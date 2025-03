La comida cubana es divertida

Don Poleo Jueves, 6 de junio 2024, 13:19 Comenta Compartir

Capricho Habanero era un bar que abría en la cacereña avenida de Antonio Hurtado. En los primeros números de En Salsa se habló de él de manera somera, un resumen de su cocina y sus propósitos. El bar cubano tuvo éxito y se trasladó a la pujante y joven barriada de Nuevo Cáceres, a un local más amplio de la calle Marrakech: comedor más grande y estupenda terraza. El restaurante también ha triunfado en Nuevo Cáceres y conviene reservar los fines de semana. Su plantilla se ha triplicado y, aunque mantiene su carácter de bar, con una interesante carta de cócteles (mojitos, daiquiris, caipiriñas) y completos desayunos, es su faceta de restaurante la que destaca.

El comedor tiene una decoración sencilla que intenta sugerir un hermanamiento cubano extremeño con toque seudotropical: pared de hiedra con loros figurados, banderas cubanas, guitarras con colores de Extremadura y Cuba, chimenea empapelada con motivos selváticos: un tucán, un jaguar… Se está a gusto en este ambiente ecléctico de trazos gruesos, fundamentalmente porque el servicio, joven y uniformado de negro, es de una amabilidad sin tacha, están atentos a cualquier necesidad del cliente y lo acomodan, atienden y complacen con presteza y afán de solucionar rápido y bien. También aconsejan con buen tino y avisan si se pide demasiada comida.

Detalles. ESPERANZA RUBIO

Las mesas son cómodas y las sillas metálicas no desmerecen. Manteles y servilletas de papel, cubertería correcta y vajilla portuguesa Costa Verde con un fallo: no cambiaron los platos durante toda la comida y quizás un cambio al pasar de las comidas con salsas sabrosas a la carne no hubiera estado de más.

En la carta, aparecen platos específicos del día, pero no informan del precio, un defecto extendido por Extremadura, con la excepción de Hervás, que no nos cansaremos de denunciar. Es una carta en la que lo cubano aparece representado por una serie de términos que se repiten: guajira, criollo, habanera, enchilado, congri… En cuanto al producto que ofrece esa carta, triunfan el aguacate, los tostones rellenos de carne, la yuca, los huevos rotos, el croquetón, la ropa vieja, el secreto o el codillo, siempre con un punto caribeño en la salsa, el guiso o la guarnición.

Pedimos un cestillo de pan capricho habanero, que consiste en un mollete tostado y cortado en tiras en compañía de dos cuencos pequeñitos conteniendo mayonesa y una especie de salmorejo: un entretenimiento divertido como todo en este 'Capricho Habanero' en el que los platos están llenos de colorido y la ceremonia de comer tiene un toque de alegría e informalidad.

Ampliar Pan. ESPERANZA RUBIO

Aunque solo hay un plato específico de arroz (arroz congri a la guajira), la realidad es que tres de los platos que pedimos llevaban arroz. Empezamos con una ensalada de aguacate relleno consistente en un aguacate abierto a la mitad y relleno de arroz largo, zanahoria y atún, con láminas de manzana decorando y dando un toque refrescante, más un mezclum de lechugas con canónigos sin que faltaran los pimientos. Mucha cosa y poca consistencia: juego de texturas, matices, predispone el paladar… Correcta sin más.

Ampliar Ensalada de aguacate. ESPERANZA RUBIO

Seguimos con el arroz congri a la guajira y aquí sube un poco el nivel en un arroz oscuro con fríjoles negros, plátano frito, ajos enteros y unos trozos de tocino sabroso. Un plato muy cubano que se come con gusto.

Ampliar Arroz congri. ESPERANZA RUBIO

Pero seguimos subiendo el nivel con una enchilada de gambones en la que no se escatima el marisco, que liga bien con una salsa especiada con toque picante que ni se nota. No faltan el arroz ni los aguacates y se repite el mezclum de ensaladas que no viene mucho a cuento. Pero quedémonos con lo importante: los gambones están deliciosos y la salsa los realza.

Ampliar Enchilada de gambones. ESPERANZA RUBIO

Acabamos los platos principales con la estrella de la casa: un codillo entero asado despacito, jugoso, blandito, con salsa deliciosa y patatas panaderas en su punto. Se deshace en la boca y te deshaces en alabanzas. Culminamos la comida con unos postres sencillos en lo fundamental y aparatosos en la presentación: que no falten el helado, el chantilly, el sirope ni el barquillo. Pero la esencia, el flan cubano (no entendemos por qué era cubano) y la tarta de queso, estaba rica. Fue divertido.

Codillo y postres. ESPERANZA RUBIO

Capricho Habanero Dirección Calle Marrakech, 9

Localidad Cáceres

Teléfono 603 374 199

Horario Lun: cierra. Mar-Vie: 9-24. Sab: 12-24. Dom: 12-18

Terraza Sí