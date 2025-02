Barras de Badajoz: Galaxia

ESCARAPUCHE Jueves, 1 de febrero 2024, 19:28 Comenta Compartir

Llevo escuchando desde hace tiempo que las barras de bares y restaurantes están de capa caída. Por lo visto, cada vez nos gusta más comer sentados en mesas. Los numerosos locales con mesas altas adosadas a las barras parece corroborar este hecho, pero la prueba definitiva me la dio hace días un conocido restaurador pacense, que me comentó que su facturación en barra había bajado a más de la mitad, en comparación con el periodo previo a la pandemia.

No sé si imbuido por un cierto espíritu quijotesco, empiezo una serie de críticas dedicadas a barras de Badajoz. La razón es que renunciar a ellas supone renunciar a parte de nuestra idiosincrasia gastronómica y cultural, y, también, a una de las partes más lúdicas del hecho de comer fuera de casa. No hay otro sitio más disfrutón que una barra, donde se puede comer informalmente —que no es sinónimo de comer peor— mientras se comparte espacio con otros comensales y con los propios camareros, en un ambiente distendido y festivo. Siempre recordaré a un tío mío que vivía en Madrid y que me decía que, debido a las distancias, él no podía quedar con sus amigos a tomar una simple caña y que lo que había hecho era hacerse amigo de todos los camareros de los bares de su zona para así hablar con alguien mientras se las tomaba en la barra. Estoy seguro de que mi tío se ahorró sus buenos dineros en psicólogos por ir de bares por Madrid. Si en esto no ven la importancia, ya no sé cómo justificar esta serie.

Por supuesto, si hay que elegir un sitio para empezar una serie de críticas de barras en Badajoz, este es Galaxia. Durante varios años fue considerada por Borja Matoses, uno de los gastrónomos más reconocidos del país, la mejor barra de España. Si hoy no sigue en lo alto de este escalafón no es por que haya perdido calidad, sino porque ya no se elabora esta lista.

El secreto, si se puede considerar tal, de esta excelencia está en la utilización de un producto excepcional tratado con sencillez para que no pierda su esencia y acompañado de un servicio siempre amable y educadísimo, pero que sabe tratar con naturalidad. Otra clave es que existe una carta adaptada al formato de barra, con oferta de tapas y medias raciones en algunos de los platos. También, además de cerveza, ofrecen un buen número de vinos por copas.

Hay en Galaxia un excelente ibérico, ya sea embutido, como el jamón, el morcón o el lomo 'doblao'; o fresco, aunque en este apartado solo tienen presa ibérica, que hacen a la plancha acompañada de sus clásicas patatas fritas onduladas. Quizás sería interesante que tuviesen algún otro corte como la pluma o la carrillera. Corto también el apartado de quesos, en el que solo hay un rico queso payoyo. Echo en falta algún otro queso, sobre todo de las excelentes queserías y afinadores extremeños.

Si el apartado de carnes y embutidos es bueno, el de productos de mar no queda, ni mucho menos, atrás. Sus gambas blancas de Huelva son excepcionales, llenas de sabor y perfectamente cocidas. No dejen de probarlas si van. Volandeiras fresquísimas y perfectas de punto, aunque un poco planas de sabor. Las almendritas —variedad de pequeño choco típico de la costa de Huelva— a la plancha son fantásticas y la salsa que se forma al mezclarse la tinta de los chopitos con el aceite de oliva de la plancha es para no parar de mojar pan.

Por último, los dos platos icónicos de la barra de Galaxia son la tortilla Galaxia, que mezcla chorizo y jamón con gambas en una tortilla poco cuajada; y, sobre todo, el revuelto Pepehíllo, un ajillo de rape, merluza y gambas cubierto de jamón ibérico. En fin, dos revoltillos adictivos y que hay que probar.

La barra de Galaxia es, en resumen, uno de las mejores, si no la mejor de Extremadura. Podrán disfrutar de una fantástica comida, basada en un producto excelente tratado con cariño y atendidos por un servicio cuyo objetivo es cuidar al cliente. Vayan antes de que cierren —alguna mítica de Badajoz ya ni tienen mesas anejas donde sentarse—. No se priven de comer, aunque sea algo más incómodo que en una mesa, en el sitio donde el acto de la confraternización con nuestros vecinos y amigos es pleno. Para comer sentados tienen otras infinitas ocasiones.

Galaxia Dirección Avenida Miguel Celdrán, 6

Localidad Badajoz

Horario Domingo y lunes cerrado. Resto de días de 12.00 a 00.00 horas

Teléfono 615 177 215 | 924 25 82 11

Terraza Sí

