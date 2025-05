A Casa Do João: Una zapateira a este lado de La Raya

turófilo Jueves, 8 de septiembre 2022 | Actualizado 27/01/2023 14:03h. Comenta Compartir

Han sido muchos los que a lo largo de los años han intentado en Badajoz replicar la formula del archiconocido restaurante elvense, pero casi todos acabaron fracasando. Este A Casa Do João es la excepción que confirma la regla y ha conseguido no solo consolidar su propuesta, sino ampliar su negocio y su vivero propio, ofreciendo de esta forma su buey de mar y sus mariscos con la máxima frescura.

Pese a dicha reforma, su local sigue siendo frío y poco acogedor. Cambia de ubicación su vivero, que queda a la vista del público tras un mostrador en el que sí que ha mejorado su oferta pescadera, aunque esas piezas metidas en bolsas de plástico trasparente no parecen la forma más atractiva de presentarlo.

La carta contiene todos los tópicos de un restaurante portugués, pero la sorpresa puede venir en forma de pescados y mariscos de categoría que, según mercado, João consigue en las costas de su país.

En mesa, buenas aceitunas y queso portugués, que no hace falta recordar que ya hace tiempo que se cobran. Me alegra reencontrarme con un bacalao dorado como Dios manda, sin apelmazar con crujiente patata y abundante pescado. Si son ustedes de sardina (no de esos espetos con piezas tísicas como chanquetes que ahora abundan por la costa malagueña), no dejen de pedirlas, de buen tamaño, hermosos lomos y sabrosísima grasa. Impecable también de sabor y punto la corvina salvaje de costa portuguesa, acompañada de pequeñas patatas.

Sea hembra o macho, no hay que complicarse tanto la vida con la zapateira, (la primera lo merece si está bien repleta de sus huevas en temporada de desove, y la segunda siempre tendrá su muelas o pinzas de mayor tamaño y jugosidad). Lo importante es que se meta viva en la cazuela, esté bien cocida y que su preparado sea ligero y no se cargue el sabor a mar del bicho. Solo una vez por un ligero olor amoniaco, no estuvo a la altura, pero han sido muchas las disfrutadas en restaurante y en casa (tienen servicio para llevar) y están a la altura de las mejores, aunque para ese preparado estaría mejor un buen pan tostado portugués antes que esos pequeños biscotes.

Correcta minisericaia de postre y curiosa carta de vinos, donde se puede encontrar referencias portuguesas y españolas interesantes y algunas de sorprendente nivel.

Esta casa no solo es un buen restaurante portugués con una auténtica cocina alentejana, buen marisco y estupenda zapateira, el carácter del señor João, acompañado de un buen equipo (luso en su mayoría), han conseguido lo más complicado, convertir también su casa en un bar de barrio, con barra y velador siempre concurridos de una fiel clientela.

Evidentemente, no dejaremos de cruzar La Raya para comer en Portugal, ya que es todo un privilegio tenerlo tan cerca y es parte de la idiosincrasia de todo pacense, pero es un gusto contar con A Casa Do João en Valdepasillas y una estupenda alternativa para los más perezosos.

A Casa Do João Dirección C/ Salvador de Madariaga, 10

Localidad Badajoz

Teléfono 656925363

Horario Abre todos los días de 12.00 a 00.00 horas

Terraza Sí

