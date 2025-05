La Taberna de Noa o cómo tomar un falso donut con un café de mentira

don poleo Viernes, 25 de febrero 2022 | Actualizado 29/12/2022 12:11h. Comenta Compartir

Al sur de Extremadura, lindando ya con Huelva, se esconde una de las sorpresas gastronómicas de Extremadura. Estamos en Fuentes de León, donde, en una de las calles principales del pueblo, sin llamar la atención, abre un gastrobar llamado La Taberna de Noa. Entramos y la primera impresión es la de acceder a un bar cuidado y agradable, con amplias mesas de madera y bien decorado, pero eso, un bar. Si nos fijamos, las paredes del local están cuajadas de premios, trofeos y galardones gastronómicos. Así que aumentan las expectativas, que se confirman al sentarnos a la mesa.

Buenas copas, divertidos platos de Ikea que cambian con cada servicio, cubiertos francamente originales, comodidad y dos niñas cenando en la mesa del rincón: una de ellas se llama Noa, es la hija de los dueños y da nombre al local. La chef que nos va a deleitar o decepcionar se llama Rocío Maya y su pareja atiende el gastrobar con rapidez y pedagogía.

La carta de cervezas, con diez referencias lideradas por cuatro variedades de Cruzcampo, es de las mejores que hemos visto en la región. La de vinos, con 27 referencias de seis D.O., no es amplia, pero los precios son ajustados, tienen una buena selección de semidulces y ofrecen ocho referencias extremeñas de la comarca de Matanegra (Usagre, Puebla de Sancho Pérez) que le dan un toque diferente. La mayoría de los platos están entre los cinco y los siete euros. Para completar los detalles prácticos, las raciones no son pequeñas.

La carta empieza con las sugerencias de la chef, encabezadas por un cordero IGP Corderex sobre brownie de boletus, crema de castañas, flor extremeña de jamón con cuajada de oveja, miel y romero, que ganó el segundo premio en el XIII concurso Espiga IGP Corderex 2021. El primero fue para el pacense Dromo. Hay en la carta otro plato galardonado, esta vez en el prestigioso y exclusivo concurso de tapas y 'pintxos' de Valladolid 2021, se trata del donut 2.0 relleno de carrilleras ibéricas con velouté de su salsa, regaliz y espuma de jamón.

La carta es un carrusel tentador y divertido en el que emparentan la modernidad desenfadada del pan bao, el brioche, el rollito o el timbal con el producto de calidad de toda la vida: pollo de corral, cerdo ibérico, cordero y ternera de Extremadura, níscalos, quesos artesanos de la comarca de Tentudía o jamón ibérico de Fuentes de León. Empezamos con unas suaves y deliciosas setas (boletus, níscalos y portobello) con huevo y consomé trufado y seguimos con los dos platos premiados en los Espiga y en Valladolid.

Sublimación del cordero deshuesado, elaboración delicada, emplatado de joyería, brillantez en la flor extremeña de jamón, un dulce muy de Carnaval, pero esta vez en salado. En fin, alta cocina. Lo del donut relleno de carrillera ibérica con una taza de café al lado, que en realidad contiene una tenue velouté, regaliz y espuma de jamón te deja estupefacto. No todo es perfecto: al arroz jazmín especiado con lagarto ibérico le falta sutileza porque la mata el comino. De postre, castañas recubiertas de chocolate con espuma de turrón de bellota y frutos rojos: es distinto, es bonito y no es brillante, pero resume el esfuerzo y las razones por las que este gastrobar de Fuentes de León lidera la revolución de los chefs rurales de Extremadura.

La Taberna de Noa Dirección Calle Juan Carlos I, 7

Localidad Fuentes de León

Teléfono 673 878 989

Horario Cerrado lun, mar y mie. Jue y Vie abre a 20 h. Sab y dom abre 13.30 h.

Terraza Sí

Fuentes de León