Guía para comer en Los Alféreces, la plaza más gourmet de Badajoz

La calle de los vinos, el barrio del tapeo, la zona húmeda… Cada ciudad tiene sus espacios de culto al buen vino, la caña bien tirada y el pincho sabroso. En Plasencia, Mérida o Zafra, el territorio del alterne está enclavado en la parte tradicional de la ciudad. En Cáceres y en Badajoz, hubo un tiempo en que la cerveza, el pitarra y el vermú se tomaban en calles del casco viejo. Pero el crecimiento de las dos capitales ha llevado «los vinos» «las cañitas» y su acompañamiento a arterias y plazas del ensanche moderno.

En Cáceres, el tapeo chic de moda está en Los Obispos, una zona formada por la intersección de calles dedicadas a sendos prelados. En Badajoz, se tapea, se come y se 'tardea' por Los Alféreces, una plaza moderna, recién reformada y dotada con plataforma única, con algunos árboles, cómodos bancos y una zona de juegos infatiles con toldos. En Salsa hoy se queda a comer aquí, en la plaza más gourmet de Badajoz, ya que hay un total de nueve restaurantes, una cervecería, una cafetería y una heladería. El último en llegar, hace escasamente un mes ha sido Marcelino Mayoral Solís, alma máter de Casa Marce. «Esta plaza es un espectáculo», afirma sin reparo. «Hay siempre muchísima gente».

A Marce no le da miedo ser el último en llegar a una plaza repleta de restauración. «Al revés, la gente está equivocada con eso. No nos hacemos la competencia. Ya que has conseguido aparcar el coche, si entras en un bar y está lleno, pues te vas a otro. Y así sucesivamente. Los clientes van rotando», comenta este hostelero de raza que ha entrado en la plaza con energía y ganas de hacer cosas nuevas. Cosas que irán llegando, pero de momento, él ha tenido su negocio lleno todos los días que lleva abierto. Además de por su carácter servicial, esto es consecuencia de la materia prima que suele traer. Nada más entrar, hay un cortador de jamón en plena faena y una vitrina repleta de pescado fresco. En su carta: coquinas, navajas, atún rojo, gambas cocidas, lubina... Pero también chuletón o chuletitas de cordero. Con el nuevo establecimiento, Marce ha incorporado algunos platos de temporada como gazpacho o ensaladas, además de platos de cuchara que va variando cada día.

Su nuevo local se divide en tres zonas, donde caben unos 150 comensales en total. Tiene una gran terraza, el comedor y otra zona más informal en la que volver a disfrutar del aperitivo en mesas altas y el codo en la barra.

También El Viejo Bar es uno de los que más parroquianos tiene en Los Alféreces, donde está afincado desde 2011. Su propuesta, tradicional, se divide principalmente en entrantes, pescados y carnes. Aunque llama la atención que tienen un apartado dedicado únicamente a los huevos, contando así con huevos de la casa con foie y cebolla caramelizada, huevos rotos con jamón ibérico y con chorizo ibérico. Así mismo, cocinan con maestría el rabo de toro, las migas y el lomo de atún fresco a la plancha se merece la ola.

El Mesón Lo Nuestro es todo un templo de la tauromaquia. Decorado con motivos taurinos, los que no hayan podido ir a San Isidro, aquí aliviará su pena con sus ibéricos con DO Extremadura y su interesante propuesta vinícola. En sus entrantes, clásicos de ayer y de hoy, como los torreznos con patatas revolconas, bastones de berenjenas o ensalada de perdiz, entre otras elaboraciones. Además, todos los jueves tienen cocido.

Por otra parte, hace unas semanas, la taberna Alabardero cambió de nombre, pasando a ser ahora Casa Antoña en homenaje a la madre de los fundadores. Este es un rincón castizo, repleto de reliquias, que hacen que uno se sienta como en una tasca andaluza. La cocina acompaña: queso payoyo, montaíto sevillano de pringá, salmorejo, tomates aliñados y mucho pescaíto frito. Sin olvidarnos de uno de sus platos estrella, la salchicha de matanza a la brasa con huevos y papas. Tampoco escatiman en ofrecer unos buenos ibéricos y una interesante carta de vinos.

Hamburguesa premium

Es cierto que hay una gran oferta gastronómica en esta plaza, pero cuando el cuerpo pide el placer de morder una hamburguesa, es difícil contentarlo con otra cosa que no sea una hamburguesa. Suculenta la tiene. Es bien famosa ya en la ciudad y lleva el mismo nombre que este restaurante, que se atreve con platos diferentes a los de sus vecinos, como tacos mexicanos de pollo, nachos... Pero, volviendo a la hamburguesa, lleva un filete de carne de buey de 200 gramos, lechuga, tomate, una salsa secreta, queso, jamón y pan casero.

Acaban de cambiar la carta, incorporando tapas más adecuadas al verano, como boquerones en vinagre, gambones al ajillo, tortilla de patatas, tosta de anchoas con tomate... Nahum Castillo, su encargado, confiesa que ya están viendo la luz tras las obras de la plataforma única. «Antes la gente acostumbraba a dejar el coche un momento en la plaza y tomarse algo mientras lo vigilaban. Ahora eso se ha acabado y, hace unos meses, cuando acabó la reforma, estaban más reticentes, ya que es cierto que cuesta mucho estacionar en la zona». A este hostelero también le parece estupendo que haya mucha variedad de locales. «Sucede que estás sentado en un bar, ves cómo al vecino le sirven algo que te entra por el ojo y al siguiente día vas a probarlo tú».

Mentidero también atrae a muchos amantes de la buena mesa. Además, disponen de un horno Josper al que le sacan mucho partido en carnes y pescados. Este rincón ofrece una carta divertida, de mercado, con tapas y raciones como carpaccio de corvina y vinagreta de grosellas; brick de huevo y bacon; terrina de foie... Pero no se olvidan de platos de cuchara como los judiones con gambones, los garbanzos con callos y morros o el arroz meloso de carrillera. Esta semana tenían de sugerencia un espectacular carpaccio de atún rojo con almendras fritas.

En Cuchará y paso atrás, como su propio nombre indica, también se estila el cuchareo. Pero su especialidad es el atún rojo, el cual elaboran con diversos cortes. No dejan al descubierto detalles tan importantes como un buen pan, de su vecino Eugenio de Pan Contigo, o una excelente colección de aceites y vinagres. Tampoco se quedan cortos en quesos y vinos. Pero, sin duda, en este lugar siempre hay que dejar un hueco para rematar la faena con su tarta de queso ligeramente fluida y con el regalo de la mermelada a un lado.

En El Boquerón de Plata, también reformado hace unos meses, es posible darse un festín con una buena mariscada. También elaboran fritura variada de pescado y un estupendo arroz con bogavante.

Por último, el restaurante Popina ofrece un tapeo más informal, ideal para jóvenes. Además, a su lado hay una heladería que también tiene tostadas, tortitas y otros dulces para endulzar la tarde. Al igual que Floco, cuyo café de especialidad levanta pasiones entre los entendidos de la cafeína. Disponen de una gran variedad de tés, kombucha, tartas veganas y, además, sus tostadas se pueden pedir durante todo el día. Y si solo queremos tomar un vino o disfrutar de gran variedad cervecera, El Mercado. No ofrecen comida pero aseguran tirar la caña perfecta.

