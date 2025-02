Alcalá: el decorado vence a la comida

DON POLEO Jueves, 18 de enero 2024, 19:52 Comenta Compartir

Tenemos restaurante nuevo en Elvas. Se llama 'Alcalá' y abrió el pasado mes de noviembre en un centro comercial situado frente al acueducto de Amoreira, en la carretera que llega desde Badajoz. Lo han abierto dos jóvenes empresarios portugueses, Pedro Couto y Tiago Piçarra, cuenta con una magnífica terraza con vistas al acueducto y forma parte de un complejo hostelero con un local de comida para llevar y menú del día y otro llamado 'Arc!', que sirve pizzas, bocatas y hamburguesas.

Al entrar en Alcalá, impresiona la decoración: gran luminosidad, espejos, dorados, paredes empapeladas con gusto, butaquitas tapizadas, baldosas grandes y originales que parecen oxidadas por los extremos, mesas con una base maciza y poderosa, metopas, fotos, plantas y música agradable de versiones de clásicos tipo 'Let it be'. La cristalería es magnífica, no hay mantel, pero sí platitos para el pan y las servilletas tienen bordado el nombre del restaurante. Este alarde decorativo ha llegado desde Badajoz, del estudio Blue Índico de Rosa Díaz. ¿Estará la comida a la altura de la decoración?

El servicio uniformado es eficaz, aunque algo distante. No hay percheros ni guardan los abrigos, pero enseguida traen una silla para que los dejemos allí. La abundante clientela (era viernes) es portuguesa chic y de Badajoz con cierto status. Ofrecen los entrantes, no los lanzan sobre la mesa. Escogemos pan y aceite alentejano, que sirven con un fondo de vinagre balsámico. El pan, vulgar. El aceite, destrozado por el vinagre. Esperemos que esto no sea una moda que amenaza. Por ahora va ganando la decoración por goleada.

Detalles. E. RUBIO

La carta de vinos: 40 referencias, 27 son del Alentejo y el resto, Douro, un blanco de Setúbal y el imprescindible Mateus para los españoles. En opciones por copas, pobreza: dos tintos y dos blancos. La cortesía: un paté de atún sabroso y decente.

Ampliar Aperitivo. E. RUBIO

Pan con aceite, vajilla y vino. E. RUBIO

En la carta de platos: almejas, ceviche, gambas, embutidos, carpaccio, revuelto, tempura y ensalada en los entrantes. Arroz de bogavante, bacalao dorado, merluza, langostino tigre, bifes, carrilleras, paletilla, chuletón, un risotto y una pasta en los principales. Aparte, las guarniciones: patatas en diversos preparados, arroz, ensalada… En los postres, pavlova, milhojas, tarta de limón, mousse, sericaia con ameixas de Elvas, sopa dourada… Como ven, se trata de un restaurante «moderno», gastronómico, muy español hasta que llegas a los postres, más apegados a la tradición alentejana. Acostumbrados a una carne o un bacalao con tres guarniciones, se hace raro tener que pedirlas y pagarlas aparte.

Ampliar Tempura. E. RUBIO

Empezamos con una tempura del mar: tres langostinos y tres bocados de corvina rebozados con una mayonesa de ajo acompañando. El producto, fresco y escogido; la tempura, magnífica, en su punto y la mayonesa, suave y realzando, no arruinando. Pedimos un bacalao dorado Alcalá, que es un bacalao dorado de toda la vida, eso sí, no escatiman en pescado y se presenta moldeado y atrayente, pero no dice nada, le falta sabor, personalidad y nos deja indiferentes. La ración de tempura era exigua, la de bacalao es correcta, pero no esperen en ningún momento esa experiencia tan alentejana de comer tres con una ración. Eso se está acabando en la Raya, hay que ir a pueblos menos españolizados del interior.

Ampliar Bacalao dorado Alcalá. E. RUBIO

¿Cómo será ese arroz con almejas al bulhão pato, corvina y mantequilla blanc de champagne que pasa por ser el plato estrella de la casa? Su aspecto es medicinal: blanco y verde cilantro, con un triste filete de corvina encima y, repetimos, olvídense de los arroces de marisco pantagruélicos. Probamos y sonreímos satisfechos: la apariencia engaña, es un buen arroz, delicioso, delicado, con sutil sabor yodado, las almejas perfumando y la corvina, que no deja de parecer un pegote, fresquísima y sabrosa. Es un arroz que eleva el nivel de la comida, aunque sigue ganando la decoración.

Ampliar Arroz de corvina. E. RUBIO

De postre, una copa de mousse de chocolate con avellanas caramelizadas y flor de sal. Atrayente contraste de texturas y sabores, alto nivel culinario, dulzura en su punto y, con un café de verdad, acaba la experiencia. ¿El resultado? La comida casi empata con el decorado en el último minuto.

Ampliar Mousse de chocolate. E. RUBIO

Alcalá Restaurant & Sky Lounge Dirección Av. de Badajoz 21

Localidad Elvas

Horario Dom-Jue: 12:00-24:00. Vie-Sab: 12:00-2.00

Teléfono 00351 922297753

Terraza Sí