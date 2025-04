Restaurante Morgado, la cocina portuguesa que queremos

ESCARAPUCHE Jueves, 25 de mayo 2023, 19:15 Comenta Compartir

Como si fuese una cuestión de principios, el restaurante Morgado de Badajoz se encuentra ubicado muy cerca de la avenida de Elvas, ciudad cuya gastronomía representa. El local está dividido en un par de zonas. En la primera está la barra, que tiene varias mesas altas a su costado para tapear. La otra, el salón, es amplio y funcional y está distribuido en dos partes separadas por una vidriera. Un problema de este último recinto es su mala acústica, que debería mejorar para que las comidas fuesen más confortables. Aun así, me gustó el ambiente de celebración desenfadada que se respiraba, con mesas vestidas con manteles de papel y servicio en bandejas de aluminio que tantos recuerdos me traen de mis comidas familiares en Elvas. Los camareros trabajaban con amabilidad, rapidez y profesionalidad, gestionado con eficiencia la sala.

La carta de Morgado ofrece una selección de los platos más buscados por los extremeños al otro lado de La Raya: bacalao de varias maneras, almejas, sapateira, arroz de marisco, pescados y carnes a la brasa, un buen surtido de excelentes dulces… No se encuentran las recetas más tradicionales de la zona del Alentejo interior, mucho más austeras y pegadas al terruño, pero sí la cocina que ha hecho que llevemos, durante mucho tiempo, yendo a comer a Portugal. Si a eso sumamos que tienen buena mano en las elaboraciones y que han sabido adaptarlas, si cabe aún más, a los gustos de los clientes españoles, es fácil de entender por qué este local es en la ciudad el referente más longevo con una oferta predominantemente portuguesa.

Como no podía ser de otra manera, comenzamos con unas almejas a la marinera aromatizadas con cilantro, como debe ser en la versión alentejana, pero en su justa medida para no matar el sabor de la almeja, que era de buen porte y estaba muy bien de punto.

Continuamos con un pulpo a la parrilla. Últimamente no suelo pedirlo debido a que, por el progresivo aumento de ventas anual, no soportado por el ritmo de su producción, es difícil encontrarlos de buena calidad. Acerté, sin embargo, en la elección, ya que era un pulpo que estaba bastante bien de sabor y tenía buena mordida. Estaba cocinado como si fuese al ajillo, lo que le aportaba un toque de originalidad frente a la habitual preparación á feira, y se acompañaba de unas sabrosas y cremosas patatas cocidas.

Aconsejados por el camarero, pedimos unas espinacas con gambas. Este plato no era más que una variante de la receta de Bacalhau Verde que, a su vez, es similar a un Bacalhau com Natas al que se han agregado las espinacas, que es quien confiere el color que le da nombre. En este caso se había sustituido el bacalao por gambón. Plato contundente y gustoso, aunque prefiero la versión original debido a que el marisco queda seco al no soportar bien la fuerte temperatura del gratinado con bechamel. Para terminar la parte salada, una posta de bacalao asado a la brasa, típica receta portuguesa, acompañada con un ajillo y patatas cocidas.

De postre apostamos por un buen Molotov, dulce que siempre me retrotrae a mi niñez cuando iba a comer al Cristo. Muy goloso y aéreo, como debe ser, aunque sobraba el caramelo y la crema que añadieron a la hora de servirlo. Con el almíbar de su propia cocción sería suficiente.

Restaurante Morgado Dirección Calle Doctor Antonio Sánchez Sánchez, 4

Localidad Badajoz

Horario Lunes cerrado. Martes a jueves de 12.30 a 17.30 y de 20.30 a 23.00. Viernes y sábado de 12.30 a 17.30 y de 20.30 a 00.00. Domingo de 12.30 a 17.30 horas

Teléfono 924275894

Terraza No

Morgado, en resumen, es un restaurante de cocina portuguesa que ha sabido, desde hace muchos años, identificar y ofrecer lo que el público pacense quiere de la gastronomía alentejana. Nos encontramos, por ello, con una carta con platos bien elaborados y totalmente reconocibles por todos los que hemos cruzado la frontera para ir a comer. Creo que son suficientes motivos para ir a disfrutarlo.