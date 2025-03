Taberna Terrón, una propuesta «neofolclórica»

Escarapuche Jueves, 13 de marzo 2025, 19:28 Comenta Compartir

En la calle Zurbarán, casi a la altura de la Ronda del Pilar, se encuentra la Taberna Terrón, una «taberna 2.0» —como ellos mismos la denominan— que en apenas un año de vida se ha convertido en un punto de encuentro ineludible para comer de forma desenfadada en nuestra ciudad.

Desde que se cruza el umbral, el carácter transgresor del amplio local se hace palpable. Su ornamentación integra, sin disonancias, elementos tradicionales y modernos, todo ello ambientado con música folclórica que resonaba con excesiva intensidad. La decoración fusiona la tradición extremeña y lo contemporáneo. De lo primero destacan los motivos florales de los mantones regionales plasmados en papeles pintados, los patrones geométricos monocromos de las faldas pacenses que adornan los delantales de los camareros, o los cuadros con escenas de Badajoz y paisajes de la dehesa. La modernidad se manifiesta en los neones que iluminan barra y paredes, o en el intenso rojo que se complementa cromáticamente con el verde de las vigas de madera. El resultado es un estilo que podríamos denominar «neofolclórico», creando un ambiente energético y, a su vez, acogedor.

Este eclecticismo se proyecta también en la carta, dividida en secciones como «Del guarro hasta los andares», «Sota», «Caballo», «Rey» y «Novedades», donde se despliega una propuesta de platos para compartir que, al igual que la decoración, juega con esa fusión entre tradición extremeña y modernidad. La carta de vinos es escueta y sin mucho interés, excepto por una manzanilla Solear que tienen el buen criterio de servir en copa estándar en lugar de catavinos. Me gusta también la opción del vermut de grifo.

Los platos que probamos, servidos todos al centro, comenzaron con un «carpaccio de beta ibérica con cítricos», un corte fino de papada ibérica curada, con pimentón y semillas de sésamo. Una elaboración de sabor contundente destinada únicamente a los aficionados a este embutido ibérico, en la que eché en falta el componente cítrico que su nombre prometía. Continuando con preparaciones basadas en productos de la matanza, me gustó el sabor de las croquetas de cachuela, aunque personalmente las prefiero más cremosas.

Excesivamente dulce resultó el «Terroncillo relleno de carrillera al vino tinto», que es un pan brioche con una pincelada de salsa teriyaki caramelizada y azúcar glas, que estaba relleno de una jugosa y bien elaborada carrillada deshilachada.

Notable la ensaladilla con huevo frito, gambones, pimentón y aceite, versión de la primigenia y reconocida ensaladilla que Javi Abascal ofrece en su restaurante La Lola de Sevilla —si visitan la capital andaluza, acudan a este establecimiento o al más informal Vida Jonda, no les defraudará—, donde sustituyen los langostinos originales por estos gambones. Este cambio no la mejora, pero, aun así, la combinación funciona extraordinariamente bien.

No me convenció el secreto, que no era de calidad excepcional y que venía acompañado de unas patatas algo aceitosas y anodinas, y unos pimientos fritos mucho más ricos. Tampoco me entusiasmó la tarta de queso, excesivamente dulce y acompañada de una nata montada que no aportaba valor alguno al postre.

En síntesis, Taberna Terrón se configura como un establecimiento ideal para comer —por el diseño de su carta, decoración y servicio— en un ambiente desenfadado y festivo. Ofrece una cocina correcta que quizá no satisfaga a los paladares más exigentes, pero sí a quienes disfrutan del acto festivo y social de comer fuera de casa. Son escasos los locales en Badajoz que proporcionen este ambiente, por lo que su propuesta resulta, sin duda, meritoria.

Taberna Terrón Dirección Calle Zurbarán, 20

Localidad Badajoz

Horario Lunes y martes cierra. Miércoles y jueves de 13.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 00.00 horas. Viernes y sábados de 13.00 a 01.00 horas. Domingos de 13.00 a 17.00 horas.

Teléfono 924 93 90 54

Terraza Sí

