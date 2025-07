A los forcados les gusta el pescado

Don Poleo Viernes, 25 de julio 2025, 10:15 Comenta Compartir

Este es el restaurante que todos buscamos cuando vamos a Portugal, un restaurante de los de antes con precios de antes. Baste una descripción para que nos entiendan: en un momento de la comida, nuestra mesa, o mejor, nuestras dos mesas, pues tuvieron que doblarlas para que cupiera la comida, mostraban un banquete pantagruélico con una dorada a la parrilla abierta en una bandeja; en otra bandeja, un robalo (lubina) también abierto y recién salido de la parrilla. A lo largo de las dos mesas, se sucedían los platos con patatas cocidas, con brócoli, con zanahoria, con ensalada… ¿Y los precios? 14 euros la dorada, 14 euros el robalo. Y todo así.

Estamos en el restaurante Barrete Verde de Alcochete, esa ciudad situada frente a Lisboa y tan visitada por los extremeños que buscan ropa de marcas caras a precios baratos en su outlet. Pero ¡ay!, prefieren quedarse en el centro comercial, no se aventuran por el pueblo y no descubren este restaurante que tiene una gracia fundamental: es la sede oficial del Grupo de Forcados do Aposento do Barrete Verde, fundados en 1944 y enfrentados, en buena lid, a los Forcados Amadores de Alcochete. Son dos grupos irreconciliables, una especie de Betis-Sevilla del mundo del toreo portugués.

Nosotros nos hemos hecho de los forcados del Barrete Verde por una noche y hemos entrado en su sede: en el primer piso, un museo taurino, en el bajo, el bar, dos grandes comedores y una terraza amplia. Todo está lleno, pero hemos reservado con tiempo. El comedor merece una descripción porque es una antología del casticismo luso: cuadros y fotos de forcados y de toreros, cabezas de toros disecadas con grandes cuernos, estandartes del Niño Jesús y de Nuestra Señora de la Atalaya, una de las patronas de la ciudad, algún Cristo, una pila antigua, farolillos, carteles de corridas, manteles de cuadritos rojos y blancos, sillas rojas, paredes blancas con zócalo rojo evocando un coso taurino y las puertas de la cocina imitan a taquillas de una plaza de toros.

João Rosa, jefe y maître desde hace 27 años, atiende las mesas a toda velocidad, al igual que su equipo, uniformado con bermudas y camisetas blancas con el escudo del Barrete Verde. La vajilla, la cristalería y la cubertería son correctas, pero de batalla, nada de lujos. Tampoco es lujosa la carta de vinos: solo se puede tomar tinto o blanco de la casa, alentejano, de Reguengos de Monsaraz y el precio, muy competitivo: 8 euros la botella y no está mal. También sorprende el precio de la cerveza de tercio: 2 euros.

Nos traen el pan en una bolsita de papel: buen pan portugués. No faltan los aperitivos de toda la vida: un paté de atún elaborado en la casa que se come bien, un queso alentejano de oveja de Sousel, rico y mantecoso, pero saladito como casi todos los quesitos portugueses (ya saben: en Portugal, el queso muy salado y el postre muy dulce). No faltan unas sabrosas aceitunas 'machacás' ni la resultona mantequilla con sal.

En la carta, ensalada mixta grande (3.50 euros), almejas al 'bulhão pato' (13.50), massa (pasta) gratinada con langostinos (13.50), lulinhas fritas al estilo del Algarve (13.50), bacalao con bechamel (13), boquerones fritos con guarnición (12.50), carrilleras de cerdo (12), arroz de pato (13), chuleta de ternera (16), abanico (15) pierna de cordero al horno (15.50). Se pueden pedir acompañamientos extras de patatas fritas (1.50), ensaladilla rusa (2), migas (2), arroz (1.25), huevo frito (1)… Las raciones son abundantes, del bacalao y del arroz se puede pedir media dosis y todo invita a disfrutar de un banquete a un precio imbatible.

Y así fue. Empezamos con unas lulinhas o chipirones guisados al estilo del Algarve muy ricos y muy frescos. Confirmamos después que a los forcados de Alcochete les gusta el pescado y saben emparrillarlo. El robalo y la dorada con su guarnición estaban bien acabados, en su punto, quizás algo más seca la dorada, y su frescura era la que se espera en una ciudad marítima.

De postre, disfrutamos de una golosa tarta de galleta con yema, café y crema de las mejores que hemos tomado, sin empalagar, contenida de azúcar. Fue, en fin, una comida notable en un ambiente irrepetible a un precio increíble.

Barrete Verde Dirección Rua José André dos Santos, 26

Localidad Alcochete

Teléfono +351 212 340 154

Horario Martes cerrado. Vie-sab: comidas y cenas. Resto semana: comidas

Terraza Sí

