, los precios han subido y ellas han decidido mantener los de sus pastelitos. Y por si fuera poco, las ventas no van como se esperaba. «Tenemos un poco de miedo, ya que no se está vendiendo mucho, y no queremos que se nos estropee nada», manifiesta. Estas semanas de finales de diciembre son, tradicionalmente, 'el agosto' de la repostería monástica, ya que la comunidad vive de esto y durante el año, no consiguen vender todo lo que deberían para sustentarse. Pero aún tienen fe en que aumenten los pedidos en los próximos días y siguen amasando con tesón mazapanes, polvorones, mantecados... formando una bonita red en la que las 27 hermanas del convento participan, cada una en lo que puede y sabe.

Volvemos a Cáceres. Cerca del obrador de San Pablo, está el convento de otras monjas de toda la vida, las Jerónimas, que también dependen para mantenerse de la venta de dulces (nevaditos, tortas milanesas o de hojaldre, trufas, trenzas, merengues, sultanas, eustoquitos) y otras delicadezas como tarros de miel o de mermelada de melocotón, castaña, fresa, ciruela, albaricoque, limón y manzana con menta.

Casos parecidos se dan en las Jerónimas de Garrovillas, donde se pueden comprar almendrados, suspiros, cagajones, bizcochinos… En las Agustinas de Fregenal, hornean o fríen pestiños, perrunillas, troncos de mazapán, cocadas o pan de almendra y en las Franciscanas de Coria, ofrecen yemas de Santa Isabel o corazones de San Francisco. Cubiletes reales, corazones de obispo, roscas y lagartos de San Blas en las Clarisas de Zafra y en las Clarisas de Llerena, roscas, roscones, hojaldres, trufas o princesitas.

Dominicas de Plasencia (amarguillos, cuadraditos); clarisas, jerónimas y franciscanas en Trujillo y clarisas en Siruela, Campanario y Almendralejo. 15 conventos extremeños para convertir nuestra mesa de Navidad en un dulce festín. Buen y santo provecho.

