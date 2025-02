Posada 91, tapas de autor en Montijo

DON POLEO Jueves, 13 de julio 2023, 19:29 Comenta Compartir

En el centro de Montijo, junto a las plazas con más ambiente, donde antes estaba el bar La Posada, Aitor Jiménez y Abraham Melitón han abierto Posada 91, una tapería de autor que pretende continuar la línea de éxito y originalidad de su primer local: Restobar 19/91, abierto en la vecina Puebla de la Calzada. En este local, ha habido hostelería desde hace 200 años y ahora lo regentan estos dos chefs titulados: Aitor se formó en Perú y Abraham, en el IES San Fernando de Badajoz.

El local, que cuenta con una terraza siempre animada, tiene una decoración moderna y ecléctica, un estilo de aquí y de allá que acoge y no desentona. La carta es sorprendente por su formato y también por su oferta. Cuenta con una sección de desayunos sustanciada en 14 tostadas diferentes. El resto se divide en secciones encabezadas con epígrafes como «Más viejo que las piedras», «Callejero», «Del /91», «Nuestros platos»...

Estos encabezamientos se han puesto de moda en estos locales con pretendido espíritu moderno y a veces te dejan un poco perplejo. Por ejemplo, una sección llamada «Más viejo que las piedras» se entiende que ofrecerá platos clásicos, pero en Posada 91 engloba platos inusuales como tortilla de huevas de merluza con mayo de pimentón y orégano o papa tartufata (patatas con tartufata y almendras). También se observa una forzada provocación en Cómeme los huevos (huevos rotos con jamón), Unos nachos pa'lapeña, Ey boquerón… En fin, quizás la culpa sea nuestra por ser demasiado convencionales.

Ampliar Pizarra con las tapas. ESPERANZA RUBIO

Pero hay detalles que no entienden de clasicismo o modernidad como que en el local huela un poco a lejía o que el servicio, por cierto, dos chicas amables y eficientes, sin protocolos, pero correctas, limpie las mesas con paños con lejía cuando no hay manteles ni tan siquiera individuales. Las servilletas de papel son deficientes, la cubertería es decente y los platos, bueno, los platinos, son bonitos, pero un tanto pequeños, como cenicerinos de porcelana blanca.

En una pizarra están escritos los platos y la carta de vinos es corta en referencias (16), pero estupenda en la oferta por copas: 13, de las mejores de una región cuya hostelería no acaba de entender que la clientela no bebe botellas enteras porque hay que conducir y no se le puede ofertar solo un verdejo, un semidulce y tres tintos por copas. El pan, excelente, lo traen de Puebla de la Calzada, de la panadería de Sita: Nuestra Señora de la Concepción.

Ampliar Huevos con langostinos al ajillo. ESPERANZA RUBIO

Empezamos con unos huevos con langostinos y ajillo que estaban bien conseguidos. Tenían su gracia con unos langostinos al ajillo sobre huevos fritos y una teja de queso recubriéndolo todo. Una rica tapa, diferente y resultona. Estos huevos están englobados en la sección «Nuestros platos», que oferta unas sorprendentes croquetas de jamón con leche de cabra y hierbabuena, unos boquerones fritos con moji verde y mayo de botijas, un secreto de cerdo flambeado con brandy de Jerez y romero o una contundente salchipapa peruana a base de papas, salchichas, huevos fritos, lechuga y crema de chedar.

Ampliar Matahambre. ESPERANZA RUBIO

Nos saciamos con un matahambre impresionante y llamativo, francamente sabroso, que hacía honor a su nombre: mataba el hambre, pero poco más, a base de queso, tomate, salsa de orégano, una guarnición de patatas fritas y pimientos de Padrón, etcétera. La comida avanza y, desde luego, es original y complementa la oferta en Montijo como antes llenó de originalidad la oferta en Puebla. Aunque la cocina de esta Posada 91 es menos variada y conseguida que la del Restobar, desde donde han traído algunos de los platos más populares para la sección «Del /91» de la carta: papas bravas y latinas, morro de cerdo Nikkei o boquerones en vinagre con stracciatella de tomate.

Ampliar Tarta sacher. ESPERANZA RUBIO

La carta de postres es un tanto pobre. Dejando a un lado helados de Nestlé como el Mikolápiz, podíamos escoger entre el classic brownie con helado de vainilla o la tarta sacher de fresa. Optamos por esta última… Cumplía sin emocionar con su chocolate, su toque de fresa y su tierra de galleta. Concluyendo: tapería desenfadada, precio contenido y una voluntad de estilo que se queda en voluntad. Aún debe mejorar para alcanzar, aunque sea en tapas, al Restobar /91.

Posada 91 Dirección Calle Cánovas, 10

Localidad Montijo

Teléfono 667 807 770

Horario Cierra lunes. Martes-Domingo: 9 horas a cierre

Terraza Sí