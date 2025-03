Cinco platos para comer bien en El Faro

alba baranda Jueves, 9 de febrero 2023, 20:56 | Actualizado 21:26h. Comenta Compartir

Ir a El Faro no es solamente ir de compras. Ir a El Faro es una fiesta del consumo y la consumición. Los clientes llegan desde toda Extremadura y ya sea por los pasillos, ya sea en los probadores, ya sea en los restaurantes, los vecinos de Tamurejo, de Cáceres, de Fregenal o de Valdepasillas se reconocen y se saludan.

Unos vienen a El Faro a comprar y convencen a la familia para que se apunten con la tentación de una comida diferente y viceversa. Pero lo importante es que tras probarte de todo y comprarte todo o nada, llega el momento de comer y hay tanto donde elegir que la indecisión nos paraliza. Pero entonces aparece En Salsa y les ofrece esta guía para que, antes de acudir a El Faro, sepan qué tentaciones gastronómicas les aguardan, elijan con antelación y reserven, antes de que la oferta apabullante les paralice y una mala decisión estropee un día de compras.

Lo que sí es una buena elección es pedir en Foster's Hollywood las costillas ibéricas Black Label. Una fusión entre la cocina ibérica y americana en un bocado delicioso y contundente que hará que chupeteemos nuestros dedos hasta dejarlos limpios. Y es que están tan sumamente tiernas que no hacen falta ni cubiertos para comerlas, ya que con tirar un poco se desprende la carne del hueso. Este costillar de cerdo ibérico está elaborado a la parrilla y embadurnado con salsa de sirope de arce y barbacoa, además de coronado con virutas de paleta ibérica y cebollino, que aportan un toque crujiente y fresco. Lo suelen servir acompañado de un salteado de patatas asadas, tomates cherry, champiñones Portobello, espárragos y cebolla morada, pero esta guarnición se puede sustituir por patatas fritas o Dipper.

Sin embargo, quien desee un punto más vegetal, recomendamos una de las últimas incorporaciones a la carta de Vips, la ensalada Waikiki. Es todo un festival de color y sabor en el paladar, ya que lleva tiras de carne de vacuno marinadas a la plancha, frutas y verduras (mango, pepino, pimiento rojo y cebolla roja), anacardos y un toque de hierbabuena, aliñada con salsa sweet chili. También un poco de cilantro sobre láminas de wonton y una base de tallarines y mezcla de lechugas con brotes. Un plato completísimo que despejará muchos bulos sobre las ensaladas que dan hambre a la hora de comerlas.

Pero, por si acaso hay entre nuestros lectores apetitosos comilones, también es digno de probar el sándwich VIPS Club. Se puede tomar con pan blanco o integral y en su interior lleva tres pisos de pollo, bacon, jamón york, queso americano y queso emmental, mayonesa, tomate y lechuga. Sí, han leído bien: tres pisos. ¡Y muchas patatas fritas!

Pasta para reponer fuerzas

Los verdaderos amantes de la pasta saben hacia dónde tienen que dirigirse en ElFaro: directos a La Tagliatella. En este restaurante elaboran pizzas en el tradicional horno italiano. Además, es posible realizar más de 300 combinaciones de pastas y salsas, siendo la mayoría de sus ingredientes importados directamente desde Italia. Sin embargo, si hay un plato que hace las delicias de los visitantes al centro comercial es la pasta ripiena (rellena). Ahora que estamos en fechas cercanas a SanValentín, podemos elegir la Cuore di zucca (corazones de calabaza y ricotta) o Cuore d' Alba (de trufa blanca y guanciale). De sus muchas salsas, una de las que mejor le sienta es la noci e gorgonzola (nueces con queso gorgonzola DOP), pero la pesto (con albahaca, piñones y parmigiano reggiano DOP) también es un acierto seguro.

Por último, qué mejor manera de acabar la jornada de compras que con unos buenos pinchos en Lizarrán. Y aquí no podemos aconsejar uno en concreto, ya que para gustos, los colores. Y vaya si hay variedad en esta barra repleta de bocaditos clásicos de la gastronomía española. Los hay de palillo corto y largo –más elaborados–. Procura no tirarlos, ya que los trabajadores te cobrarán por los palillos que haya en tu plato. Eso sí, si escuchas una campana y el grito de «¡calentitos!», no los dejes escapar, pues estarán recién salidos de la cocina. También disponen de tapas, entre las que destacan las patatas con crujiente de jamón serrano, alioli, salsa de cebolla y chipotle; los huevos rotos con chistorra y pimientos fritos, y el flamenquín XL, acompañado de ensalada y salmorejo. ¡Buen provecho!

