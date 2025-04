El prodigioso salto de Carlos Alcaraz

Francisco J. Moya Jueves, 17 de noviembre 2022, 09:30 Comenta Compartir

Cuando hace doce meses a Carlos Alcaraz (El Palmar, 19 años) le preguntaban sobre su objetivo para este 2022, siempre respondía que se conformaba con meterse entre los quince primeros del Grand Slam y que veía «lejos» la posibilidad de disputar la Copa de Maestros. Entonces era el 32º del circuito y su gran eclosión estaba por llegar. Se veía venir y, de hecho, ya había avisado al mundo con su buen papel en un US Open en el que llegó a cuartos de final, cayendo eliminado (y lesionado) contra el canadiense Felix Auger-Aliassime. Pero ni él ni nadie de su equipo confiaban en un salto tan prodigioso como el que ha dado esta temporada: del 32 al 1. Lo nunca visto.

Si nadie lo había hecho antes es que no debe ser fácil. Para darnos cuenta de la dimensión de lo conseguido por Alcaraz, quien se ha convertido en el tenista que más posiciones ha escalado en un solo año para terminar en lo más alto en toda la historia de este deporte, basta con recordar que lo conseguido por Novak Djokovic en 2018 ya fue considerado como una hazaña. Hasta ahora, el serbio era quien había mejorado más posiciones hasta terminar como número 1, partiendo del puesto 12 en esa campaña de 2018. Alcaraz, como con tantas otras marcas, ha destrozado ese récord del jugador de Belgrado.

En 2003, el estadounidense Andy Roddick partió desde el décimo puesto y acabó el primero. Desde entonces no había terminado el año en lo más alto del circuito un jugador que no fuera Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic. 19 años después, Carlos Alcaraz ha roto con esa impresionante hegemonía del 'Big Three', nunca vista anteriormente en el tenis. En 2017, Rafa Nadal comenzó el curso en el noveno puesto y lo acabó el primero, tras ganar Roland Garros y el US Open y llegar a la final en el Open de Australia.

«Yo he ganado dos Grand Slams, pero solo acabé 9 o 10 torneos en buenas condiciones. Carlos se lo merece», afirma Nadal

También ha ganado dos 'Majors' el balear en este 2022 y, sin embargo, no le ha servido para terminar la temporada como número 1. «Ganar dos Grand Slams no fue suficiente No sé cuántos torneos he jugado, 10, 11, quizás 12. Acabé 9 o 10 en buenas condiciones. Es difícil compararte y luchar contra los más jóvenes, que son muy buenos y que al mismo tiempo son capaces de jugar todos los torneos que quieran. Ellos están en la situación en la que yo estaba hace 15 años. Estoy feliz por Carlos [Alcaraz], es un gran éxito para él y grandes noticias para nuestro deporte en España. Se lo merece tras un gran año», comentó Nadal tras despedirse de sus opciones de adelantar al murciano. Hoy se enfrenta a Casper Ruud (14.00 horas), ya sin nada en juego en la Copa de Maestros.

Roddick, rendido

Mientras, el último hombre en acabar un año en lo más alto que no es miembro del 'Big Three', el norteamericano Andy Roddick, celebró el éxito de Carlos Alcaraz y se congratuló de que ya tiene un 'sucesor'.«Se ha necesitado un talento mundial como Carlos Alcaraz, que ya es un jugador completo a los 19 años, para poner fin a este dominio del 'Big Three'. Qué talento tiene Alcaraz. Ese chico es buenísimo», aseguró Roddick en una entrevista concedida a 'The Tennis Channel'.

Además, Novak Djokovic, quien apunta a gran rival de Alcaraz en 2023 en la pelea por el número 1, tampoco puso reparos al éxito del jugador de El Palmar. «Él se lo merece. No hay duda de eso. No quiero entrar en la discusión de si yo jugué menos o más. Es lo que es. La realidad es que Carlos [Alcaraz] es el número uno y es un gran representante para el tenis», reconoció el serbio ayer, tras ganar con comodidad a Rublev (6-4 y 6-1) y meterse en las semifinales de las ATP Finals.

Por la noche, antes del duelo entre Medveded y Tsitsipas, la ATP organizó un sencillo homenaje a Alcaraz en el Pala Alpitour de Turín. Se le rindió tributo por acabar 2022 en lo más alto y convertirse en el número 1 más joven de todos los tiempos. Alcaraz sigue recuperándose de su lesión abdominal y comenzará a entrenarse en dos semanas. Ayer se confirmó que viajará el 8 de enero a Australia y solo jugará la exhibición de Kooyong antes del Open de Australia. No disputará ningún torneo preparatorio antes de la gran cita de Melbourne, que arrancará el 16 de enero y en la que esta vez sí estará Djokovic.

«Es un sueño»

Carlitos alteró ayer su rutina habitual y, tras someterse a su sesión de recuperación con Juanjo Moreno y Alberto Lledó, cogió un vuelo hacia Turín, donde recibió la copa que le acredita como número 1 del mundo. «Este trofeo significa mucho para mí. Es ser parte de la historia, es un logro increíble para mí», confesó ante el público transalpino en un discurso en inglés que terminó en italiano. «Me gustaría dar las gracias a todo el mundo por ayudarme a cumplir mi sueño: a mi familia, a mi equipo, a toda la gente de Murcia... Aunque Rafa [Nadal] me hubiera quitado el número aquí, estaría igual de contento», comentó el de El Palmar.

