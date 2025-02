El local donde celebrar la cerveza artesanal

Escarapuche Jueves, 25 de julio 2024, 19:59 Comenta Compartir

En esta crónica hablamos de uno de los templos de la cerveza en Badajoz: La Ballutería. Este singular nombre se debe a que este negocio está ligado a las cervezas artesanas pacenses Ballut. De hecho, el proyecto matriz, que inicia su camino hace más de diez años, es el segundo, mientras que la cervecería abre sus puertas posteriormente, hace unos ocho años. No son pocos para un negocio de restauración, por lo que es indudable el éxito de esta propuesta.

Durante todo este tiempo este local ha pasado por distintas ubicaciones. La actual, en la que ya lleva algo más de dos años, está en la calle Antonio Martínez Virel. Dispone de dos salones, el primero, pensado para un ambiente más informal, es donde se encuentra la barra y tiene, sobre todo, mesas altas. El segundo es el comedor, algo más desangelado que el anterior, que tiene mesas bajas para comer de manera más cómoda y formal. En el exterior se puede disfrutar de una buena terraza.

Como es lógico, a la Ballutería se va a beber cerveza. En la barra tienen ocho grifos en los que se pueden encontrar un buen número de las referencias Ballut. Entre otras, sus cervezas rubias, filtrada y sin filtrar; Terapia, su fantástica IPA; Azarías, una cerveza oscura y con mucha personalidad que homenajea al personaje que inmortalizó Paco Rabal en la inolvidable película, dirigida por Mario Camus, los Santos Inocentes… En los grifos también se pueden encontrar cervezas de otros elaboradores artesanales o colaboraciones de Ballut con otras cerveceras como las extremeñas Belona e Invisible, que dieron lugar a la IPA Metamorphosis. Además, tienen un muy buen número de botellines y latas que permiten conocer con bastante amplitud la actualidad de mundo de las cervezas artesanales.

Para acompañarlas se ofrece una amplia carta, algo ecléctica, que presenta platos informales (nachos, quesadillas, patatas bravas…) y otros más elaborados. Este diseño de carta, y el que en algunos casos puedan pedirse raciones y medias raciones, permite ir a esta cervecería tanto de tapeo como para una comida.

La Ballutería Dirección Calle Antonio Martínez Virel, 8

Localidad Badajoz

Teléfono 627 74 78 98

Horario Lunes y domingo cerrado. Martes: 20.30 a 23.30. Miércoles a sábado: de 12.30 a 16.00 y de 20.30 a 23.30 horas.

Terraza Sí

De entre los platos informales, muy ricos y bien elaborados los falafel, la croqueta originaria de oriente próximo hecha a base de garbanzo (la receta original debe hacerse con garbanzo crudo, ablandado solo por el efecto de la hidratación). Me pareció muy conseguido el aliño, la fritura, y la textura, nada apelmazada. Estaban bien acompañados por una fresca salsa de hierbabuena.

Ampliar Falafel. Escarapuche

Bien frita la «tempura» de bacalao, aunque el pescado estaba algo falto de sabor, quizás por un exceso de desalación. Por otro lado, tengo cierta manía con llamar a las cosas por su nombre. Me refiero a lo de la «tempura». Para que una tempura sea considerada como tal, debe ser muy fina y crujiente, y permitir ver el producto que recubre. Si está bien frita, aporta más textura que sabor a la elaboración (por cierto, esta es una cuestión muy interesante de la cocina japonesa, que da a la textura de los alimentos casi la misma importancia, si no la misma, que al sabor). Creo, por tanto, que en este caso se trata más de una clásica pavía de bacalao, lo cual, por supuesto, es fantástico y no le quita ningún mérito, todo lo contrario, a esta muy correcta elaboración.

Ampliar Pavías o tempura de bacalao. Escarapuche

Por último, sobresaliente las carrilleras guisadas con cerveza de tipo Pale Ale. Jugosísimas, cubiertas de una salsa para mojar pan durante un buen rato y acompañadas de unas ricas patatas fritas.

Ampliar Carrilleras. Escarapuche

Por todo lo dicho, no tengo la más mínima duda de que La Ballutería es un local donde celebrar y disfrutar la cerveza artesanal acompañada por una más que correcta cocina.