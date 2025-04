Dónde comer bien esta feria de San Juan

A. Baranda Viernes, 14 de junio 2024, 19:54 | Actualizado 21:10h. Comenta Compartir

La Feria de San Juan de Badajoz 2024 promete ser, una vez más, el epicentro de la diversión y del buen ambiente en la ciudad. Durante estos días, el casco antiguo se llena de vida con sus calles repletas de gente deseosa de celebrar, de alzar su cerveza helada y, por supuesto, de reunirse en torno a una buena mesa para calentar los motores antes de desplazarse hasta el recinto ferial y bailar hasta que el cuerpo aguante.

Los locales de hostelería del centro ofrecen platos clásicos que nunca fallan: desde la ensaladilla, pasando por las frituras doradas y crujientes, hasta las gambas frescas. Aunque en años anteriores los menús de feria eran una opción popular, este año los hosteleros han decidido también apostar por sugerencias y fueras de carta con un toque festivo. Es el ejemplo de Luzía, que afronta su primera feria en el barrio alto con su carta veraniega y algunos platos especiales como su ya buque insignia, el 'Juanito'. Aprovechando que estos días es su santo, lo han bautizado como 'Sanjuanito' y lo han rellenado de un guiso de rabo de toro. Más pacense, imposible. También ofrecen gambones a la sal y cazón en adobo, además de algunas piezas de carne, como entrecot.

Uno de los establecimientos más emblemáticos en la feria de día es Carmen Gastrobar Ginclub. «Reducimos un poco la carta porque son días de mucho jaleo», detalla su gerente Laura García. Aun así, ofrece más de 20 propuestas diferentes y apetecibles, como unos calamares XXL, su bacalao gratinado con alioli, el estupendo 'Cachopork' (cachopo de cerdo), además de otros clásicos como boquerones fritos o zamburiñas a la plancha, todo sin gluten. Además, esta feria están de estreno con el costillar de cerdo deshuesado con miel de caña de Frigiliana, un bocado repleto de sabores que se deshace en la boca.

Otra persona que a la que no le gusta lo preestablecido es Julián Monge, propietario de El Silencio. «Es difícil poner a toda la gente de acuerdo, siempre hay alguien a quien no le gusta algo del menú. Además, hoy en día casi en todos los grupos hay un intolerante, un vegetariano...», indica. Por eso propone algunos platillos individuales, además de sus ya habituales para compartir (quesos extremeños, patés ibéricos, guacamole casero, etcétera). Destacan sus cucuruchos de San Juan rellenos de ensaladilla, su pincho de tortilla con gazpacho y sus pinchitos de pollo con aires de Campomaior. Y aunque la comida es importante, estos días festivos ganan la partida la alegría y las risas. Esto, en El Silencio está garantizado.

Menús cerrados

Si eres una persona indecisa, que no se complica la vida, a la que todo le parece bien o que se deja llevar... los menús de grupo son para ti. Pan Frito Restobar ha elaborado un menú a su estilo: con productos de la tierra y un toque de fusión, con algunos de sus bocados más representativos, como los suculentos takoyakis. No faltan los ibéricos y la ensaladilla de camarones en los entrantes para compartir entre dos. Después, poca broma con la comida y cada uno a su plato para que no haya roces. Alba Sánchez ha elaborado dos menús diferentes: bacalao en tempura con mayonesa de ajo asado y verduritas de primero y risotto de shiitake, tomate en texturas y parmesano. En la segunda opción: tartar de atún, ajo blanco, brotes y almendra frita; y arroz meloso de carrilleras al Oporto y setas trufadas. El postre es un cremoso de chocolate, crumble y helado que te dejará con el mejor sabor de boca posible.

También es la primera feria que se vivirá en Las 3 Campanas. Para ello, han creado varias propuestas. En primer lugar, una con diversas tapas para compartir: (gazpacho de cereza, brocheta de pluma ibérica, tartaletas de foie y manzana, jamón de bellota...); otra en la que, además de lo anterior, se puede degustar un taco de bacalao en costra de muselina de ajos confitados o solomillo de cerdo relleno de fricase de boletus.Su propuesta más top incluye un sorbete de lima limón al Moët & Chandon y un brindis especial en su terraza mientras brillan los fuegos artificiales de la noche de San Juan.

Hay feria más allá del barrio

Para los que prefieren escapar del bullicio pero no quieren dejar de disfrutar de la buena gastronomía, también hay restaurantes pacenses de otras barriadas que celebran la feria de la ciudad. Uno de ellos es La Bistrológica. Su chef, Antonio Caro ha pensado dos menús para sibaritas. En el primero, el menú 'Bistro' se dispone en el centro una roca volcánica de choco, una ensalada de jamón ibérico y queso curado en vinagreta de tomate, croquetas de lava ibérica y una ensaladilla rusa con bonito en escabeche y caviar de gildas. Como plato individual, lubina a la bilbaína o solomillo ibérico con salsa de boletus. El postre es su deliciosa tarta de queso con sorbete de fresas.

Por otro lado, está el menú 'Lógica', que cuenta con un surtido de ibéricos y queso, gambitas, croquetas y pescaíto en adobo con alioli oriental. Como plato principal, salmorejo con anchoa, cherry y aceite de albahaca o secreto a baja temperatura glaseado con puré de patatas. Para culminar, su torrija caramelizada con helado de café portugués es imprescindible.

No puede faltar un poco de cachondeo estos días y uno de los restaurantes que más se atreve a desafiar las normas y el protocolo es Picón. Para la feria ofertan varios menús, entre los que llama la atención su tortilla 'potencialmente peligrosa'. Lleva patata, payoyo y patatera, por eso el chiste de las tres P. Es tan fluida que podría comerse con cuchara. Siguiendo con los nombres con controversia, también ofrecen un shawarma de ropa vieja, que es un suculento bocado parecido a un kebab, al que han denominado «bragas limpias» o 'The Clean Panties'. Para acabar de morirse, es recomendable probar su atún rojo al ajillo con foie a la brasa, su ceviche de dorada o su pollo 'Cancaneo' con basmati y frijoles negros. ¡Buen provecho!