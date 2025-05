El mercado confía en la opa de BBVA pese al enredo por la consulta pública

Clara Alba Domingo, 11 de mayo 2025, 00:09 Comenta Compartir

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en su recta final con más incertidumbre si cabe que al inicio del proceso, hace ahora justo un año. El visto bueno de Competencia el pasado 30 de abril provocó que el mercado valorase una mayor probabilidad de éxito de la operación, algo que se vio reflejado los días posteriores en la cotización de las dos entidades, con subidas más notables en Bolsa para BBVA, que se revalorizó casi un 4% en las tres sesiones posteriores a la decisión.

Esa evolución hizo que la prima que el banco vasco ofrece por la vallesana se acercase de nuevo al equilibrio. Aún estaba en negativo, pero en el entorno del -2%, frente al -7% que marcaba antes de la decisión de la CNMC. «Ahora hay una mayor probabilidad de que BBVA adquiera Banco Sabadell, puesto que la autorización de Competencia allana el camino para la opa que se lanzará al término del segundo trimestre de 2025 o principios del tercero, una vez el Gobierno español comunique su posición, que puede incluir condiciones», apuntaba esta semana la agencia de rating Fitch.

Esa prima, sin embargo, ha vuelto a ejercer mayor presión para el comprador en los últimos días de la semana, tras la insólita consulta pública lanzada por el Gobierno para decidir si finalmente eleva el dictamen de Competencia al Consejo de Ministros, con la posibilidad de introducir nuevas condiciones.

El proceso ha añadido incertidumbre en torno a la evolución de la opa y, sobre todo, al momento en el que se iniciará el periodo de aceptación. Pero el sentimiento generalizado es que la opa saldrá adelante, aunque con el riesgo de un veto a la fusión.

Cabe recordar que BBVA ofrece un canje de una acción por 5,3456 títulos del Sabadell, más un pago en efectivo de 0,70 euros. A los precios actuales, esa oferta valora al banco presidido por Josep Oliu en unos 2,52 euros por acción, lo que implica que, hoy por hoy, es un 4%_inferior a lo que valen en Bolsa las acciones del Sabadell (2,63 euros al cierre del viernes). Hay que tener en cuenta, eso sí, que la prima es del 30% sobre el precio de la vallesana antes del 29 de abril, cuando comenzó a cotizarse el acercamiento de BBVA.

BBVA generó 21 puntos básicos de capital solo durante el primer trimestre del año

En todo caso, esa correlación de las acciones con prima negativa es mejor que la que existía antes del visto bueno de Competencia. «Pensamos que el mercado ahora ve más probabilidad de que la opa salga adelante», insiste Javier Cabrera, analista de XTB. Pero, cuidado: «Lo más importante, si no hay oposición del Gobierno, es la aceptación de la oferta por parte de los accionistas del Sabadell», añade Rafael Alonso, analista de banca en el departamento de análisis de Bankinter.

¿Y eso de qué va a depender? De dos factores principalmente. El primero, que esas condiciones que pueda imponer el Ejecutivo no compliquen el escenario de sinergias planteado por BBVA. En su oferta inicial, el banco estimó un ahorro 850 millones de euros si finalmente se produce la fusión, de los que 300 millones corresponderían a ajustes de personal. «Si el Ejecutivo intenta negociar, por ejemplo, proponiendo que no se cierren oficinas o que no se produzcan despidos, esos factores pueden afectar a la estimación de BBVA. Pero entendemos que el banco lo asumiría para no echar a perder una operación que ya lleva un año sobre la mesa», apunta un alto directivo del sector.

El segundo factor se refiere a los rumores que prevén una posible mejora de la oferta, que desde hace meses asoman en el mercado. BBVA sigue rechazando con firmeza esa posibilidad. «No tenemos ni la intención ni la necesidad de hacerlo», sentenciaba hace unos días Onur Genç, consejero delegado de la entidad. Sin embargo, algunos analistas creen que así ocurrirá en la recta final del periodo de aceptación. Se basan en la capacidad del banco para hacerlo, sobre todo tras la fuerte generación de capital, de 21 puntos básicos, registrada el primer trimestre.

Final incierto

«Con la aprobación de la CNMC se ha avanzado hacia el final del proceso, pero la incertidumbre se mantiene sobre el resultado del periodo de aceptación, con una ecuación de canje que no ofrece prima y la estructura accionarial de Sabadell, con un elevado porcentaje de minoristas que no cuentan con incentivos suficientes, por lo que una mejora de la oferta sería clave para que la operación salga adelante», indica Nuria Álvarez, analista de Renta 4 Banco.

Los expertos de XTB sí consideran que los accionistas de la vallesana sí aceptarán la oferta, «liderados por los institucionales, que poseen el 46% del capital del banco y que en ocasiones son inversores pasivos», señalan.

La otra opción sobre la mesa –y que nunca ha sido descartada por el propio BBVA– es la de la opa sin fusión. «BBVA podría estar dispuesto a hacer ciertas concesiones para ganarse el favor del Gobierno, como mantener Sabadell como una filial y la sede en Cataluña», apunta Álvarez. Este movimiento, de nuevo, dependerá de las sinergias que se consigan sin una integración completa y que BBVA tendría que detallar en el folleto de la operación, antes de su aprobación en la CNMV.

