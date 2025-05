Nandos: Antojo extremeño en Almendralejo

Don Poleo Jueves, 18 de julio 2024, 20:16 | Actualizado 20:22h. Comenta Compartir

Al crítico le duele terminar mal una crónica festiva así que esta vez vamos a empezar por lo negativo o poco convincente de nuestra visita y dejaremos el buen sabor de boca para el resto de la crítica. Así que estamos en Nandos, uno de los restaurantes de referencia en Almendralejo y vamos a señalar primeramente algunos puntos negativos.

Empezamos por un detalle que irrita mucho al comensal: en todas las mesas pusieron una entrada de patés, aceitunas, pan, pan tostado y tapa de la casa (2 euros). A nosotros no nos pusieron los patés ni el pan tostado, pero nos cobraron los dos euros. A todas las mesas les ofrecieron platos fuera de carta (cocochas de bacalao con langostinos o almejas y boquerones fritos), a nosotros no nos llegó esa oferta. Pueden parecer detalles de crítico tiquismiquis, pero al cliente normal le molesta, se siente marginado. Y lo último y más grave: el postre era deficiente, una leche frita con un extraño sabor, no sé si era el aceite, la masa, el rebozado, pero tuvimos que dejarla y tomarnos la nata montada decorativa para así endulzar el paladar.

Ampliar Leche frita. Esperanza Rubio

Pasado el mal trago de señalar las deficiencias, vamos con lo bueno, que fue todo lo demás. Nandos está situado en un sótano del centro de Almendralejo. El local es elegante, bien montado, con lámparas bonitas, mesas amplias, sillas cómodas y temperatura ideal. Al fondo, una cristalera tras la que relajan motivos vegetales. Y en las mesas, vajilla de Estados Unidos, cristalería de categoría, buenos cubiertos y manteles blancos. Las servilletas son 100% poliéster con motivos Empire, muy bonitas, pero no hemos conocido servilletas más resbaladizas.

Detalles de Nandos. Esperanza Rubio

El servicio es uniformado y profesional (salvo el par de despistes ya reseñados), muy Almendralejo Style, o sea, camareros y maître campechanos, acogedores, espontáneos, familiares… Te sientes bien, te sientes en Almendralejo. Retiran vajilla y cubiertos en cada plato y el ritmo de la comida es exacto, ni esperas ni agobios. El servicio aconseja y explica, está en los detalles, como que la carne venga bien trinchada, y el maître acaba en la mesa el plato que así lo requiere.

Ampliar Vajilla. Esperanza Rubio

Nandos fue premiado por En Salsa en 2023 como Mejor Restaurante Conservador del Recetario Extremeño. En la carta ofrecen una magnífica selección de quesos y chacina, preparan unas tostas que tienen fama, sobre todo las de caldillo. Sus arroces son emblemáticos (conejo, zorzales, mariscos, carabineros, bogavante), aunque mantienen la frustrante costumbre de prepararlos solo para dos. Los platos de cuchara siempre gustaron al fundador de Nandos, don Fernando Pozo, que abrió el restaurante en 1984 (desde 2011 lo llevan tres de sus hijos). Ese gusto se nota en las fabadas con compango, con almejas o con perdiz. Las carnes (cabrito, solomillo, entrecot o chuletón de ternera e ibéricos) y los pescados y mariscos (atún, lubina, dorada, calamar, almejas, gambas blancas) son las estrellas de la carta y su santo y seña. Y en los postres, clásicos flanes de huevo, tartas de queso, semifría de limón…

Ampliar Gazpacho con tortilla. Esperanza Rubio

Atendiendo al carácter extremeño de su recetario, empezamos con un plato típico de verano: gazpacho con tortilla. Nos recomiendan que echemos la tortilla en el gazpacho, algo que nunca habíamos hecho. Obedecemos y resulta sobre todo cómodo: de una cucharada tomas ambos productos. Pero vayamos a lo que importa: la tortilla está en su punto, sabrosa, bien cuajada y acabada, y el gazpacho de tomate es suave, pero con enjundia, un buen gazpacho y un buen emparejamiento.

Ampliar Antojo Extremeño. Esperanza Rubio

Sobre el siguiente plato, llamado en la carta Antojo Extremeño y consistente en prueba de cerdo, huevos fritos, habitas y patatas fritas, solo podemos deshacernos en elogios. Es un compendio de tradición y sabores distintos, una mezcla que emociona y deleita. La prueba se asocia sin matar sabores, al contrario, los destaca, y es un plato que merece la pena y justifica una cocina.

Ampliar Presa Ibérica. Esperanza Rubio

Para acabar, presa de entraña de cerdo ibérico. Carne de alto nivel, al punto, jugosa y deliciosa, bien acompañada por una guarnición de magníficas verduras bien cocinadas y patatas fritas de las de siempre. Acabamos con un buen café solo y salimos satisfechos, en general.

Nandos Dirección Calle Ricardo Romero, 14

Localidad Almendralejo

Teléfono 924 66 12 71

Horario Domingo a jueves: comida. Viernes y sábados: comidas y cenas.

Terraza No

Temas

Gastronomía

Alimentación

Recetas

Restaurantes

Cerveza

Almendralejo

Patata