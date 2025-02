Así llegan los partidos al 19-J

COLPISA Domingo, 19 de junio 2022, 00:21 Comenta Compartir

El millón de sufragios como barrera psicológica

«Probablemente, Juan es mejor candidato de lo que ha demostrado en esta campaña», esgrimen desde la dirección federal del PSOE. El exalcalde de Sevilla fue designado secretario general de los socialistas andaluces en noviembre, cinco meses después de ganar las primarias a Susana Díaz con el aval de Pedro Sánchez. En Ferraz siempre dieron por sentado que no podría vencer en estas elecciones a Juanma Moreno, pero confiaban en que su liderazgo, de ritmo lento, sirviera para que el PSOE-A empezara a rearmarse después de haber registrado en diciembre de 2018 el peor resultado de su historia en unas autonómicas: poco más de un millón de votos, el 27,9% del total y 33 escaños; un victoria insuficiente para gobernar. Hoy, igualar esa marca sería un éxito. La idea de que iba a ser posible sumar el medio millón de votos de diferencia que Sánchez sacó a Díaz en abril de 2019 se ha convertido en una quimera. Espadas está lastrado por un grado de conocimiento inusualmente bajo para un candidato socialista y la campaña ha tenido un efecto limitado a la hora de revertir la situación.

El desafío de rebañar el voto útil para superar los 50 escaños

Hay encuestas que situaban la noche del viernes, en pleno cierre de campaña, a la candidatura de Juanma Moreno por encima ya de los 50 escaños. Pero los populares no se permiten que el optimismo que dejan traslucir sus expectativas ante este 19-J se desborden en satisfacción anticipada. Ocho provincias en juego son muchas y los cálculos, dada la notable fragmentación partidaria, pueden desbaratarse con que la participación y las intenciones de voto basculen unas décimas. Es lo que recuerdan en Génova para preservar la cautela, aunque las prospecciones electorales que manejan en el cuartel general de los populares apuntan a una conjunción mágica para ellos: además de vencer, se van por encima de esos anhelados 50 parlamentarios –a cinco de la mayoría absoluta– si el PSOE cae por debajo de los 30. El PP cree que la campaña ha jugado a su favor no solo porque ha afianzado la convicción de que «no hay alternativa» a que gobierne Moreno. También porque ha arrastrado hacia el partido mucho voto útil moderado, a derecha y a izquierda, para refrenar la influencia de Vox.

La agónica lucha para no borrarse, también, del mapa andaluz

No cunden los precedentes de partidos que transiten casi de la noche a la mañana de desempeñar la vicepresidencia de un gobierno por el peso de sus votos a quedarse con cero escaños en su casilla electoral. Pero eso es exactamente lo que le ocurrió a Ciudadanos en la Asamblea de Madrid hace 13 meses y lo que a punto estuvo de consumarse en Castilla y León, donde Francisco Igea retuvo por los pelos su escaño de los 12 que atesoraban los naranjas. Este es el escenario de acelerada descomposición de Cs en el que libra su particular batalla este domingo la candidatura de Juan Marín, que parte con 21 poderosos asientos en el Parlamento andaluz y puede acabar orillado en la irrelevancia más absoluta. La pelea entre quedarse en 'la nada' y conquistar 'un algo' dista de ser baladí, y no solo porque lo primero añadiría un nudo más a la soga que va ahogado al partido de Inés Arrimadas. Si el PP no ha conseguido barrer del todo a los liberales en su OPAelectoral, que estos conserven un hálito en forma de escaños, por mínimos que sean, puede aliviar a Moreno en su pulso por no depender de Vox.

De la euforia inicial a la «mano tendida» hacia Moreno

Para Vox, Andalucía es el origen de todo lo que ha venido después. Los de Santiago Abascal obtuvieron por primera vez en su historia representación institucional gracias a los 12 diputados cosechados en las autonómicas andaluzas de 2018. En esta ocasión, buscan redoblar su apuesta llevando de cabeza de cartel a uno de sus primeros espadas a nivel nacional: Macarena Olona. Pero la extrema derecha ha pasado de la euforia inicial a un giro en la estrategia después de que las encuestas la sitúe en una horquilla de entre el 13,6 y el 15,8 % de los apoyos. Ahora mira al Palacio de San Telmo con la intención de ligar su destino al del PP y aupar a Olona como vicepresidenta, como ya ocurrió en las autonómicas castellanoleonesas del pasado febrero con Juan García-Gallardo. La candidata ha avisado en repetidas ocasiones a Juanma Moreno de que su apoyo no saldrá gratis y de que se cobrará «consejeros» a cambio. Abascal y Olona se encomiendan a una sorpresa como la que sacudió el tablero hace cuatro años, cuando nadie auguraba su fuerte irrupción en el Parlamento andaluz.

La opción andalucista que busca desligarse de Madrid

La relación de Teresa Rodríguez con Podemos acabó de forma abrupta cuando ella y otros ocho compañeros afines fueron expulsados del grupo parlamentario que encabezaba en la Cámara andaluza. Se enteró por la prensa, cuando estaba de baja por maternidad, y las heridas aún siguen abiertas. Este domingo vuelve a la carga, separada de los morados, con una opción de izquierdas que recupera las consignas andalucistas y que enarbola el «no depender de las decisiones que se toman en Madrid». En su programa pretende que «las andaluzas y andaluces vuelvan a tomar las riendas de sus vidas». Un proyecto que se materializa en propuestas para «una nueva economía para la Andalucía que viene» basada en valores feministas y ecologistas. En 2018, Rodríguez lideró la candidatura conjunta y obtuvo 17 parlamentarios, pero en esta ocasión hay menos optimismo. Todas las encuestas le asignan escaños, aunque ningún sondeo vaticina que la suma de ambas formaciones a la izquierda del PSOE se acerque a la cifra alcanzada en los anteriores comicios.

El regreso de los errejonistas para revertir la sangría electoral

Superado el trauma inicial que supuso la exclusión de Podemos por enviar fuera de plazo su registro en la coalición Por Andalucía, los morados volverán unir fuerzas este domingo junto a Izquierda Unida, Alianza Verde y Más País, la escisión encabezada por Íñigo Errejón a nivel nacional tras la ruptura del partido en el turbulento congreso de Vistalegre II de 2017. La alianza supondrá también el bautismo de fuego para el «frente amplio» que prepara la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que a diferencia de la campaña castellanoleonesa en febrero, esta vez si se ha implicado de lleno en los actos de la formación, incluso reproduciendo, seis meses después, una foto común con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Los objetivos principales de la candidata, Inma Nieto (IU), pasan este domingo por superar la división con Adelante Andalucía, que partirá en dos el apoyo de un electorado de izquierdas similar, y cambiar la tendencia que viene castigando a las confluencias desde 2016 en forma de sangría de votos en las urnas. El último CISle otorga el respaldo del 5,9% de los electores.