Aceña de la Borrega, destino gurmé

Atentos porque En Salsa les va a descubrir hoy un restaurante sorpresa. Hay que aprovechar que está empezando para visitarlo. Es un restaurante inesperado en un sitio inconcebible, pero La Raya es así: siempre sorprende. Y si el mejor marisco del Alentejo se come en Elvas, el mejor pescado de Extremadura se come en La Aceña de la Borrega, una pedanía de Valencia de Alcántara que se ha convertido en destino gourmet con tres buenos restaurantes: En Cá Milio, Los Dólmenes y La Terraza.

Hoy visitamos este último, abierto en marzo pasado por un joven que tenía restaurante en la costa de Almería y se ha trasladado a Valencia de Alcántara por lazos familiares. El local cuenta con un salón comedor en el primer piso, bar en el bajo y una terraza muy agradable y codiciada en estos días de verano.

Ampliar Terraza. M. E.

Nos sentamos, pedimos la bebida y nos ponen un pincho de tortilla, prólogo prometedor. Suena música tipo 'No me pises que llevo chanclas' y el maître tiene un espíritu divertido, efusivo y desenfadado muy acorde con la música. Desgrana la carta, explica los platos, detalla la procedencia del pescado y también habla de contracturas y de decoración. En fin, buen rollo sin atosigar.

Ampliar Pincho de tortilla. M. E.

Vaya por delante que la gracia fundamental de La Terraza es el pescado, pero la carta ofrece también variedad de platos bien cocinados. No faltan las ensaladas: césar, campera, griega y de ahumados. Hay revuelto de boletus y gambas, huevos rotos con jamón, croquetas de calamar en su tinta o de jamón, carrillada, parrillada, lagarto ibérico, solomillo, pluma, secreto o chuletón.

Pero lo más interesante, repetimos, es la sección de pescados y mariscos. Ofrece pulpo seco con almendras tostadas o boquerones al limón como entrantes. Por encargo y para dos como mínimo, prepara fideuá, paella mixta o de marisco y arroz con bogavante. Y en el apartado de pescados, la bandeja de fritura para dos (parece para cuatro) es la más espectacular que hemos visto nunca en ningún restaurante andaluz, gallego, asturiano o extremeño.

Ampliar Bandeja de fritura para dos personas. M. E.

El jefe dice que es porque son pescaditos de buen tamaño, del Mediterráneo y no peces chicos del Atlántico. La razón no importa, la calidad, sí, y esta fritura de La Terraza justifica un viaje hasta la Raya. Pero la lista de delicias no se acaba ahí. Cocinan almejas de Carril, calamar, parrillada de pescado y marisco, gambas, gallo pedro, lubina, dorada a la brasa o cazuela de rape.

Antes de empezar a comer, debe quedar claro que no estamos en un restaurante de lujo, pero sí en un restaurante con buena cocina y ambiente tan relajado que mientras los comensales cenan en la terraza, cuatro jóvenes disputan una partida de futbolín a un metro de la mesa. Es en ese ambiente cómplice donde pedimos al maître que nos aconseje y nos recomienda el pulpo a la parrilla con crema de pimentón, una delicia asombrosa a tantos kilómetros del océano.

Ampliar Pulpo. M. E.

Es un generoso pulpito de ración hecho a la brasa reposando sobre una crema secreta en la que el pimentón es la base. Otro plato delicioso que justifica el viaje. Después tomamos un calamar en aceite que es delicadeza y sustancia al mismo tiempo: calamar nacional, buenas almejas y una salsa equilibrada a base de cabezas de ajo, canela y pimienta. Cometen el error de servir primero el pulpo, cuyo aderezo poderoso eclipsa los compases iniciales de la sutileza del calamar.

Ampliar Arroz con leche. M. E.

La camarera, profesional creíble y sencilla, propone postres caseros: arroz con leche, brownie con helado y tarta de queso. Le decimos que no queremos tartas con confitura por encima ni arroz con leche insulso. Nos dice que pidamos ambos postres, que no nos arrepentiremos y no nos arrepentimos ni del postre ni del viaje hasta esta Aceña de la Borrega tan suculenta.

Ampliar Tarta de queso. M. E.

La Terraza Dirección Calle la Fuente

Localidad La Aceña de la Borrega (Valencia de Alcántara)

Teléfono 927 19 75 25 (hay problemas con el teléfono)

Horario Cierra lunes, resto semana de 9 a 24 horas

Terraza Sí