Las Tres Campanas: Una cocina convencional en un edificio deslumbrante

El pasado mes de abril, la inauguración de Las Tres Campanas fue un acontecimiento social de primer nivel en Badajoz. El edificio se ha dividido en tres zonas: un gastrobar en la planta baja; el restaurante y salón de eventos en la segunda; y la coctelería y zona de copas en la tercera y la terraza.

El comedor del restaurante es amplísimo, con suelos y barandillas de madera, una maravillosa cristalera que delimita la galería previa a la balconada que da a la plaza de la Soledad, y con un hueco de sección elipsoidal, donde se encuentra el reloj, que conecta a esta planta con la inferior y la superior. Las mesas están sin vestir, y las sillas y sillones son cómodos. La vajilla, cubertería y cristalería es de calidad.

En general, la carta es correcta, pero no propone nada que no se pueda encontrar en muchos otros restaurantes de la geografía española. Si se apostase más por el producto extremeño, más allá de lo que ya se hace en el apartado de chacinas, con una propuesta renovadora de su recetario, creo que se conseguiría cierta singularidad. Como ejemplos, en el apartado de carnes el único corte de ibérico fresco es la presa y solo aparece como raza bovina la Angus, teniendo en nuestra tierra la sabrosísima retinta. En el apartado de guisos ¿no se podría ofrecer alguna elaboración que tuviese como base algún plato de cuchara extremeño? Y si no se quiere esa inspiración de nuestra tierra, que se piense en otras alternativas, pero se daría un paso adelante con una carta que no fuese clónica de otras muchas.

Nuestro menú empezó con una tapa de jamón de Montesano que amablemente nos ofreció el cortador y que, posiblemente, fue de lo mejor de la comida. Como entrantes pedimos un ceviche de lubina, fuera de carta, que estaba bien elaborado, la textura del pescado era más que correcta y estaba guisado con la acidez justa. Menos interesante el carpaccio de presa ibérica, marinado al licor de bellota y con virutas de foie, que era de buena calidad, pero que estaba apenas condimentado y cubierto de unas «gominolas», creo que pasas impregnadas del licor de bellota, que aportaban un dulzor innecesario.

Los platos principales no mejoraron, ya que la pierna de cochinillo al horno estaba excesivamente cocinada y había perdido la melosidad de esta carne. Correcto el corte de bacalao confitado, que estaba bien desalado, aunque un poco pasado de punto y acompañado de un puré turbinado con un exceso de velocidad que le daba una textura gomosa, y de unas muy ricas alcachofas y unas lonchas de buen jamón que complementaban el sabor y textura del bacalao.

De los postres, no me interesó la piña caramelizada, cocktail de ron añejo y gingerale con helado de coco, excesivamente dulce y con un sabor algo artificial del combinado líquido. Mucho mejor la tarta de queso que tenía un apetecible sabor a queso curado.

Bien la carta de vinos con referencias de las clásicas zonas españolas, pero también con apartados para vinos internacionales, espumosos y champagne, lo cual es de agradecer. El servicio es amable, con ganas de agradar, pero con lagunas en algunas de las labores básicas del servicio en mesa.

Dirección Plaza de la Soledad, 11

Localidad Badajoz

Terraza Sí

Horario Todos los días de 12.30 horas a 00.00 horas.

Teléfono 924 29 09 34

Es evidente que Las Tres Campanas genera altas expectativas que condicionan todo, y el servicio, la carta, la calidad del producto, la ejecución de las recetas y el emplatado deberían estar a su altura. Aún no lo han conseguido, y el restaurante queda empequeñecido ante la sofisticación del edificio que lo alberga. Sin embargo, estoy seguro de que seguirán trabajando en mejorarlo para que este importantísimo local de la ciudad de Badajoz se pueda convertir, con el tiempo, en un referente indiscutible de la gastronomía extremeña y, no solo, en una fantástica sala para la celebración de eventos.

