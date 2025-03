Los salarios vuelven a protagonizar un primero de mayo en clave electoral

Lucía Palacios Madrid Lunes, 1 de mayo 2023, 00:53 | Actualizado 01:01h. Comenta Compartir

Un año más los trabajadores volverán a manifestarse este 1 de mayo para reivindicar sus derechos en un ambiente ya claramente electoral. Y, de nuevo, los salarios serán los grandes protagonistas y la CEOE, la diana a la que se lanzarán la mayoría de los dardos en cada una de las más de setenta manifestaciones que recorrerán España bajo el lema 'Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios'. Porque es el tercer año consecutivo en el que no hay un acuerdo salarial (AENC) entre los sindicatos y las patronales que sirva de guía para los millones de trabajadores que se rigen por un convenio colectivo.

La escalada de la inflación, ese indeseado invitado que se ha presentado en los hogares de los españoles sin que nadie lo llamara, dificulta un pacto. Los sindicatos darán un paso adelante a partir de ahora e intensificarán las movilizaciones para tratar de atraer a la patronal a un acuerdo. Y amenazan con que no saben cómo terminarán.

Los líderes de los dos principales sindicatos del país, UGT y CCOO, hacen balance de esta legislatura. Mismas preguntas y respuestas parecidas, lo que evidencia que su simbiosis es casi perfecta.

–Los salarios vuelven a ser el principal caballo de batalla de este primero de mayo. ¿No es un 'deja vu'?

Unai Sordo: Sí puede sonar un poco a repetición del discurso pero es que el problema sigue siendo el mismo: una inflación muy por encima de la subida salarial media. Por tanto, la mejora de los salarios para el conjunto de los convenios colectivos que tenemos que negociar en 2023 tiene que ser claramente la prioridad sindical.

Pepe Álvarez: Ha habido un debilitamiento de los sindicatos durante la crisis económica de una cierta magnitud, pero lo que es evidente es que donde hay sindicatos hay aumento de salarios. En todo caso, no hay ninguna duda de que la economía española tiene una asignatura pendiente que son los salarios.

–De igual manera, se vuelve a amenazar a la CEOE con que si no hay acuerdo se intensificará el conflicto. ¿No suena un poco a 'que viene el lobo'?

U. S.: Si no hay un acuerdo general que facilite la negociación en los sectores más debilitados, más precarizados, tendremos que dar un salto adelante. Ya no que cada sector lleve su dinámica, sino ligar todos esos convenios e impulsar una movilización de carácter más general. Y ya le hemos dicho a la CEOE: estas movilizaciones, si calan, se sabe por dónde se entra en la habitación pero no por dónde se sale. Ellos sabrán a dónde quieren llegar.

«Claro que quedan retos pendientes, pero no es fácil que se hagan esta legislatura»

P. A.: Las organizaciones sindicales hemos recuperado las movilizaciones donde tenemos fuerza y presencia sindical y ahora, a partir del primero de mayo, si no media acuerdo con la CEOE, lo que vamos a hacer es dar un paso más: hacer coincidir las movilizaciones, para que se pueda ayudar a esos sectores que están menos sindicalizados a que puedan ir a un proceso de huelga con garantías de éxito. Y para eso nosotros sabemos que hay un elemento fundamental que son los piquetes.

–Del 0 al 10, ¿qué grado de confianza tienen en alcanzar un acuerdo con la CEOE?

U. S.: El tema está complicado pero sí entiendo que va a haber una oportunidad para la negociación. Porque algunas organizaciones empresariales sectoriales no ven el panorama de una posible movilización con demasiada tranquilidad. Hay una parte de la patronal que simplemente está esperando al cambio de ciclo político, pero hay otra parte, bastante más inteligente, que es consciente de que 2023 y 2024 van a ser muy estratégicos en el despliegue de fondos europeos y en el despliegue de importantísimas decisiones de inversión. Y esa parte contempla el escenario con cierta inquietud.

P. A.: No es fácil con la CEOE poder determinar qué posibilidades hay de acuerdo; hay días que parece que sí y hay días que parece que no. Pero hay que dar cierto margen de confianza, aunque sean unos pocos días. Porque hay una parte muy importante del empresariado en España que quiere ese acuerdo, que tiene grandísimas ventajas para el país.

Otra amenaza es que si no hay acuerdo de negociación colectiva (AENC), se enterrará para siempre. ¿Significa esto que ya nunca más podrá retomarse?

