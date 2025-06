La Bacana, cocina asturiana en torno al vacuno

ESCARAPUCHE Jueves, 12 de junio 2025, 19:50 Comenta Compartir

La Bacana es un restaurante de orientación asturiana que se encuentra en el barrio de Valdepasillas de Badajoz. Dispone de un muy agradable y amplio salón. Además, se puede disfrutar de una fantástica terraza que mira hacia la famosa glorieta 'Víctimas del Terrorismo' —la conocida popularmente como rotonda de los corazones—.

Este restaurante tiene una larga trayectoria en nuestra ciudad y fue de los primeros, si no el primero, que puso a las carnes de vaca como producto fetiche de su carta. Esto fue mucho antes de que se pusieran de moda por todo el país los restaurantes que sirven cortes de vacuno de todo tipo y con diversas maduraciones. La Bacana parece que no está interesada en jugar en esta liga, ya que en la carta solo dan información genérica sobre sus carnes. Creo, sin embargo, que sería interesante que hiciesen un mayor esfuerzo de comunicación sobre ellas: razas, edad, maduraciones…

Además de la carne de vaca y ternera, también se encuentran en su carta un buen número de entrantes, algunos típicos asturianos, así como otros principales también de esa tierra, como los cachopos o fabada. Sin duda, lo más 'exótico' de su carta son dos tipos de fondue, una sola con queso y otra de solomillo de ternera. La bodega es corta, con alguna referencia que permite el disfrute y con la posibilidad, lógico por lo ya dicho, de poder degustar alguna sidra.

En nuestra comida empezamos con unas anchoas de muy buen porte y fantásticamente sobadas, que estaban acompañadas de una mermelada de tomate, mezcla que funcionaba bien. El pastel de cabracho me pareció notable. Es un plato muy castigado en algunos restaurantes, sobre todo porque no son caseros y su textura es más de una paté que de un pastel. No es el caso con el que sirven en La Bacana: se percibía y saboreaba bien el pescado y la cocción, supongo que al baño maría en horno, le había dado la consistencia que debe tener un pastel, cremoso, pero, a su vez, con cierta consistencia. Eso sí, tendrían que mejorar la calidad de la mayonesa que lo acompaña.

Anchoas, pastel de cabracho y surtido de croquetas. ESCARAPUCHE

Para terminar, comimos un variado de croquetas —jamón, chipirones en su tinta y cabrales—. La mejor, por su textura y sabor, la de jamón. Por otro lado, aunque esperaba un sabor fuerte en las de cabrales, creo que era excesivo y mejorarían con una bechamel algo más cremosa y suave.

Como principales, como no podía ser de otra forma, probamos un chuletón de lomo bajo. Le faltaba cierta jugosidad —hubiésemos preferido uno de lomo alto, pieza más grasa, pero no tenían el día que fuimos—, pero estaba bien atemperado y era sabroso, con un perceptible aroma a humo que lo hacía muy apetecible.

Me convenció bastante menos un insípido Roast Beef de lomo de vaca, aunque mejoraba bastante con el acompañamiento de la salsa gravy —la salsa clásica inglesa que suele acompañar a este plato y que se elabora con el propio jugo del asado— que sirven aparte y, sobre todo, de un suculento puré de patatas que estaba enriquecido con trocitos de bacon ahumado.

En el apartado de postres, correcta la tarta de queso asturiana e incomprensible una tarta tatín con helado de vainilla, que en realidad era un milhojas con manzana caramelizada.

Postres. ESCARAPUCHE

Nos encontramos, en resumen, con un restaurante de piezas bien encajadas donde ofrecen una carta solvente, en general, bien elaborada, y con un servicio correcto y profesional. Si a esto se suma que no cierran ningún día —sé de buena tinta que, en el caos horario de los restaurantes pacenses, La Bacana es una tabla de salvación a la que pueden asirse aquellos que tienen la obligación de comer fuera de casa—, parece que es una muy buena opción a la que acudir para disfrutar de una más que correcta comida.

La Bacana Dirección Av. Sinforiano Madroñero, 9

Localidad Badajoz

Horario Lunes a domingo de 14.00 a 16.00 y de 21.00 a 0.00 h.

Teléfono 640 53 69 28

Terraza Sí