El rey y el príncipe del ajedrez extremeño

Puede dormir tranquilo. El día que Manuel Pérez Candelario quiera abdicar del trono tiene asegurada su sucesión. El rey del ajedrez extremeño, perteneciente a la nobleza ajedrecística nacional, ya cuenta con un digno heredero que va camino de seguirle en su exitosa senda. Incluso con mayor precocidad, como recalca el padre, ya que ahora los niños se inician antes en el popular tablero a cuadros. De momento, Hugo Pérez Solanas ya es subcampeón de España sub 7, que se extiende al puesto 12 en sub 8, un triunfo que le llega nada más iniciar su etapa competitiva.

Padre e hijo acudieron como representantes del emeritense Club Magic Extremadura a Salobreña (Granada), donde participaron del 29 de junio al 3 de julio unos 100 jóvenes de todos los rincones del país. Granada fue conquistada por el andaluz Pablo Guirado Lara, que tiene siete años. Hugo todavía no ha cumplido los 7, lo hará en noviembre, y como cuenta su padre y maestro a esas edades uno o dos años se notan mucho en lo referente al aprendizaje. De eso sabe mucho Pérez Candelario, natural de Zafra, que además de progenitor de la criatura se presentaba allí como delegado federativo, toda una experiencia como refleja, ya que es también director de la escuela de formación del Magic.

«Estamos muy contentos con el resultado, y más siendo su primera vez», comenta Manuel desde un camping apartado de la civilización en Cazalla de la Sierra, donde la familia disfruta de unos días de vacaciones justo al regreso del torneo. Hugo obtuvo 6,5 puntos sobre 9 posibles y ganó seis partidas, empató una y perdió dos, algo que al parecer le gusta muy poco.

El digno sucesor comenzó a mover fichas con apenas tres años. Mejoró bastante pues la dedicación aumentó debido a la pandemia. Aquello de estar encerrados significó dedicarle más tiempo y de ahí surgió una verdadera pasión, como en su día ocurrió con Pérez senior, quien argumenta que fue «una herramienta educativa y además una válvula de escape».

Olímpico con España, capitán del Magic, uno de los mejores clubes nacionales –cuarto en el Campeonato de España de 2021–, Gran Maestro, profesor y director de la academia del Magic, el ajedrez es el epicentro de la vida del padre y eso repercutió en el hijo. Manuel da clases, muchas de ellas online desde casa, y el pequeño lo ha mamado casi desde que tiene consciencia. Pero la influencia no pertenece en exclusiva al padre. Es compartida con otros miembros del entorno muy vinculados al ajedrez, como el círculo de amigos, algún tío, los abuelos... e incluso su madre, Tamara, que es una buena jugadora aunque ya no compita. Por eso no es de extrañar que hasta su hermana pequeña, Marta, ya se interese a sus cuatro años. «Se puede decir que la saga continúa. El ajedrez siempre está en casa. Mis padres, mis hermanos, su madre, etc. Y a mi me ve trabajando en casa en ello desde muy pequeño», añade el segedano.

«Empezó con tres años a mover las piezas porque es lo que veía en casa. Sufro el doble con él que con otro alumno, pero también disfruto el doble» Manuel Pérez Candelario Gran Maestro y el padre de Hugo

«Me gusta mucho ganar y cuando pierdo me disgusto. Me gustaría parecerme a Magnus Carlsen» Hugo Pérez El hijo y subcampeón de España sub 7

Así es más fácil de entender el amor por este deporte del chico. Con competidores tan fuertes como el fútbol o los videojuegos, se ha decantado por el tablero de ajedrez si bien puede compaginarlo con otras actividades, como el propio balompié ya que le definen como muy inquieto. «Mis otras aficiones además del ajedrez son el fútbol, los cromos de fútbol, juegos de mesa, salir al parque con los amigos... El ajedrez es lo que más me gusta de todo. Suelo entrenar unas dos horas al día y me gusta hacer los ejercicios y jugar partidas, seguir a los mejores del mundo y a los de Extremadura», subraya Hugo antes de añadir que querría parecerse al campeón mundial Magnus Carlsen, quien precisamente hizo sus primeros jaques en el equipo de Mérida.

Reconoce que no le gusta perder, pero que aprende de las derrotas y considera una gran experiencia su viaje al torneo. «Me encanta ganar las partidas, cuando pierdo me disgusto, aunque aprendo de los errores. Me gustó quedar el 12 en Salobreña y he hecho buenos amigos», dice el niño. «Teníamos muchas expectativas con este campeonato y hemos disfrutado. Él se preparó muchas horas y queríamos hacerlo bien. Perdió un par de partidas por querer correr mucho y pensar poco y cometió errores, pero ha luchado con los de arriba y aprenderá porque acaba de empezar aunque ya es campeón regional sub 8», contesta el padre respecto al torneo.

Piques con la madre

Preguntamos al padre si alguna vez le ha ganado su hijo y responde que no, que está muy lejos de eso, pero que les gusta jugar con hándicaps, es decir, dándole piezas de ventaja o más tiempo para pensar. Manuel apunta que contra su madre y su tía sí ha tenido algún pique pues ya fue capaz de ganarles en alguna ocasión. En cuanto al tipo de juego, se asemeja a Manuel Pérez en que le gusta jugar al ataque, algo que al padre –que no arrancó en el ajedrez hasta los 7 años– le enseñó su maestro Daniel Rivera, quien también está con el chico una vez por semana.

Pérez Candelario estuvo en Salobreña como delegado de la Federación Extremeña para preparar a los chicos técnica y psicológicamente, algo que para él es muy «gratificante y divertido. Ahora que mi hijo está ahí, más, aunque se me haga algo extraño. Sufro el doble que cuando solo es un alumno, pero disfruto el doble también porque es un trabajo de toda la familia». Manuel colabora en los proyectos terapéuticos y sociales del club y entrena a promesas como Álex Garrido, maestro internacional más joven de España (16 años) fichado por el Magic, y a Sabrina Vega, otra campeona precoz, además de a todo un subcampeón del mundo como Alexei Shirov. Hugo va en camino.