U. S.: Eso es. Hay que lanzar también ese órdago. Es otra cosa de las que no les hace gracia a una parte del empresariado para afrontar todos estos cambios y transiciones. Desde CC OO, y lo hemos hablado con UGT, lo que no vamos a hacer es que el AENC permanezca inhábil en momentos en los que hace falta recuperar salarios y luego lo recuperemos cuando llega el momento de devaluar salarios o de dificultades macroeconómicas. CEOE puede tener claro que si no damos salida a este AENC, entierran la herramienta.

«Ningún Gobierno ha hecho tanto como este en tan poco tiempo»

P. A.: No, quiere decir sencillamente que lo enterramos. El nunca más para mí no existe. Ahora, no dejamos abiertas las expectativas en el año 23. Y es posible que lo enterremos definitivamente, todo depende de cómo nos vaya. Y por supuesto no vamos a cerrar la negociación con la CEOE en el resto de los ámbitos. No es una patada a la puerta, es un cierre a la puerta. Nadie tiene ganas de embarcarse en movilizaciones, nosotros tampoco, pero nos empujan a ir a movilizaciones.

–Han conseguido la mayor parte de sus reivindicaciones, pero entiendo que quedarán retos pendientes también.

U. S.: Claro que quedan retos pendientes, porque seguimos teniendo muchos déficits en el modelo de contratación en España, sigue habiendo un recurso excesivo al despido, la ley rider afecta solo a los riders… Se requiere de una revisión en profundidad del Estatuto de los Trabajadores. Pero no es fácil pensar que se vaya a hacer en lo que queda de legislatura.

P. A.: Quedan muchísimos. Pero soy consciente de que en esta legislatura no va a ser posible llegar a muchos más acuerdos.

–¿Descarta que en esta legislatura se reforme el coste del despido?

U. S.: El despido en España se tiene que abordar porque tenemos una fórmula muy abusiva de ejercicio del despido y muy barata.

P. A.: No sé si el Gobierno va a tener tiempo para legislar o no, pero una mayor indemnización para el despido improcedente, independientemente de que el Gobierno legisle o no, los jueces lo van a tener que aplicar.

-Hay quien les acusa de no movilizarse por haber un Gobierno de izquierdas. ¿Es el Gobierno que más les ha dado?

U. S.: Es el Gobierno que ha desplegado un programa y unos acuerdos de diálogo social más ambiciosos en una secuencia de crisis que eran inéditas. Es el Gobierno que ha encontrado un cambio de enfoque en las crisis en el marco de la Unión Europea y, desde ese punto de vista, creo que sí estamos en los tres años con mayor recuperación y mejora de los derechos laborales regulados sin ningún género de dudas.

P. A.: Contra este Gobierno también nos hemos movilizado durante la pandemia. No nos han regalado lo que hoy tenemos. Lo hemos sudado. Pero creo que no hay ningún Gobierno en la historia de España que en tan poco tiempo haya hecho tanto como este.

–Entiendo entonces que le gustaría que repitiera este Gobierno de coalición.

U. S.: En España ahora mismo si una alternativa al Gobierno de coalición es un Gobierno en el que la extrema derecha juegue un papel relevante –y cuando digo extrema derecha hablo de Vox, pero hablo de Díaz Ayuso y del PP de Madrid; hoy en día son indistinguibles–, es una pulsión atrasista lo que amenaza España. Estamos hablando de una pugna entre progreso y atraso.

P. A.: Lo que me gustaría es vivir en un país en el que que la concertación no se juegue cuando se vota en las elecciones. Vivir en un país como Alemania, donde los ciudadanos, cuando van a votar, no se juegan su estado de bienestar, se juegan partes pequeñitas, porque nadie hace una enmienda a la totalidad.

–¿Qué argumentos le daría a un ciudadano para que se afilie a UGT y no a CC OO? Porque en muchos casos se os confunde.

U. S.: Soy consciente de que la unidad sindical es un gran valor para los trabajadores españoles. Y que igual es mejor que no se perciban demasiado las diferencias en la medida en que eso sitúa una posición de debilidad en la negociación colectiva o en cualquier ámbito. Sobre todo les digo: afíliense, estén organizados, en este sindicato o en otro, es determinante. Y dicho esto, de largo la organización más solvente en España es CC OO.

P. A.: Soy plenamente consciente de que los ciudadanos en general nos ven bastante iguales. Tanto es así, que en la calle, cuando me saludan, me dicen «el de CC OO». Pero es una realidad que tocarla en estos momentos no nos ayudaría a avanzar, a crecer. Los procesos de fusión de organizaciones sindicales siempre los hay que hacer para sumar. Yo soy de los que cree que eso sería muy bueno para los trabajadores de mi país. Nos fortalecería al movimiento sindical, pero tienen que estar las dos organizaciones a punto y ser un proceso que caiga de manera natural.

