Restaurante Moba: carpaccio de presa en un convento

A las afueras de Fuentes de León, siguiendo un camino por donde se circula bien en coche y se pasea mejor andando, se llega al antiguo convento franciscano de San Diego, fundado en 1598. Dice la leyenda que los frailes del convento, a veces, preferían ir hasta el pueblo de manera más recogida y misteriosa. Para ello, utilizaban un pasadizo subterráneo que comunicaba con la iglesia parroquial. El caso es que los franciscanos, ya fuera por el camino, ya fuera por el pasadizo, se marcharon del convento en 1822 y el edificio permaneció abandonado y amenazando ruina hasta que en 2009 resurgió convertido en hotel de cuatro estrellas.

El hotel Convento San Diego tiene 12 habitaciones, que ocupan las antiguas celdas de los monjes, y ha cambiado la austeridad monacal por un lujo muy acogedor. Unos meses antes de que se inaugurara el hotel, abrió el restaurante, que ocupa las antiguas cocinas del convento y, desde el principio, se convirtió en el comedor donde se celebran los banquetes familiares y las comidas de negocios, de parejas o de amigos en la comarca.

El restaurante se llama Moba y antes de acceder a él, reconforta adaptarse al ambiente dando un paseo por el patio de la hospedería, conocer sus rincones y familiarizarse con un entorno que incluye una agradable terraza. Entramos en el salón comedor del restaurante. Las mesas, negras y amplias, están colocadas bajo los arcos; en las paredes, hay decoración de espejos; las sillas son cómodas y de tapizado alegre y el suelo está compuesto por baldosas de barro cocido.

Nos acomodamos ante manteles de tela, cubre manteles de rejilla, buenas copas, original cubertería, una vela y un cactus. A lo largo de la comida, retirarán los platos, pero no los cubiertos. Sirven en un cuenco unas ricas aceitunas de cortesía y una ensaladilla de palitos de cangrejo prescindible y la carta de vinos es corta y centrada en vinos extremeños: de sus 24 referencias, 14 son de la Tierra de Extremadura o de la D.O. Ribera del Guadiana. El resto, Rioja, Ribera del Duero, un par de verdejos Rueda y un albariño de la D.O. Rías Baixas. Precios muy contenidos y curiosidades comarcales como un Ribera del Ardila tinto tempranillo.

En los entrantes, quesos ecológicos, chacina ibérica de la zona de mucha calidad y un potaje franciscano que entona en los días fríos. No faltan el salmorejo con huevo picado y jamón ni un suave foie con confituras y frutos secos.

Pasamos a la sección de pescados y aquí triunfa el bacalao, ya sea en croquetas, en timbal templado al pil pil con cebolla caramelizada o al horno con pisto, sin que falten la sepia a la plancha con guarnición de verduritas, la lubina al horno con patatas a la importancia y verduras ni un atún muy apetitoso que preparan a la parrilla, especiado con aceite de hierbas, acompañado de ensalada de pimientos y crujiente de cebolla. El apartado de carnes es la estrella de la carta con carrilleras guisadas con puré o rellenando sabrosas croquetas. De las carnes ibéricas, destaca la pluma, presa o solomillo a la parrilla o a la plancha y no falta el solomillo de ternera. Los postres son sencillos y poco variados: mousse de limón, espuma de leche merengada con sorbete de mandarina, coulant de chocolate negro y arroz con leche.

Empezamos con un carpaccio de presa ligeramente curada acompañada de palomitas de alcaparras, crema de cerezas, queso y lima. El carpaccio se ha afianzado como plato de moda en Extremadura y el de presa lleva camino de convertirse en un clásico. Este del convento San Diego, nombre más sugerente que Moba, tiene el toque de la lima y las palomitas de alcaparras, que lo singulariza.

Seguimos con unas supremas de merluza a la romana con crema de carabineros y verduritas de temporada al wok que no convencen. La verdad es que tienen más rebozado que pescado y se salvan gracias a la guarnición, un punto en el que este restaurante brilla, sobre todo en el acompañamiento de verduras como las berenjenas rebozadas que animan un lomo alto de ternera extremeña: carne sabrosa, pero sin la terneza deseable. Resumiendo: un entorno muy bello y una comida mejorable.

Moba Dirección Calle Convento, s/n

Localidad Fuentes de León

Teléfono 924 72 41 88

Horario De lunes a domingo de 13.00 a 22.30 horas

Terraza Sí

¿Tiene Cruzcampo? Sí